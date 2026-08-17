বাংলাদেশের প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ প্রিলিমিনারিতে দারুণ শুরু ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের

বাংলাদেশের প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ প্রিলিমিনারিতে দারুণ শুরু ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের
টানা দ্বিতীয়বার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় মূলপর্বে পৌঁছনোর লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল ৷
Published : August 17, 2026 at 5:28 PM IST
সাবাহ (মালয়েশিয়া), 17 অগস্ট: পুরুষ দল চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের মূলপর্বে পৌঁছেছে দিনপাঁচেক আগে ৷ এবার ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কাছে সুযোগ টানা দ্বিতীয়বার চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বের যোগ্য়তা অর্জন করে নেওয়া ৷ সেই লক্ষ্যে শুরুটা দারুণ করল 'মশাল গার্লস' ৷ প্রিলিমিনারি রাউন্ডের প্রথম ম্য়াচে সোমবার বাংলাদেশের রাজশাহী স্টারস'কে 4-0 গোলে উড়িয়ে দিল তারা ৷ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল ঘানাইয়ান মিডফিল্ডার অলিভিয়া আনোকিয়ে'র ৷
এছাড়া বাকি দুই গোল আষ্টম ওরাওঁ এবং সৌম্য়া গুগুলোথের ৷ টানা দু'বারের ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ চ্য়াম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের লড়াই এদিন এতটা সহজ হবে ভাবা যায়নি ৷ কারণ, রাজশাহী স্টারসও গত মরশুমে সেদেশের লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েই প্রিলিমিনারি রাউন্ডে পৌঁছেছে ৷ কিন্তু মালয়েশিয়ার মাটিতে পড়শি দেশের ক্লাবের বিরুদ্ধে এদিন গোল তুলে নিতে বিশেষ সময় নেয়নি 'মশাল গার্ল' ৷ নয় মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন ঘানা থেকে আগত নবাগত বিদেশি আনোকিয়ে ৷
পেনাল্টি থেকে 1-0 করেন তিনি ৷ 26 মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি আষ্টমের ৷ মাঝমাঠ থেকে ভেসে আসা লম্বা বল ধরে এক ডিফেন্ডার'কে কাঁধে নিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি ৷ জোড়া গোলে এগিয়ে গিয়েও লাল-হলুদের আক্রমণের ধার কমেনি ৷ 38 মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নিয়ে ম্য়াচ কার্যত মুঠোয় পুরে নেন আনোকিয়ে ৷
দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল ৷ থ্রু বল ধরে সৌম্য়ার নেওয়া শট বিপক্ষ গোলরক্ষকের শিক্ষানবিশী ভুলে জালে প্রবেশ করে ৷ উল্টোদিকে সারা ম্য়াচে আঁটোসাটো ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ ক্লিনশিট রেখে ম্য়াচ শেষ করে ৷ রাজশাহী স্টারসের পাশাপাশি প্রিলিমিনারি রাউন্ডে গ্রুপ-এ'তে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে রয়েছে মালয়েশিয়ার সাবাহ এফএ ও গুয়ামের রোভার্স এফসি ৷
ইতিমধ্যে ছ'টি ক্লাব চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করেছে ৷ প্রিলিমিনারি রাউন্ডের ছ'টি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দলগুলি পরবর্তীতে পৌঁছে যাবে মূলপর্বে ৷ আগামী বৃহস্পতিবার রোভার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে মশালবাহিনী ৷ এরপর 23 অগস্ট গ্রুপের শেষ ম্য়াচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ স্থানীয় সাবাহ এফএ ৷ উল্লেখ্য, গতবছর প্রিলিমিনারি রাউন্ড খেলেই মূলপর্বে প্রবেশ করেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ দেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে এএফসি উইমেন্স চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে জয়ের রেকর্ডও গড়েছিল 'মশাল গার্ল' ৷ তবে গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোতে ব্যর্থ হয়েছিল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ ব্রিগেড ৷