কাদামাঠে দেশীয় ব্রিগেডে বাজিমাত, কাস্টমসকে হারিয়ে শিল্ড শুরু ইস্টবেঙ্গলের

কাদামাঠে দেশীয় ব্রিগেডে বাজিমাত, কাস্টমসকে হারিয়ে শিল্ড শুরু ইস্টবেঙ্গলের
বৃহস্পতিবার দেশের অন্যতম প্রাচীন টুর্নামেন্টে অভিযান দেশীয় ব্রিগেড নিয়েই শুরু করল ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল ৷
Published : September 24, 2026 at 5:32 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: শিয়রে আইএসএল ৷ একইসঙ্গে দরজায় কড়া নাড়ছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের দ্বিতীয় ম্য়াচ ৷ যেখানে আগামী 13 অক্টোবর ঘরের মাঠে ইরাকের আল-শোর্তার মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ৷ তাই আইএফ শিল্ডে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ বরং কলকাতা লিগে দুরন্ত খেলা ফুটবলারদেরই সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ৷ বৃহস্পতিবার দেশের অন্যতম প্রাচীন টুর্নামেন্টে অভিযান দেশীয় ব্রিগেড নিয়েই শুরু করল ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল ৷ আর দেশীয় ব্রিগেড নিয়েই ক্যালকাটা কাস্টমসকে 3-1 গোলে হারাল লাল-হলুদ ৷
বিদেশি সমৃদ্ধ কাস্টমসের বিরুদ্ধে এদিন ইস্টবেঙ্গলের দেশীয় ব্রিগেড কেমন খেলে, সেটাই ছিল দেখার ৷ বিশেষ করে বৃষ্টির মরশুমে কর্দমাক্ত ইস্টবেঙ্গল মাঠে ৷ বিদেশি না-থাকলেও সিনিয়র দলের সৌভিক চক্রবর্তী, রোহিত কুমার, রোহিত দানু, নরেন্দ্র গেহলত'দের এদিন সুযোগ দিয়েছিলেন বিনো জর্জ ৷
তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি ডুরান্ড চ্য়াম্পিয়নদের ৷ 12 মিনিটে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে বোকা বানিয়ে কাস্টমসকে এগিয়ে দেন রানা ঘরামি ৷ দু'দিন আগেও যাদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত ছিল না, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রথমে গোল করে চমকে দেয় তারা ৷ এরপরেও ইস্টবেঙ্গলকে গতিতে বারংবার পরাস্ত করছিল কাস্টমস ৷ একাধিক ক্ষেত্রে বিপদ থেকে দলকে বাঁচান দুর্গের শেষ প্রহরী গৌরব শাউ ৷ কাদামাঠে ভালো ফুটবল অন্তরায় হলেও 29 মিনিটে গোল শোধ করে সমতায় ফেরে লাল-হলুদ ৷ বরিসের কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে দলকে সমতায় ফেরান রোহিত কুমার।
First half action 📸 (2/2)#JoyEastBengal #IFAShield pic.twitter.com/7IvDICS1w6— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 24, 2026
চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে গোলনষ্টের অসুখ থেকে বেরোতে পারেননি জেসিন টিকে ৷ তবে প্রথমার্ধের ভুল শুধরে দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটা নিজেদের গুছিয়ে নেয় ইস্টবেঙ্গল ৷ 52 মিনিটে আকাশ হেমব্রমের বাড়ানো বল ধরে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল রোহিত দানু'র ৷ খেলার শেষদিকে ব্যবধান বাড়ান আকাশ ৷ 85 মিনিটে শিল্ডের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিযোগিতায় প্রথম গোল করে জয় নিশ্চিত করেন কলকাতা লিগের আবিষ্কার আকাশ ৷ কাদামাঠে এই জয়ের কৃতিত্ব ফুটবলারদের দিচ্ছে লাল-হলুদের কোচিং ব্রিগেড ৷ পরের প্রতিপক্ষ পঞ্জাব এফসি ৷ ভুল শুধরে নিজেদের আরও গুছিয়ে নেওয়ার বার্তা বিনো জর্জের গলায় ৷