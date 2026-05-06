ডেরায় গিয়ে মুম্বই 'বধ' করে আইএসএলের শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল

পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে গোল করলেন এজ্জেজারি ও নন্দকুমার ৷ 10 ম্যাচে 21 পয়েন্ট নিয়ে মগডালে অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেরা ৷

গোলের পর নন্দকুমার (EAST BENGAL MEDIA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 6, 2026 at 12:49 AM IST

কলকাতা, 6 মে: দ্বিতীয়ার্ধে তিন বদল প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গলকে তিন পয়েন্ট এনে দিল আইএসএলের খেতাবি লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ৷ তিন ম্যাচ বাকি থাকতে তিন পয়েন্টে লিগ টেবিলের শীর্ষেও পৌঁছে গেল লাল-হলুদ ৷ মঙ্গলবার মায়ানগরীতে গিয়ে মুম্বই সিটি এফসি'কে 2-1 গোলে হারিয়ে খেতাবি লড়াইয়ে জাঁকিয়ে বসল লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷ পিছিয়ে পড়েও দু'গোল দিয়ে অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেদের এই জয় নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ৷

মুম্বইয়ের হয়ে গোল ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজের ৷ ইস্টবেঙ্গলের দুই গোলদাতা ইউসেফ এজ্জেজারি ও নন্দকুমার সেকর ৷ দুই সুপার-সাবের গোল চলতি মরশুমে পিটার ক্র্যাটকির দলকে নিজেদের মাঠে প্রথম হারের তিক্ত স্বাদ এনে দিল ৷ শাস্তি লঘু হলেও মিগুয়েল ফিগেরা এবং সঙ্গে এজ্জেজারিকে প্রথম একাদশের বাইরে রেখে এদিন নেমেছিল মশাল ব্রিগেড ৷ আট মিনিটে রক্ষণের ক্ষণিকের ভুল মুম্বইকে এগিয়ে দেয় ৷ থ্রো থেকে বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে বিপত্তি বাঁধান জিকসন ৷ তিনি গোলের সামনে বল ঠেলে দিলে কেভিন সিবিলে তা ক্লিয়ার করতে দেরি করেন ৷ সেই সুযোগ থেকে ব্রেন্ডন ড্রপ শটে 1-0 করেন ৷ মহম্মদ রশিদ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি ৷

শুরুতে গোল হজম করে স্বভাবতই খেই হারিয়ে ফেলে লাল-হলুদ ৷ বিপিন সিং এবং পিভি বিষ্ণুর উইং ধরে দৌড় থামিয়ে দেয় মুম্বই ৷ তাতেই লাল-হলুদ আক্রমণ দানা বাঁধছিল না ৷ পাশাপাশি চোট সারিয়ে ফিরে রশিদও ছন্দে ছিলেন না ৷ ফলে জনি কাউকোর নেতৃত্বাধীন মুম্বই মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে ৷ ছাংতে, ব্রেন্ডনরা অন্তত দু'বার গোলমুখ প্রায় খুলে ফেলেছিলেন। হোম টিমের আক্রমণের সামনে এইসময় কেভিন সিবিলে এবং আনোয়ার আলি লাল-হলুদ রক্ষণকে নির্ভরতা দেন ৷ এক গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল ৷

বিরতিতে রশিদের বদলে সৌভিক চক্রবর্তী, জেরির পরিবর্তে মিগুয়েল এবং অ্যান্টন সোবার্গকে তুলে এজ্জেজারিকে নামাতেই ছন্দে ইস্টবেঙ্গল ৷ মিগুয়েল একের পর এক বল বাড়াতে থাকেন বিষ্ণু এবং বিপিনের উদ্দেশ্যে ৷ ফলে মুম্বই ব্যাকফুটে চলে যায়। মাঝমাঠে কাউকো বনাম মিগুয়েলের লড়াই ম্যাচের সেরা বিজ্ঞাপন ৷ ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার বোঝালেন কেন তিনি অপরিহার্য ৷ 58 মিনিটে মিগুয়েলকে থামাতে বক্সের মধ্যে ফাউল করে বসেন কাউকো ৷ পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল ৷ গোল করতে ভুল করেননি এজ্জেজারি ৷ আইএসএলে দশম গোল করে সোনার বুটের দৌড়ে মোহনবাগানের জেমি ম্যাকলারেনকে দু'ধাপ পিছনে ফেললেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ এরপর প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে এডমুন্ডকে তুলে নিয়ে নন্দকুমারকে নামিয়ে দেন অস্কার। তাঁর এই বদল ইস্টবেঙ্গলের খেলা আরও জমাট করে।

71 মিনিটে সিবিলের পাস থেকে বল ধরে ইনসাইড-কাট করে বক্সের সামান্য বাইরে থেকে নেওয়া নন্দকুমারের শট মুম্বইয়ের এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে জড়িয়ে যায় জালে ৷ দক্ষিণী ফুটবলারের চলতি আইএসএলে তৃতীয় গোলই ম্যাচের নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায় ৷ মুম্বই এরপর সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে ৷ এইসময় ছাংতের একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। চাপ ক্রমাগত বাড়লেও লাল-হলুদ রক্ষণ ম্যাচে দ্বিতীয় ভুল করেনি ৷ সবমিলিয়ে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত জয় তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল ৷ 10 ম্যাচে 21 পয়েন্ট তাদের লিগ টেবলের মগডালে তুলে আনল ৷ জামশেদপুর এফসি'র ঝুলিতেও সমসংখ্যক পয়েন্ট ৷ তবে গোলপার্থক্যে অনেক এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল ৷

