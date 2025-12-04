গোয়ায় পঞ্জাব 'বধ', সুপার কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

গোয়ায় পঞ্জাব 'বধ', সুপার কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল
লাল-হলুদের হয়ে এদিন গোলগুলি করেন তিন বিদেশী মহম্মদ রশিদ, কেভিন সিবিলে এবং সাউল ক্রেসপো ৷
Published : December 4, 2025 at 7:03 PM IST
ফতোরদা, 4 ডিসেম্বর: ট্যাকটিক্যাল ফুটবলে বিরতির আগে দু'গোল ৷ বক্সের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুলে এক গোল হজম ৷ দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল ৷ সবমিলিয়ে সুপার কাপ সেমিফাইনালে পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে 3-1 গোলে জিতে ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ৷ দেশীয় ফুটবলে কঠিন সময়ে মরশুমের দ্বিতীয় টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছে গেল অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ লাল-হলুদের হয়ে এদিন গোলগুলি করেন তিন বিদেশী মহম্মদ রশিদ, কেভিন সিবিলে এবং সাউল ক্রেসপো ৷
একমাসেরও বেশি সময় পর প্রতিযোগিতামূলক ম্য়াচে প্রত্যাবর্তন ৷ তবে প্রথম গোল পেতে এদিন বেশি সময় নেয়নি ইস্টবেঙ্গল ৷ 12 মিনিটে প্রথম গোল প্য়ালেস্তাইন মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদের ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোল কেভিন সিবিলের ৷ 34 মিনিটে পেনাল্টি থেকে পঞ্জাব এফসি ব্যবধান কমায় ৷ গোল করে যান রামিরেজ ৷
পঁয়ত্রিশ দিন পর মাঠে নেমে ইস্টবেঙ্গলের পরিচিত মসৃণতা নেই ৷ মাঝমাঠে মিগুয়েল, রশিদ, ক্রেসপো, নাওরেম মহেশ থাকলেও পঞ্জাবের গা-জোয়ারি ফুটবলের সামনে ডানা মেলতে ব্যর্থ। বিশেষ করে মিগুয়েল এবং মহেশের জন্য জোনাল-মার্কিং ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ থামাতে ব্যবহার করে পঞ্জাব এফসি ৷ 12 মিনিটে বিপিন সিংয়ের কর্নার থেকে বল পেয়ে মিগুয়েলের সেন্টার পঞ্জাব রক্ষণে জটলার মধ্যে থেকে ফেরত আসে ৷ ফিরতি বল বক্সের মাথা থেকে জোরালো শটে জালে পাঠান রশিদ (1-0) ৷ এরপর দুই দলই পরস্পরের রক্ষণ ভাঙার চেষ্টা করলেও তা গোল করার মত পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি ৷ 34 মিনিটে খেলার গতির বিপরীতে সমতায় ফেরে পঞ্জাব এফসি ৷ ডানদিক থেকে পঞ্জাব এফসির সেন্টার বক্সের মধ্যে দাঁড়ানো বিপিন সিংয়ের হাতে লাগলে রেফারি পেনাল্টি দেন ৷ গোল করতে ভুল করেননি রামিরেজ ৷
এগিয়ে থাকার সুবিধা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল খেলার রাশ তুলে নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে ৷ জোনাল-মার্কিংয়ের বাধা টপকে মিগুয়েল সচল হতেই পঞ্জাব ব্যাকফুটে যেতে থাকে ৷ একের পর এক আক্রমণ তুলে আনতে থাকে ইস্টবেঙ্গল ৷ বিরতির এক মিনিট আগে মিগুয়েলের কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে কেভিনের গোল ইস্টবেঙ্গলকে ফের এগিয়ে দেয় ৷ প্রতিপক্ষের ক্রমাগত মারকুটে ফুটবলে রেফারির নিষ্ক্রিয়তা দেখে ডাগআউটে অস্কার ব্রুজোঁ সরব হতেই তাঁকে লাল কার্ড দেখিয়ে বাইরে পাঠান রেফারি ৷
বিরতির পর আক্রমণে চাপ বাড়াতে থাকে ইস্টবেঙ্গল ৷ এই সময় দু'বার গোল করার মত পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু অল্পের জন্য গোল করতে পারননি বিপিন এবং হিরোশি ৷ 71 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোল ক্রেসপোর ৷ মিগুয়েলের বুদ্ধিদীপ্ত পাস থেকে গোল সাউল ক্রেসপোর (3-1)। সবমিলিয়ে পঞ্জাব মেল থামিয়ে ফের ট্রফির খুব কাছে লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷