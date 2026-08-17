অজস্র গোলনষ্ট, তবু ইন্ডিয়ান আর্মি'কে হারিয়ে ডুরান্ডের শেষ চারে লাল-হলুদ

অজস্র গোলনষ্ট, তবু ইন্ডিয়ান আর্মি'কে হারিয়ে ডুরান্ডের শেষ চারে লাল-হলুদ
ম্যাচের প্রথমার্ধে এদিন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন পিভি বিষ্ণু ৷ দারুণ খেললেন লাল-হলুদ গোলরক্ষক ফুরবা লাচেনপা ৷
Published : August 17, 2026 at 9:04 AM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: খাতায়-কলমে সামনে ইন্ডিয়ান আর্মি থাকলেও রবিবাসরীয় যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গলের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিল বোধহয় ক্লান্তি ৷ দলের পারফরম্যান্সে সেই ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট ৷ সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে গত ম্যাচের একাদশে আটটি পরিবর্তন এনে সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ সবকিছুর পরেও ম্যাচটি চার-পাঁচ গোলে জিততে পারত ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু শেষমেশ পিভি বিষ্ণুর করা একমাত্র গোলে জিতে ডুরান্ডের সেমিফাইনালে লাল-হলুদ ৷
নকআউট পর্যায় হলেও মরশুমের পরের দিকের কথা মাথায় রেখে ডুরান্ড কাপে প্রায় প্রতিটি ম্যাচে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটছেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ ৷ তবে ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে ঝুঁকি নিয়ে এদিন সর্বোচ্চ বদল করলেন ৷ জয় পেলেও ইস্টবেঙ্গল এদিন যে একাধিক সুযোগ নষ্ট করল, সেগুলি থেকে গোল না-হওয়া অপরাধ ৷ 80 মিনিটে বিপিন সিং'য়ের পাস থেকে ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ব্যর্থ জেসিন টিকে ৷ দু'মিনিট বাদে জেসিনের পাস থেকে বিপিনের সহজ সুযোগ নষ্ট ৷ এর আগে প্রথমার্থে ম্যাচের ছ'মিনিটে ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গার পাস থেকে দানি রামিরেজের শট বিপক্ষ গোলরক্ষক দুর্ধর্ষ সেভ না-করলে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে যায় তখনই ৷
ফলত গোল পেতে 16 বারের ডুরান্ড জয়ীদের অপেক্ষা করতে হল 39 মিনিট পর্যন্ত ৷ বাঁ-দিক থেকে ক্রিস ইকোনোমিডিসের সেন্টার থেকে বিষ্ণুর হেড জড়িয়ে যায় জালে ৷ অজি উইঙ্গার ইকোনোমিডিস এদিন একাদশে শুরু করে প্রায় সত্তর মিনিট মাঠে ছিলেন ৷ ফিটনেসে উন্নতি করলে মরশুমে তাঁর থেকে ভালো পারফরম্যান্স আশা করতেই পারে ইস্টবেঙ্গল ৷ মাঝমাঠে মহম্মদ রশিদ অক্লান্ত ৷ টানা পাঁচটি ম্যাচ খেলে ফেললেন লাল-হলুদের নয়া মিডফিল্ড জেনারেল ৷ দানি রামিরেজ ধীরে-ধীরে ডানা মেলছেন ৷ বৃষ্টি ভেজা মাঠে লড়লেন ৷ গোলের বল তৈরি করে গেলেন ৷ তবে গোলের সুযোগ নষ্ট করে চিন্তা বাড়ালেন ৷
EAST BENGAL FC ARE INTO THE SEMI-FINALS!— Durand Cup (@thedurandcup) August 16, 2026
The Torch Bearers keep marching into the last four!
Watch live on @SonySportsNetwk & @SonyLIV #135thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredbySBIandCIL #DeshKaCup #ManyChampionsOneLegacy pic.twitter.com/JmnwNz0O6n
আনোয়ার আলি না-থাকায় লাল-হলুদ রক্ষণভাগে প্রথমবার লালচুংনুঙ্গা'র সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন নরেন্দ্র গেহলত ৷ প্রথম পরীক্ষায় সেভাবে পরীক্ষার সামনে না-পড়লেও উত্তীর্ণ সেই জুটি ৷ আটটি বদল করে কার্যত নতুন একাদশ নামিয়েছিলেন হাবাস ৷ তাই বোঝাপড়া মসৃণ বলা যাবে না ৷ বেশ কয়েকবার সেনাবাহিনীর ফুটবলাররা গোল করার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ৷ প্রভসুখন গিলের পরিবর্ত হিসেবে তেকাঠির নীচে দুরন্ত ফুরবা লাচেনপা ৷ ম্যাচের শেষ দিকে অবশ্য একটি পেনাল্টি পেলেও পেতে পারত সেনাবাহিনীর দলটি ৷
অযথা রক্ষণাত্মক ফুটবল না-খেলে পাল্টা আঘাতের রাস্তায় হেঁটেছিল তারা ৷ কিন্তু শেষপর্যন্ত রক্ষণ অটুট রেখে বাজিমাত করে যান হাবাস ও তাঁর ছেলেরা ৷ আগামী বুধবার শেষ চারে লাল-হলুদের কঠিন প্রতিপক্ষ এসসি দিল্লি ৷ রবিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে যারা 5-1 গোলে উড়িয়ে দিয়েছে এফসি রায়েংদাই'কে ৷