জোড়া গোলে নায়িকা ফাজিলা, জয় দিয়ে AFC অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের
East Bengal Women Team Win in AFC League First Match: মূল পর্বে শুধু ফিরলেন না ফাজিলা ইকওয়াপুট, দলের জয়ে নেতৃত্ব দিলেন ।
Published : November 2, 2026 at 11:40 AM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: লাল-হলুদ মহিলা ফুটবল দলের নতুন ভরসার নাম ফাজিলা ইকওয়াপুট । আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় ফুটবলের মুখ এখন ইস্টবেঙ্গল । ছেলে এবং মেয়ে দুই পর্বেই লাল হলুদ এখন দৌড়চ্ছে ।
মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আন্তেনিও লোপেজ হাবাসের প্রশিক্ষণাধীন ইস্টবেঙ্গলের ছেলেরা আল সীবের বিরুদ্ধে খেলবে । তার 48 ঘণ্টা আগে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জয়ের মশাল জ্বালল । এবং সেই জয়ে নেতৃত্ব দিলেন ফাজিলা ইকওয়াপুট ।
এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বে ভিসা সমস্যায় ছিলেন না তিনি । মূল পর্বে শুধু ফিরলেন না ফাজিলা ইকওয়াপুট, দলের জয়ে নেতৃত্ব দিলেন । হো চি মিন সিটি ডব্লিউএফসির বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে দু'টি গোল করে ম্যাচের নায়িকা উগান্ডার স্ট্রাইকার । দুটি গোল করেছেন ঠিকই কিন্তু আরও তিনটি সুযোগ নষ্ট না করলে মহিলাদের এএফসির গ্রুপ পর্বে ভারতীয় ক্লাবের হয়ে প্রথম ফুটবলার হিসেবে হ্যাটট্রিকের কৃতিত্ব অর্জন করতেন ।
ম্যাচ পূর্ববর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গলের কোচ অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজ বলেছিলেন, ভিয়েতনামের দলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য তাঁরা তৈরি । বাস্তবে সেটাই ঘটল । একটি গোল ছাড়া ভিয়েতনামের দলটি বলার মতো কিছু করতে পারেনি । ভিয়েতনামের জাতীয় দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা হুইন নুহকে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জার্সি ছাড়া চেনা যায়নি ।
দুই প্রান্তে অলিভিয়া আনোকি এবং সুলঞ্জনা রাউলের সঙ্গে একমাত্র স্ট্রাইকার হিসেবে শুরু করেন ফাজিলা । বল বাড়ানোর দায়িত্বে ছিলেন রেস্টি নানজিরি । এই চতুর্ভুজই ইস্টবেঙ্গলের যাবতীয় আক্রমণ শানানোর কারিগর । মাঝমাঠে ছিলেন জাপানের হিতোমি তানাকা এবং সিল্কি দেবী । 18 মিনিটে হিতোমির কর্নার থেকে নেওয়া ফাজিলার শট প্রতিপক্ষ বক্সের মধ্যে লাগে চেসনা মারির হাতে । রেফারি ভিডিয়ো প্রযুক্তির সাহায্যে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিলে গোল করতে ভুল করেননি ফাজিলা ।
গত বছরের আইডব্লিউএল, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ, এএফসির প্রাথমিক পর্বেও প্রথম ম্যাচে গোল করেছিলেন ফাজিলা । সেই অভ্যাস মূল পর্বেও বজায় রাখলেন । তাঁর দ্বিতীয় গোলটা ম্যাচের সেরা । হিতোমির হেড থেকে যখন চেস্ট ট্র্যাপ করে বল ধরলেন, তখন ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিলেন চেসনা । তাঁকে আড়াল করেই ভারসাম্য হারানো অবস্থাতেই 2-0 করেন ।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কিছুটা আত্মতুষ্টি দেখা যায় ইস্টবেঙ্গলের খেলায় । 60 মিনিটে রক্ষণের ভুলে গোল করে যান পরিবর্ত হিসেবে নামা দাউ এনগুয়েন । এরপরে জ্বলে ওঠে ইস্টবেঙ্গল । কিন্তু তাতে ব্যবধান বাড়েনি কারণ সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী । প্রতিযোগিতার বোধনেই তিন পয়েন্ট পেয়ে পরের ম্যাচের আগে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেল অ্যান্টনির দল । মেয়েরা জয় দিয়ে শুরু করল । এবার পালা ছেলেদের । মঙ্গলবার সেই উত্তর আনোয়ার রশিদরা কি দিতে পারবেন ? অপেক্ষায় লাল হলুদ জনতা ।