সুপার-সাব এজ্জেজারির জোড়া গোল, ওড়িশাকে হারিয়ে খেতাবি দৌড়ে উজ্জ্বল লাল-হলুদ

আইএসএলে 150তম ম্যাচে অনবদ্য বিপিন সিং ৷ একটি গোল নিজে করলেন, আরেকটি করালেন এজ্জেজারিকে দিয়ে ৷

গোলের পর ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস (EAST BENGAL MEDIA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 10:48 PM IST

ফতোরদা, 28 এপ্রিল: বিপিন সিং'কে সই করানোয় মরশুমের শুরুতে নাক সিঁটকেছিলেন ইস্টবেঙ্গল অনুরাগীদের একাংশ ৷ কিন্তু চলতি মরশুমে একাধিকবার তাদের ভুল প্রমাণ করেছেন মুম্বই সিটি এফসি'র প্রাক্তনী ৷ আরও একবার করলেন মঙ্গলবার সন্ধেয় ফতোরদার নেহরু স্টেডিয়ামে ৷ 150তম আইএসএল ম্যাচে নেমেও বিপিন আগের মতোই প্রাসঙ্গিক ৷ গোয়ার মাটিতে ইস্টবেঙ্গলের মরা গাঙে বান আনলেন এই উইঙ্গার ৷ একটি গোল করলেন, আরেকটি করালেন ৷ বিপিনের পাশাপাশি পরিবর্ত নেমে উজ্জ্বল ইউসেফ এজ্জেজারি ৷ সবকিছুর যোগফল হিসেবে ওড়িশা এফসি'কে 3-0 গোলে হারিয়ে খেতাবি লড়াইয়ে প্রবলভাবে ঢুকে পড়ল অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোম্পানি ৷

চোট-আঘাত এবং কার্ড সমস্যায় প্রথম একাদশ বাছতে অস্কার ব্রুজোঁ চিন্তায় ছিলেন। তবে আনোয়ার আলির অনুপস্থিতিতে রক্ষণে কেভিন সিবিলের সঙ্গে জিকসন সিং ভরসার অন্য নাম। মাঝমাঠে মহম্মদ রশিদের অনুপস্থিতিতে সৌভিক চক্রবর্তী কিংবা মিগুয়েল ফিগেরার অভাব বুঝতে দিলেন না এডমুন্ড লালরানডিকা, পিভি বিষ্ণুরা ৷

পরিবর্ত হিসেবে নেমে জোড়া গোল করে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে জেমি ম্যাকলারেনকে টপকে গেলেন এজ্জেজারি ৷ স্প্যানিশ স্ট্রাইকারের ঝুলিতে আপাতত নয় গোল ৷ ওড়িশার বিরুদ্ধে এদিন লাল-হলুদ একেবারেই দৃষ্টিনন্দন ফুটবল খেলেনি ৷ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময় প্রয়োজন বুঝে ঝাঁঝ বাড়িয়ে তিন-তিনটে গোল তুলে নিয়েছে ৷ লিগের লাস্ট-ল্যাপে এসে খেতাব ছুঁতে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ৷ অবশ্য 11 মিনিটে এদিন ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলের কথা বলতেই হয় ৷ যা একেবারে টিম গেমের ফসল ৷ শেষপর্যন্ত যা ফলপ্রসূ হয় পিভি বিষ্ণুর বামপ্রান্তিক ক্রস থেকে বিপিনের ফিনিশে ৷

পয়েন্ট টেবলের নীচের দিকে থাকা ওড়িশা বিপর্যয়ের আশঙ্কায় প্রথম থেকেই রক্ষণাত্মক। ফলে প্রতিপক্ষের পায়ের জঙ্গল সরিয়ে গোলমুখ খোলা সহজ ছিল না ৷ প্রথমার্ধে আর গোল হয়ওনি ৷ বেঙ্গালুরু ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল করে সমতা ফেরানো অ্যান্টন সোবার্গকে এদিন প্রথম একাদশে রেখেছিলেন ব্রুজোঁ। কিন্তু আস্থার দাম দিতে পারেননি ড্যানিশ ৷ দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর পরিবর্তে এজ্জেজারি ও এডমুন্ডের পরিবর্তে জেরি নামতেই চনমনে লাল-হলুদ ৷ 70 মিনিটে বিষ্ণুর সেন্টার ওড়িশা গোলরক্ষক আংশিক প্রতিহত করলে তা থেকে সুযোগসন্ধানী গোল করে যান এজ্জেজারি ৷

83 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোল বিপিন ও এজ্জেজারির যুগলবন্দিতে ৷ অভিষেককারী জেরির পাস ধরে ডানপ্রান্ত থেক বিপিনের পিনপয়েন্ট ক্রস থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করে যান স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ৷ এই জয়ের ফলে ন'ম্যাচে 18 পয়েন্ট নিয়ে চারে উঠে এল ব্রুজোঁর ছেলেরা ৷ সমসংখ্যক ম্যাচে দু'পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে মোহনবাগান ৷ 10 ম্যাচে 19 পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থানে এফসি গোয়া ও মুম্বই সিটি ৷

