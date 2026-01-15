ছোটদের ডার্বিও লাল-হলুদের, হেরে অবশ্য শীর্ষেই বাগান
দ্বিতীয়ার্ধে পুরো সময়টা দশ জনে খেলল মোহনবাগান ৷ যার ফায়দা তুলল লাল-হলুদ ৷
Published : January 15, 2026 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: সিনিয়রদের পর এবার জুনিয়র ডার্বিতেও ইস্টবেঙ্গলের দাপট ৷ মাঘের দুপুরে নিজেদের মাঠে এলিট লিগের (অনূর্ধ্ব-18) ডার্বিতে 2-0 গোলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে হারাল লাল-হলুদ ৷ প্রথমার্ধে দু'দলই গোলের মুখ খুলতে ব্য়র্থ ৷ দ্বিতীয়ার্ধে দূরপাল্লার শট থেকে বারংবার গোলের প্রচেষ্টা পার্থক্য গড়ে দিল দু'দলের মধ্যে ৷ পাশাপাশি প্রথমার্ধের একেবারে শেষদিকে লাল-কার্ড দেখে এক ফুটবলার বেরিয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয়ার্ধের পুরো সময়টা দশ জনে খেলতে হয় মোহনবাগানকে ৷ যে সুযোগটাও পুরোপুরি কাজে লাগাল ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব-18 দল ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ইস্টবেঙ্গল উইং ধরে আক্রমণ শানাতেই গোলমুখ খুলে যায় ৷ 56 মিনিটে নয়ন ছেত্রী আচমকা বাঁ-দিক থেকে উঠে এসে বক্সের সামান্য বাইরে থেকে বল বাড়িয়ে দেন ৷ সেই বাড়ানো বল বক্সে দুরন্ত ট্র্যাপ করে চকিতে ঘুরে দুরন্ত শটে জালে রাখেন চেসাম ইয়াহিয়া ৷ এরপর আরও একটা সুযোগ এসে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের সামনে ৷ তবে ফ্রি-কিক থেকে নেওয়া শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ৷
পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে মোহনবাগানও তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ শুরু করে ৷ বেশ কয়েকটি সুযোগও পেয়েছিল সবুজ-মেরুনের ছোটরা ৷ তবে গোল তুলে নিতে ব্যর্থ হয় তাঁরা ৷ একটা সময় একের পর এক কর্নার পেলেও সেখান থেকে কাজের কাজ করে উঠতে পারেনি ডেগি কার্ডোজার ছেলেরা ৷ গোলের সুযোগ নষ্ট করলে কী হয়, সেটা ফের বুঝতে পারেন মোহনবাগানের যুব ফুটবলাররা ৷ গোলশোধের তাগিদে ইস্টবেঙ্গলের অর্ধে উঠে আসা বাগান ফুটবলাররা রক্ষণের ফাঁকফোকর মেরামতে নজর দিতে পারেননি ৷ যার ফায়দা তোলে লাল-হলুদের ছোটরা ৷ দ্রুত প্রতিআক্রমণ তুলে আনে তাঁরা ৷ আর সেখান থেকেই দ্বিতীয় গোল করে যান পরিবর্ত হিসেবে নামা প্রীতম গাইন ৷ ওটাই ম্য়াচের চূড়ান্ত ফলাফল ৷
FT | The U-18 derby is লাল-হলুদ ♥️💛#JoyEastBengal #YouthDevelopment pic.twitter.com/ROLTTmIPhP— East Bengal FC (@eastbengal_fc) January 15, 2026
প্রথম পর্বে মোহনবাগান মাঠে দুই দলের ম্যাচ 1-1 গোলে শেষ করেছিল ৷ পয়েন্ট টেবলের নিরিখে আজকের জয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে ৷ সাত ম্যাচ খেলে 13 পয়েন্ট নিয়ে আপাতত দু'নম্বরে লাল-হলুদের অনূর্ধ্ব-18 দল ৷ তবে ডার্বি হেরেও শীর্ষে থাকল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে আপাতত সবার উপরে তাঁরা ৷ তবে ডার্বিতে হার শুধু ফলাফল নয়, মর্যাদার লড়াইয়ে পরাজয় ৷ সেখানে চলতি মরশুমে সিনিয়র দল হোক বা জুনিয়র, ব্যর্থ বাগান ৷