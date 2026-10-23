লোবার জোড়া গোল, আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচে পাঁচ তারা জয় লাল-হলুদের

লোবার জোড়া গোল, আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচে পাঁচ তারা জয় লাল-হলুদের
ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে পাঁচ তারা জয়ে আল-সীব ম্যাচের প্রস্তুতি ইস্টবেঙ্গলের ভালোভাবেই সেরে নিল ৷ জোড়া গোল আকে লোবা ৷
Published : October 23, 2026 at 10:40 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: গোয়া থেকে পুনে ৷ আইএসএল প্রথম দু'ম্যাচে ভেন্যু বদল হলেও ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ঝাঁঝে কোনওরকম বদল হল না ৷ বরং দ্বিতীয় ম্যাচে তা খানিকটা বাড়ল ৷ চার্চিল ব্রাদার্সের পর ইন্টার কাশী ৷ 2026-27 আইএসএলের প্রথম দু'ম্যাচে প্রতিপক্ষের উপর লাল-হলুদের স্টিমরোলার অব্যাহত ৷ পুনের বালেওয়াড়ি স্পোর্টস স্টেডিয়ামে আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচে 5-1 গোলে অনায়াস জয় পেল ইস্টবেঙ্গলের ৷ গোল করলেন দানি রামিরেজ, পিভি বিষ্ণু, জোড়া গোল আকে লোবার ৷ পরিবর্ত নেমে স্কোরশিটে নাম তুললেন লুকাস জুলিনস্কিও ৷ ইন্টার কাশীর একমাত্র গোলটি লালচুংনুঙ্গার আত্মঘাতী।
দু'ম্যাচে দুই জয়ে ছয় পয়েন্ট নিয়ে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডকে সরিয়ে শীর্ষে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা ৷ এদিন ফাইভ-স্টার পারফরম্যান্সের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোল আট মিনিটে ৷ মহম্মদ রশিদের থেকে বল পেয়ে লোবা তা রামিরেজকে বাড়িয়ে দেন ৷ স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বিপক্ষ গোলরক্ষকের অবস্থান দেখে নিয়ে দুরন্ত লবে 1-0 করেন ৷ রোটেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে হাবাস প্রথম ম্যাচের একাদশে এদিন একাধিক বদল করেন ৷ এডমুন্ড লালরিনডিকা, ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা, দিয়েগো জিভুলিচ, জিকসন সিং, রোহিত দানুকে একাদশে এদিন রাখেননি স্প্যানিশ কোচ ৷ তাতে অবশ্য দলের পারফরম্যান্সে কোনও প্রভাব পড়েনি ৷ বরং সাজঘরে পরস্পরকে টেক্কা দেওয়ার স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ঝকঝকে।
16 মিনিটে লাল-হলুদের দ্বিতীয় গোল পিভি বিষ্ণুর। লোবার বাড়ানো বল ধরে বক্সে প্রবেশ করে বাঁ-পায়ের জোরালো শট নেন কেরল ফুটবলার ৷ যা বিপক্ষ গোলরক্ষকের শিক্ষানবিশী ভুলে জালে জড়িয়ে যায় ৷ মাঠজুড়ে দাপট দেখিয়ে 22 মিনিটে পেনাল্টি থেকে তৃতীয় গোল লোবার। বক্সের মধ্যে রামিরেজকে ফাউল করা হলে রেফারি পেনাল্টি দেন। গোল করতে ভুল করেন আইভরি কোস্ট ফরোয়ার্ড ৷ চার্চিলের বিরুদ্ধে পরিবর্ত নেমে ঝলক দেখিয়েছিলেন ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ৷ আর ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে দলের প্রথম চার গোলের তিনটিতে অবদান রাখলেন তিনি ৷ ফলে শাণিত দেখাল ইস্টবেঙ্গল আক্রমণ। এই সময় ম্যাচের 28 মিনিটে খেলার গতির বিরুদ্ধে ব্যবধান কমায় ইন্টার কাশী। ডানদিক থেকে মাটি ঘেঁষে আসা বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল করে বসেন লাল ৷
FT | ANOTHER DAY, ANOTHER DOMINANT VICTORY ✌️❤️💛 OFF TO OMAN 🇴🇲 WITH 3️⃣ POINTS IN THE BAG 💪 #JoyEastBengal #MGISL13 #KSHIEBFC https://t.co/SQBiYzYv42— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 23, 2026
ছোট ভুলে গোলের ধাক্কা সামলে 35 মিনিটে ফের গোলের সরণিতে ইস্টবেঙ্গল ৷ বিপিন সিংয়ের মাপা সেন্টার থেকে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের চতুর্থ গোলটি ফের লোবার ৷ প্রথমার্ধে চার গোলের সঙ্গে ম্যাচের ভাগ্য লেখা হয়ে গিয়েছিল ৷ দ্বিতীয়ার্ধে দেখার ছিল ব্যবধান বাড়ে কি না ৷ দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য হাবাস তুলে নেন রশিদ এবং বিপিনকে ৷ বদলে মাঠে আসেন জিকসন সিং এবং ক্রিস ইকোনোমিডিস ৷ 59 মিনিটে লোবাকে তুলে নিয়ে জুলিনস্কিকে নামানো হয় ৷ সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্রিগেডে গড়া ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের দাপট তাতে কমেনি ৷ 81 মিনিটে ইকোনোমিডিসের পাস থেকে আলতো টোকায় পোলিশ ফরোয়ার্ড জুলিনস্কির গোল ৷
দলের দুই নয়া বিদেশি ফরোয়ার্ড স্কোরিং বুট খুঁজে পাওয়ায় স্বস্তি হাবাসেরও ৷ এবার আগামী 27 অক্টোবর ফের এসিএল-টুয়ে ওমানে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে লাল-হলুদ ৷ ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে পাঁচ তারা জয়ে সেই ম্যাচের প্রস্তুতি ইস্টবেঙ্গল ভালোভাবেই সেরে নিল ৷