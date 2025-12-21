হিমালয়ের কোলে লাল-হলুদ সূর্যোদয়, দক্ষিণ এশিয়ার সেরা ইস্টবেঙ্গল

হিমালয়ের কোলে লাল-হলুদ সূর্যোদয়, দক্ষিণ এশিয়ার সেরা ইস্টবেঙ্গল
দেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা ফুটবলেও আন্তর্জাতিক ট্রফিজয়ের নজির গড়ল ইস্টবেঙ্গল ৷
Published : December 21, 2025 at 11:18 AM IST
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: দু'দশকেরও বেশি সময় আগে নেপালের মাটিতে শেষ আন্তর্জাতিক ট্রফিটি (সান মিগুয়েল কাপ) ধরা দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে ৷ 21 বছরের প্রতীক্ষার অবসানে সেই হিমালয়ের কোলেই আরও এক আন্তর্জাতিক ট্রফি এল লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবে ৷ তবে পুরুষ দল নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে ক্লাবকে পঞ্চম আন্তর্জাতিক ট্রফিটি দিল প্রমীলা ব্রিগেড ৷ আয়োজক নেপালের এপিএফ ফুটবল ক্লাবকে 3-0 গোলে হারিয়ে প্রথম সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জিতল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
জোড়া গোলে ইস্টবেঙ্গলের জয় সহজ করলেন উগান্ডা স্ট্রাইকার ফাজিলা ইকওয়াপুত ৷ ন'টি গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতাও তিনি ৷ গ্রুপ পর্বের ম্য়াচে এই দু'দলের ম্যাচ গোলশূন্য শেষ হয়েছিল ৷ তবে মেগা ফাইনালে লাল-হলুদ ঝাঁঝের সামনে দাঁড়াতে পারল না নেপালের ক্লাব দলটি ৷ চলতি টুর্নামেন্টে গোল হজম না-করা ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ ফাইনালেও সেই রেকর্ড অটুট রাখল ৷
ফাইনালে শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলেন ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা ৷ 22 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন দলের পয়লা নম্বর স্ট্রাইকার ফাজিলা। লাল-হলুদের নিখুঁত পাসিং এবং বোঝাপড়া সমৃদ্ধ ফুটবলের সামনে নেপালের ক্লাব দলটি খেই হারিয়ে ফেলে ৷ সেই বোঝাপড়ার ফসল হিসেবে পঁয়ত্রিশ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল ৷ প্রতিপক্ষ রক্ষণের ভুল বোঝাবুঝিকে কাজে লাগিয়ে কর্নার থেকে বিনা বাধায় হেড করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন শিল্কি দেবী হেমাম ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে (46 মিনিট) নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি ফাজিলার ৷
0-3 ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে নেপালের দলটি ম্যাচে ফেরার আর সুযোগ পায়নি ৷ বিরতির পর কয়েকবার আক্রমণের চেষ্টা করলেও তা লাল-হলুদ রক্ষণ ভাঙার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না ৷ ফলে পুরো সময় জুড়েই ফাইনালে লাল-হলুদ দাপট ৷ সুযোগ নষ্ট না-হলে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত ৷ এই জয়ের ফলে দেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা ফুটবলেও আন্তর্জাতিক ট্রফিজয়ের নজির গড়ল ইস্টবেঙ্গল ৷ দেশের ছোট-বড় ফুটবল লিগ নিয়ে টালমাটাল অবস্থার মধ্যেই সাফল্যের মশাল জ্বালল ইস্টবেঙ্গল ৷
ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডকে 4-0 গোলে হারিয়ে সাফে অভিযান শুরু হয়েছিল লাল-হলুদের ৷ এরপর পাকিস্তানের করাচি সিটি এফসিকে 2-0, বাংলাদেশের নাসরিন স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে 7-0 গোলে হারায় অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ প্রশিক্ষণাধীন দল ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে অবশ্য এপিএফে'র বিরুদ্ধে আটকে গিয়েছিল তাঁরা ৷ ফাইনালে ভুল শুধরে বাজিমাত লাল-হলুদের ৷
একনজরে লাল-হলুদের আন্তর্জাতিক সাফল্য:
- 1885- কোকা কোলা কাপ, কলম্বো
- 1993- ওয়াই ওয়াই কাপ, নেপাল
- 2003- আসিয়ান কাপ, ইন্দোনেশিয়া
- 2004- সান মিগুয়েল ইন্টারন্যাশনাল কাপ, নেপাল
- 2025- সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ, নেপাল