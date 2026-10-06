সাত গোলের উৎসবে সেমিতে নর্থ-ইস্ট 'বধ' ইস্টবেঙ্গলের, শিল্ড ফাইনালে ফের ডার্বি
শেষ চারে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে এদিন হ্যাটট্রিক করলেন ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা ৷ এছাড়া গোল করলেন রোহিত কুমার, ক্রিস ইকোনোমেডিস, নবাগত আকে লোবা ও লুকাস জুলিনস্কি ৷
Published : October 6, 2026 at 12:05 AM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: এক গোলে পিছিয়ে পড়ে সাত গোল ৷ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে 7-2 গোলে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডকে উড়িয়ে আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ৷ গতবছরের মতো এবারও ঐতিহ্যবাহী শিল্ডের ভাগ্য নির্ধারণ হবে ডার্বি দিয়ে ৷ সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে যা চলতি মরশুমের চতুর্থ ডার্বি ৷ ডুরান্ডে জোড়া ডার্বির পর বড় ম্যাচ দেখেছে কলকাতা লিগও ৷ এবার আইএফএ শিল্ডের খেতাবি লড়াইয়ে দুই প্রধানের দ্বৈরথ ৷ কিশোরভারতীতে সোমবার শেষ চারে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে হ্যাটট্রিক ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গার ৷ এছাড়া গোল করলেন রোহিত কুমার, ক্রিস ইকোনোমেডিস, নবাগত আকে লোবা ও লুকাস জুলিনস্কি ৷
অক্টোবরের প্রথম পনেরো দিন ফুটবলের মক্কা কলকাতায় ফুটবল পক্ষ ৷ মেগা আর্ন্তজাতিক ম্যাচ, আইএসএলের বোধন, শিল্ডের উত্তেজনায় চলতি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ টানটান ৷ এরইমধ্যে আগামী 8 অক্টোবর বৃহস্পতিবার সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শিল্ডের ফয়সালায় মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ৷ সোমবার সেমিফাইনালের শুরুটা লাল-হলুদ শিবিরের জন্য মোটেও স্বস্তির ছিল না ৷ শুরুর দু'মিনিটের মাথায় বিদেশি ডিফেন্ডার দিয়েগো জিভুলিচের ভুলের সুযোগে বল কেড়ে নেন নর্থ-ইস্টের আলেইদিন আজারেই ৷ গোলরক্ষক পূর্বা লাচেনপাকে অনায়াসে কাটিয়ে বল জালে পাঠান মরক্কোর গোলমেশিন ৷ 1-0 এগিয়ে যায় 'হাইল্যান্ডার্স' ৷
এই গোলের ধাক্কাই তাতিয়ে দেয় আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দলকে ৷ আক্রমণে ঝড় তোলে লাল-হলুদ ৷ 12 মিনিটে ডানদিক থেকে ক্রিস ইকোনোমিডিসের মাপা সেন্টার থেকে প্রথম গোল ডেভিডের ৷ এরপর ম্যাচের রাশ তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল ৷ 24 মিনিটে বাঁ-দিক থেকে দানি রামিরেজজের নিখুঁত সেন্টারে পা ছুঁইয়ে বল জালে পাঠান রোহিত কুমার ৷ 2-1 এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল ৷ এরপর 43 মিনিটে মাঝমাঠ থেকে পিভি বিষ্ণুর থ্রু ধরে দ্রুত গতিতে বিপক্ষ বক্সে ঢোকেন ইকোনোমিডিস ৷ নর্থ-ইস্টের ডিফেন্ডার দীনেশ সিং এবং গোলরক্ষককে অনায়াসে ড্রিবল করে ঠান্ডা মাথায় গোল করে যান অজি ফুটবলার ৷
FT | A 7️⃣⭐ VICTORY TAKES US TO THE SHIELD FINAL 💪🔴🟡 #JoyEastBengal #IFAShield https://t.co/1KNUX4eGaa— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 5, 2026
দ্বিতীয়ার্ধেও শুরু থেকে গোল উৎসব জারি রাখে গতবারের আইএসএল জয়ী এবং চলতি মরশুমের ডুরান্ড চ্যাম্পিয়নরা ৷ 46 মিনিটে বিষ্ণু ও ডেভিডের যুগলবন্দিতে ইস্টবেঙ্গল 4-1 করে ৷ 56 মিনিটে ইকোনোমিডিসের সেন্টার দুরন্ত ট্র্যাপ করে মাপা শটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ডেভিড ৷ 60 মিনিটে জোড়া পরিবর্তন করে নেন হাবাস ৷ ডেভিড ও ইকোনোমিডিসকে তুলে নামানো হয় নবাগত বিদেশি আকে লোবা ও জুলিনস্কিকে ৷ এরইমধ্যে ব্যবধান কমায় নর্থ-ইস্ট ৷ 83 মিনিটে আব্দুল রাবিহর শট ক্রসবারে প্রতিহত হলে লাচেনপা তা চাপড়ে বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু ফিরতি বলে হেড দিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন আলেইদিন ৷
David 🆚 Goal-iath! 💪 One hat-trick. One BIG statement! ⚽⚽⚽ #JoyEastBengal #IFAShield https://t.co/svWPvutnfl— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 5, 2026
তবে ইস্টবেঙ্গল ফের ব্যবধান বাড়িয়ে নেয়। সৌজন্যে লোবা ৷ 85 মিনিটে বক্সের ডান প্রান্ত থেকে বাসিম রশিদের ক্রস থেকে চলতি বলে দুরন্ত ভলিতে লাল-হলুদে অভিষেকেই গোল উৎসবে নাম লেখান আইভরি কোস্টের ফরোয়ার্ড ৷ সংযুক্তি সময়ের শেষ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের সাত নম্বর গোল আরেক অভিষেককারী জুলিনস্কির ৷