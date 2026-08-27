আকাশের বিশ্বমানের গোল, মেহতাবের দলকে হারিয়ে সুপার সিক্সের খুব কাছে ইস্টবেঙ্গল

আকাশের বিশ্বমানের গোল, মেহতাবের দলকে হারিয়ে সুপার সিক্সের খুব কাছে ইস্টবেঙ্গল
পরের ম্য়াচে কাস্টমস'কে হারালেই সুপার সিক্সে জায়গা পাকা করবে লাল-হলুদ ৷
Published : August 27, 2026 at 7:34 PM IST
কলকাতা, 27 অগস্ট: কলকাতা লিগের গ্রুপ শীর্ষে ওঠার দৌড়ে ভবানীপুরের সঙ্গে জোর টক্কর ইস্টবেঙ্গলের ৷ 10 ম্যাচে 24 পয়েন্ট নিয়ে ইতিমধ্যেই সুপার সিক্সে জায়গা পাকা করে নিয়েছে ভবানীপুর ৷ বৃহস্পতিবার খিদিরপুরকে 2-0 গোলে হারিয়ে সুপার-সিক্সের পথে লাল-হলুদও ৷ আট ম্যাচে 20 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান দখলের নিরিখেও ভবানীপুর'কে তাড়া করছে তারা ৷ মেহতাব হোসেন প্রশিক্ষণাধীন দলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল আকাশ হেমব্রম এবং মহম্মদ বিলালের ৷ যার মধ্যে প্রথমটি বিশ্বমানের ৷
মাঝে দু'টি ম্য়াচ ড্র করে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ নইলে সুপার-সিক্স আজ নিশ্চিত হয়ে যেত অর্চিষ্মান বিশ্বাসের ছেলেদের ৷ গত ম্য়াচে কালীঘাট এমএস'কে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরেছিল দল ৷ সেই জয়ের ধারা বজায় রেখে পরবর্তী পর্বের খুব কাছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ চোখের আরাম নয়, বরং কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্যান্সের ইউএসপি মরিয়া মনোভাব ৷ খিদিরপুরের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীবারে ইস্টবেঙ্গলের দু'গোলে জয়ের পারফরম্য়ান্সে ফুটে উঠল সেই মরিয়া মনোভাব ৷
এদিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে 27 মিনিটে চাকু মান্ডির পাস ধরে ডানপ্রান্তিক দৌড় শুরু করেন বিজয় মুর্মু ৷ এরপর তাঁর বাড়ানো বল উত্তম হাঁসদা'র পা ঘুরে জমা পড়ে আকাশ হেমব্রমের পায়ে ৷ যা ধরে বক্সের মধ্যে সোয়ার্ভিং শটে গোল করে যান তিনি ৷ প্রথম গোলের আগে তিনবার ইস্টবেঙ্গল ও গোলের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় পোস্ট এবং ক্রসবার ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে দারুণ খেলে পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়া খিদিরপুর ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে সাদামাটা ৷ খিদিরপুরের প্রবীণ কর্তা জানান, প্রথম একাদশের ছ'জন ফুটবলারকে আই লিগের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ কলকাতা লিগে অবনমন বাঁচানোর পর আর্থিকভাবে কমজোরি ক্লাবগুলো বাকি ম্যাচে নিয়মরক্ষার জন্য দল নামায়। খিদিরপুরও সেই পথের পথিক ৷
খিদিরপুরের কোচ তথা লাল-হলুদের প্রাক্তনী মেহতাব অবশ্য অনভিজ্ঞ দলের ছেলেরা যে চেষ্টা করেছেন, তাতেই খুশি ৷ বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ৷ অন্যদিকে জিতলেও ইস্টবেঙ্গলের এবারের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ বোধহয় গোলনষ্ট ৷ যা খিদিরপুরের বিরুদ্ধেও অব্যাহত ৷ একাধিকবার সুবিধাজনক জায়গায় বল পেয়েও যেভাবে গোল নষ্ট হল, তা আগামী পর্বে আরও মাথাব্যথার কারণ হতে পারে ৷ ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গলের কলকাতা লিগের কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস অবশ্য জানালেন, তিনি এসব নিয়ে ভাবিত নন ৷ কারণ জেসিন টিকে'দের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও লিগে 13 গোল করেছে দল ৷
প্রথমার্ধে গোলনষ্টের ছবি দ্বিতীয়ার্ধেও জারি থাকে ৷ তার মধ্যেই 68 মিনিটে দ্বিতীয় গোল মহম্মদ বিলালের ৷ বিজয়ের পা থেকে বল পেয়ে বিলাল খিদিরপুর গোলরক্ষককে কাটিয়ে গোল করেন ৷ ব্যবধান বাড়ত যদি সংযুক্তি সময়ের শেষ মিনিটে রবি দাস পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারতেন ৷ রবিবার কাস্টমসের বিরুদ্ধে পরবর্তী ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ ৷ সেই ম্য়াচে জয় সুপার সিক্স নিশ্চিত করবে ৷