পাঠচক্রকে পাঁচ গোল দিয়ে লিগে চারে চার ইস্টবেঙ্গলের

পাঠচক্রকে পাঁচ গোল দিয়ে লিগে চারে চার ইস্টবেঙ্গলের
জোড়া গোল করে লাল-হলুদের জয়ের নায়ক আকাশ হেমব্রম ও উত্তম হাঁসদা ৷
Published : July 28, 2026 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 28 জুলাই: সাতসকালে কলকাতায় পা রেখে নয়া স্প্যানিশ ডিফেন্ডার নাচো মনলাসভে বিকেলে যোগ দিলেন আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসের অনুশীলনে ৷ ডার্বি পরাজয়ের ধাক্কা কাটিয়ে ডুরান্ডে ইস্টবেঙ্গলের এখন ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই ৷ আগামী 31 জুলাই সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচের ফলাফলের উপর টুর্নামেন্টে লাল-হলুদের অস্তিত্ব লুকিয়ে ৷ এর মধ্যে কলকাতা লিগে অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের জয়ের ধারা অব্যাহত ৷ পাঠচক্র'কে 5-1 গোলে হারিয়ে চারে চার করল তারা ৷ উত্তম হাঁসদা ও আকাশ হেমব্রমের জোড়া গোলের পাশে একটি গোল মহম্মদ বিলালের ৷
পাঁচ মিনিটে বিজয় মুর্মুর পাস থেকে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন আকাশ ৷ পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সরিয়ে পাঠচক্রের প্রত্যাঘাত ন'মিনিটে ৷ সৌভিক অধিকারী সমতা ফেরালেও খেলার রাশ পাঠচক্র তুলে নিতে পারেনি ৷ ফলে পুরো সময় জুড়ে লাল-হলুদেরই দাপট ৷ ইস্টবেঙ্গলের কলকাতা লিগের দলে প্রতিভার সমাবেশ ৷ দেশ এবং রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান ফুটবলারদের তুলে আনার কাজটা করে চলেছেন লাল-হলুদ রিক্রুটাররা ৷ তাদের কলকাতা লিগে পরিশীলিত করছেন বিনো জর্জ, অর্চিষ্মান বিশ্বাসরা ৷ সকলেরই পরিশ্রমের ফসল হিসেবে উত্তম হাঁসদা, আকাশ হেমব্রম দু'টো করে গোল করলেন ৷ আর দলের পাঁচ গোলের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে বল সাজালেন বিজয় মুর্মু ৷
21 মিনিটে ইস্টবেঙ্গল ম্য়াচে দ্বিতীয়বারের জন্য এগিয়ে যায় ৷ বিজয় মুর্মুর পাস ধরে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া উত্তম হাঁসদার দুরন্ত শটে 2-1 গোলে এগিয়ে যায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ বড় ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল নিখুঁত ফুটবল খেলেছে বলা যাবে না ৷ সহকারি কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাসও জানালেন কিছু ভুলচুক হচ্ছে ৷ তাই চার ম্যাচে দু'গোল হজম করতে হয়েছে ৷ সে যাইহোক, ইস্টবেঙ্গলের হয়ে তৃতীয় গোলটিও উত্তম হাঁসদা'র ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে গোল করে ম্যাচের ভাগ্য নিশ্চিত করে দেন তিনি ৷
এরপর দ্বিতীয়ার্ধে 63 মিনিটে ম্য়াচে তাঁর দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে চতুর্থ গোলটি আকাশের ৷ পাণ্ডুয়ার কৃষক পরিবারের ছেলে আকাশ ৷ দাদা তুষার হেমব্রম কলকাতা লিগে পিয়ারলেসের হয়ে খেলছেন ৷ দুই ভাই ফুটবলকে আঁকড়েই সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন ৷ ধারাবাহিক ভালো খেলে হাবাসের দলে ঢুকে পড়তে চান আকাশ ৷ জাতীয় দলেও খেলার স্বপ্ন রয়েছে তাঁর ৷ 88 মিনিটে পেনাল্টি নষ্ট না-করলে হ্যাটট্রিক হয়ে যেত তাঁর ৷ ম্য়াচ শেষে তা নিয়ে খানিক আক্ষেপও করলেন ৷
এদিন ইস্টবেঙ্গলের পঞ্চম গোলটি নাটকীয়তায় মোড়া ৷ আকাশ হেমব্রমের পেনাল্টি থেকে নেওয়া শট পোস্টে লেগে ফিরতি বল বিলালের পায়ে পড়ে ৷ তাঁর নেওয়া শটও ক্রসবারে প্রতিহত হয় ৷ ফিরতি বল অবশ্য বিলালই গোলে ঠেলে পাঁচ গোলের বৃত্ত পূর্ণ করেন ৷