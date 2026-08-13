এশীয় মঞ্চে ফের উজ্জ্বল লাল-হলুদ, কুয়েতের দলকে হারিয়ে এসিএল-টু'য়ে হাবাসের ইস্টবেঙ্গল

এশীয় মঞ্চে ফের উজ্জ্বল লাল-হলুদ, কুয়েতের দলকে হারিয়ে এসিএল-টু'য়ে হাবাসের ইস্টবেঙ্গল
প্রথমবার এসিএল-টু'য়ের যোগ্যতা অর্জন করল ইস্টবেঙ্গল ৷ পিছিয়ে পড়ে যুবভারতীতে বাজিমাত মশালবাহিনীর ৷
Published : August 13, 2026 at 10:02 AM IST
কলকাতা, 13 অগস্ট: মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে দেশের মান ফের ইস্টবেঙ্গলের হাতে ৷ বছর তেরো আগে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে এএফসি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছনোর নজির গড়েছিল লাল-হলুদ ৷ বছরদু'য়েক আগে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পা রেখেছিল তারা ৷ এছাড়া বিভিন্ন সময় বিদেশি বিভিন্ন ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের উজ্জ্বল অতীত তো ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে ৷ বুধবার সেই ইতিহাসে যোগ হল আরেকটি অধ্যায় ৷ প্রিলিমিনারি রাউন্ডে কুয়েতের আল-আরাবি'কে হারিয়ে প্রথমবার চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে প্রবেশ করল আন্তোনিও লোপেজ হাবাস অ্যান্ড কোং ৷
দু'বছর আগে ঘরের মাঠে এসিএল-টু'য়ের এমনই প্রিলিমিনারি রাউন্ডে তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আলটিন আসিরের বিরুদ্ধে ভুলের পুনরাবৃত্তি এদিন করল না ইস্টবেঙ্গল ৷ বরং 'পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল খোঁচা খাওয়া বাঘ', ময়দানের এই প্রাচীন প্রবাদ মিলিয় কুয়েতের ক্লাব আল-আরাবি'কে 4-1 গোলে উড়িয়ে দিল আইএসএল জয়ী লাল-হলুদ ৷ মাত্র তিন বিদেশি নিয়ে পূর্ণশক্তির কুয়েতের ক্লাবকে দুরমুশ করল কলকাতা জায়ান্টরা ৷ প্রথমবার ইস্টবেঙ্গলকে এসিএল-টু'য়ের মূলপর্বে তোলার পথে স্কোরশিটে নাম তুললেন জয় গুপ্তা, মহম্মদ রশিদ, ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা ও রোহিত দানু ৷
সুযোগ নষ্ট এবং প্রকৃত স্ট্রাইকারের অভাব এদিন অন্তরায় হতে পারত ইস্টবেঙ্গলের জয়ের ৷ 74 মিনিটে সন্দীপ মান্ডি বক্সের মধ্যের গতিতে পরাস্ত হয়ে বিপক্ষ ফুটবলারকে ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় আল-আরাবি। পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে যায় কুয়েতের দল ৷ এরপর আশা ছেড়েছিলেন সিংহভাগ অনুরাগী ৷ পিছিয়ে পড়ার আগে গোটাকয়েক সহজ সুযোগ নষ্ট করেন জেসিন টিকে, এডমুন্ড লালরিনডিকা'রা ৷ যা থেকে গোল হলে প্রথমার্ধেই ম্যাচের ভাগ্য লিখে ফেলতে পারত হাবাসের ছেলারা ৷
AET | 🇮🇳 East Bengal 4️⃣-1️⃣ Al Arabi SC 🇰🇼— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) August 12, 2026
𝙏𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙚𝙗𝙖𝙘𝙠 𝙞𝙨 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩! East Bengal will play #ACLTwo football! pic.twitter.com/gkjHDWBs7M
সে যাইহোক, ম্য়াচের নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে রশিদের ফ্রি-কিক থেকে হেডে জয় গুপ্তার গোল সমতায় ফেরায় লাল-হলুদ'কে ৷ এই গোল ইস্টবেঙ্গলের নাছোড় লড়াইয়ের ফসল ৷ রশিদ এবং দানি রামিরেজ- দুই বিদেশিকে নিয়ে এদিন একাদশ সাজিয়েছিলেন হাবাস। জেসিন টিকে'র পরিবর্তে 77 মিনিটে মাঠে আসেন তৃতীয় বিদেশি ক্রিস ইকোনোমিডিস ৷ দানি রামিরেজ এদিন খানিকটা ফিকে থাকায় মাঝমাঠে রশিদের ওপর চাপ বাড়ছিল ৷ পেনাল্টির ক্ষেত্রে একটি ভুল ছাড়া রক্ষণে আনোয়ারের পাশে দুরন্ত ম্যাচ খেললেন সন্দীপ মান্ডি ৷ লড়াকু ফুটবল মন কাড়লেন রাইট-ব্য়াক হার্দিক ভাটও ৷
অসাধারণ প্রত্যাবর্তন ইস্টবেঙ্গলের! 🔴🟡— FanCode (@FanCode) August 12, 2026
২০২৬-২৭ ACL Two-এর গ্রুপ পর্বে জায়গা করে নিল লাল-হলুদ ব্রিগেড! 🔥#AFCChampionsLeagueTwo #EastBengalFC pic.twitter.com/hV07ivH6zk
নির্ধারিত সময় 1-1 হওয়ার ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে ৷ সমতায় ফেরা ইস্টবেঙ্গলকে সেখানে আর ছুঁতে পারেনি আল-আরাবি ৷ 108 মিনিটে বক্সের মধ্যে রশিদের কোনাকুনি দুর্ধর্ষ ভলি বিপক্ষের জালে জড়াতেই জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু তাদের গোলখিদে কমেনি ৷ 117 মিনিট এবং 120 মিনিটে ভারতসেরা'দের হয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ গোলটি করে যান দুই সুপার-সাব ডেভিড ও রোহিত ৷ তৃতীয় গোলের ক্ষেত্রে ইকোনোমিডিসের শট বিপক্ষ গোলরক্ষক সেভ করলে প্রতিহত হওয়া বল ঠান্ডা মাথায় জালে জড়ান ডেভিড ৷ আর বিপক্ষ রক্ষণকে নাচিয়ে রোহিত দানু'কে গোলের বলটি সাজিয়ে দেন ডেভিড-ই ৷ সবমিলিয়ে 4-1 গোলে জিতে এসিএল-টু'য়ে ইস্টবেঙ্গল ৷
1993 সালে এশিয়ান কাপ উইনার্স কাপে ইস্টবেঙ্গল 6-2 গোলে হারায় ইরাকের আল-জাওরা ক্লাবকে ৷ সেবারও পিছিয়ে পড়ে ইতিহাস লিখেছিল কলকাতা জায়ান্ট'রা ৷ কার্লটন চ্যাপম্যানের হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি গোল করেছিলেন শিশির ঘোষ, আকিল আনসারি এবং কুমারেশ ভাওয়াল ৷ তেত্রিশ বছর বাদে যুবভারতীতে সেই স্মৃতি ফেরাল মশালব্রিগেড ৷