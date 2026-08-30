কাস্টমস'কে হারিয়ে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে লাল-হলুদ

কাস্টমস'কে হারিয়ে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে লাল-হলুদ
ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দু'টি গোল করলেন মনোতোষ ও আকাশ ৷
Published : August 30, 2026 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 30 অগস্ট: দরকার ছিল ড্র'য়ের ৷ কিন্তু ড্র নয়, জিতেই কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন করল ইস্টবেঙ্গল ৷ রবিবার ঘরের মাঠে ক্যালকাটা কাস্টমস'কে জোড়া গোলে হারিয়ে লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক করল তারা ৷ লাল-হলুদের এদিন গোলদু'টি করলেন মনোতোষ মাঝি এবং আকাশ হেমব্রম ৷
ভবানীপুর ক্লাব যোগ্য়তা অর্জন করেছিল আগেই ৷ এরপর শনিবার রেলওয়ে এফসি'কে হারানোর পর এবং বিএসএস লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার সিক্স নিশ্চিত করেছিল মোহনবাগান ৷ রবিবার তৃতীয় তথা শেষ দল হিসেবে সুপার সিক্সে গেল অর্চিষ্মান বিশ্বাসের ছেলেরা ৷ ন'ম্য়াচে আপাতত 23 পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলের ৷
এদিন নিজেদের মাঠে গোল পেতে বিশেষ সময় নেয়নি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ তিন মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে স্লাইডিং ভলিতে 1-0 করেন মনোতোষ ৷ 35 মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি আকাশ হেমব্রমের কার্যত একক দক্ষতায় ৷ লিগে গোল করাকে একপ্রকার অভ্যাসে পরিণত করেছেন আকাশ ৷ খিদিরপুরের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচে সোয়ার্ভিং শটে একটি বিশ্বমানের গোল করেছিলেন তিনি ৷
এদিন বক্সের মধ্যে বিপক্ষ ডিফেন্ডারের থেকে বল কেড়ে 36 মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি ৷ ওখানেই জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের ৷ তবু দ্বিতীয়ার্ধে গোলসংখ্যা বাড়াতে মরিয়া ছিল তারা ৷ কিন্তু তা বাড়েনি ৷ এমনকী 73 মিনিটে প্রতিপক্ষ দশজনে হয়ে যাওয়ার পরেও দ্বিতীয়ার্ধে আর গোল পায়নি লাল-হলুদ ৷ শেষ পর্যন্ত 2-0 গোলে জিতেই সুপার সিক্সে পৌঁছে যায় তারা ৷
কলকাতা লিগে মুখোমুখি হওয়ার আগেই দু'প্রধানের সুপার সিক্স নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় ডার্বিতে ঝাড়া হাত-পা'য়ে খেলতে নামবে দুই দল ৷ তাতে উত্তেজনার পারদ যে কমবে, তা অবশ্য নয় ৷