জর্ডানের ক্লাবকে হারিয়ে এসিএল-টুয়ে ইতিহাস, জিকসনের গোলে নকআউটের দৌড়ে ভেসে রইল লাল-হলুদ
দেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে এসিএল-টুয়ে জয়ের ইতিহাস গড়ল লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব ৷
Published : November 24, 2026 at 11:07 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: ন'বছর আগে দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত যুব বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি ৷ ভারত সব ম্যাচ হেরে অনূর্ধ্ব-17 বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টে দেশের হয়ে একটিমাত্র গোল এসেছিল তাঁর পা থেকে ৷ সেই জিকসন সিং ফের ইতিহাস গড়লেন মঙ্গলের সন্ধেয় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৷ বলা ভালো তাঁর গোলে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ল ইস্টবেঙ্গল ৷ মণিপুরী মিডফিল্ডারের একমাত্র গোলে ডর্ডানের আল-হুসেইনকে হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টুয়ের নকআউট পর্বে পৌঁছনোর আশা ভালোমতো জিইয়ে রাখল লাল-হলুদ ৷ আর দেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে এসিএল-টুয়ে জয়ের ইতিহাস গড়ল লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব ৷
শেষ চার ম্যাচে জয়হীন ইস্টবেঙ্গলের কাছে এদিন মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় ছিল মরণবাঁচন ম্যাচ ৷ জয় ব্যতীত অন্য কোনও ফলাফলে ছুটি হয়ে যেত হাবাসের ছেলেদের ৷ কিন্তু ওই যে বিদেশি দলের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াইয়ের একটা ইতিহাস রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের, সেটা সহজে উপেক্ষা করে কার সাধ্যি ৷ তাইতো বিশ্বকাপ খেলা জর্ডানের ক্লাবকে হারিয়ে বড় ম্যাচের আগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রচ্ছন্ন বার্তাটা ছুড়ে দিল হাবাস ব্রিগেড ৷ হাজারো না-এর মধ্যেও স্রেফ ট্যাকটিক্যাল ফুটবলে ম্যাচ বের করে নিল ইস্টবেঙ্গল ৷ ম্যাচের 87 মিনিটে এদিন জয়সূচক গোলটি লাল-হলুদের ৷ সত্যি বলতে তার আগে পর্যন্ত একবারের জন্যও মনে হয়নি ইস্টবেঙ্গল ম্যাচটা জিততে পারে ৷
আইএসএলের মতোই সুযোগ নষ্ট করলেন ডেভিডরা ৷ তবে তুলনায়অনেক বেশি সুযোগ পেয়েছিল জর্ডানের ক্লাবটি ৷ লাল-হলুদ দুর্গের শেষ প্রহরী পূর্বা লাচেনপা এবং একাধিকবার পোস্ট বাধা হয়ে না-দাঁড়ালে ম্যাচে এগিয়ে যেতে পারত আল-হুসেইন ৷ জর্ডানের মাটিতে এই দলটির বিরুদ্ধে প্রথম পর্বে দু'গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় ড্র করে ফিরেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ মাঝের সময়ে অনেক জল গড়িয়েছে। এখন ইস্টবেঙ্গল চোট এবং অফফর্মের ধাক্কায় নড়বড়ে ৷ এদিন বোধহয় ফুটবলদেবতা সহায় থেকে লাল-হলুদকে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট পাইয়ে দিলেন ৷
🇮🇳 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗠𝗔𝗗𝗘 🇮🇳 #JoyEastBengal #ACLTwo https://t.co/n6EclAXq4K— East Bengal FC (@eastbengal_fc) November 24, 2026
হাবাস প্রথম একাদশে আকে লোবা এবং ক্রিস ইকোনোমিডিসকে এদিন শুরু থেকে খেলালেন ৷ রক্ষণে দিয়েগো জিভুলিচের সঙ্গে সন্দীপ মান্ডি খেললেন ৷ ইঙ্গিত মতোই 5-3-2 ছকে দল সাজিয়েছিলেন তিনি ৷ প্রতিপক্ষ আক্রমণের চাপ সামলে প্রতি-আক্রমণে আল-হুসেইনের রক্ষণ ভাঙতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু ডেভিড, জয় গুপ্তাদের ব্যর্থতায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছিল ৷ সাত মিনিটে ইকোনোমিডিসের ক্রসে পা ছোঁয়াতে ব্যর্থ হন ডেভিড ৷ এর আগে অবশ্য জর্ডানের ক্লাবটির হয়ে আল মার্দি সুযোগ নষ্ট করেন ৷ 13 মিনিটে অতিথি দলের হয়ে আরেকটি সুযোগ নষ্ট আরেফ হাইথামের। গোলরক্ষককে কাটিয়েও বল গোলে রাখতে পারেননি তিনি ৷ লাল-হলুদের তরফে লোবার সেন্টার থেকে অবিশ্বাস্য গোল মিস করেন জয় গুপ্তার।
JEAKSON, ইস্টবেঙ্গল এফসি-র নায়ক! 👑 A late winner keeps EBFC’s AFC Champions League Two hopes alive and secures their first-ever group-stage victory 🔥 #AFCChampionsLeagueTwo https://t.co/OozzBuLox5— FanCode (@FanCode) November 24, 2026
বিরতির পরও একই ছবি ৷ ম্যাচের অধিকাংশ সময় ম্যাচের নিয়ন্ত্রক ছিল আল-হুসেইন ৷ দ্বিতীয়ার্ধে গোলর আগে অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের রামিরেজের একটি প্রয়াস ক্রসবারে প্রতিহত হয় ৷ 62 মিনিটে চোটের শঙ্কায় তাঁকে তুলে বিষ্ণুকে নামিয়ে দেন হাবাস ৷ স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের চোট নিয়ে ম্যাচের পর কোচ খানিক শঙ্কা প্রকাশ করলেন উদ্বিগ্ন দেখাল না রামিরেজকে ৷ কিছুক্ষণ পর লোবাকে তুলে লুকাস জুলোনস্কিকে নামানো হয় ৷ ইকোনোমিডিসকেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তুলে নিয়ে বিপিন সিংকে নামান হাবাস ৷
রক্ষণের ভুলচুক এবং গোল মিস সত্ত্বেও চেষ্টা করে যাচ্ছিল লাল-হলুদের আক্রমণভাগ ৷ ম্যাচের 87 মিনিটে সেই চেষ্টারই ফসল কাঙ্খিত গোল ৷ বাসিম রশিদের কর্নার বক্সের মধ্যে ব্যাকহিলে ডেভিড নামিয়ে দিলে তা জোরালো শটে জালে পাঠান জিকসন ৷ বাকি কিছুটা সময় পিছিয়ে পড়া আল-হুসেইন আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি ৷ ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ রেখেও তারা পরাজিত ৷ ম্যাচ জিতে পাঁচ ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ডি-তে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল ৷ সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়েও তিনে আল-হুসেইন ৷