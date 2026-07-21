ডিম্পেরিসের প্রথম অনুশীলনে সাজি, শহরে পা দিয়ে প্র্য়াকটিসে হাবাসও

ডিম্পেরিসের প্রথম অনুশীলনে সাজি, শহরে পা দিয়ে প্র্য়াকটিসে হাবাসও
একইদিনে নয়া কোচেদের অধীনে ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ৷
Published : July 21, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: মধ্য়রাতে শহরে পা রাখলেও মঙ্গলবার বিমানবন্দর ছেড়ে যখন তিনি বেরোচ্ছেন তখন প্রায় কাকভোর ৷ কিন্তু জেট ল্য়াগের বালাই নেই ৷ বরং বিকেল থেকেই দলবল নিয়ে নিউটাউনে সেন্টার অব এক্সেলেন্সের মাঠে অনুশীলনে হাজির ইস্টবেঙ্গলের নতুন বস আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাস ৷ তাই বলাই যায় লাল-হলুদে শুরু হাবাস যুগ ৷
22 বছর বাদে ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করা অস্কার ব্রুজোঁর জুতোয় পা গলিয়েছেন ৷ ফলত প্রত্যাশা গগনচুম্বী ৷ তাই আইএসএল খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে নামার আগে ডুরান্ড কাপকেও হাল্কা নিচ্ছেন না স্প্যানিয়ার্ড ৷ পাশাপাশি মহাদেশীয় প্রতিযোগিতাতেও ভালো ফল চাঁদমারি থাকবে ৷ তবে প্রথম লক্ষ্য ডুরান্ডের ডার্বিতে সাফল্য ৷ চলতি সপ্তাহের শনিবার যা দিয়ে নয়া মরশুম শুরু হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে ৷ প্রথমদিন অনুশীলনে নেমেই দলের অবস্থা বুঝে নিতে চাইলেন ভারতীয় ফুটবলে পোড় খাওয়া নাম ৷ বুধবার চলে আসছেন দুই বিদেশি মহম্মদ রশিদ এবং দানি রামিরেজ ৷ মাত্র ছিয়ানব্বই ঘণ্টায় তাঁরা ডার্বির জন্য ফিট হবেন, এমনটা প্রত্যাশা করা অন্যায় ৷ তাই ডুরান্ডের সূচনায় ভারতীয় ব্রিগেডই হাবাসের শক্তি ৷
প্রথমদিনের অনুশীলনে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই ৷ ফুটবলারদের সঙ্গে আলাপচারিতা সেরে গতানুগতিক প্র্যাকটিস ৷ প্রথম থেকেই ফিটনেসে যে জোর দেওয়া হবে, তা হাবাস বুঝিয়ে দিলেন ৷ তাঁর সাপোর্ট স্টাফে রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ, অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ ও আর্সেনালের মতো বড় বড় ক্লাবে একাধিক দায়িত্ব পালন করে আসা আলেজান্দ্রো স্যাঞ্চেজ ৷ ফিটনেস কোচ হিসেবে হাবাসের সঙ্গেই কলকাতায় পা দিলেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দলের ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু হল পুরোদমে ৷ এতদিন যা চলছিল সহকারি বিনো জর্জের অধীনে, আজ থেকে সেটাই হাবাসের নজরদারিতে।
অন্যদিকে আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে কলকাতায় পা রাখা মোহনবাগান কোচ প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিসও মঙ্গলবার বিকেলে ডুরান্ডের প্রস্তুতি শুরু করলেন ৷ সবুজ-মেরুন ডুরান্ডের অনুশীলন সারছে যুবভারতীর প্র্য়াকটিস গ্রাউন্ডে ৷ প্রথমদিন সাদা বোর্ডে প্র্যাকটিসের নীল-নকশা শুভাশিস বসু, লিস্টন কোলাসোদের বুঝিয়ে দিলেন গ্রিক কোচ ৷ তার আগে ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সারলেন ৷ ডিম্পেরিসের প্রথম অনুশীলনে হাজির সদ্য মোহনবাগানে যোগ দেওয়া ডিফেন্ডার অ্যালেক্স সাজি ৷ ইস্টবেঙ্গলের মতো বিদেশি ছাড়াই অনুশীলন শুরু বাগানে ৷ ডুরান্ডের প্রথম ম্য়াচে ডার্বির চ্যালেঞ্জ উতরোতে হাবাসের মতো ভারতীয় ফুটবলারদের প্রতিই ভরসা রাখছেন ডিম্পেরিস ৷
Ready. Set. 𝐒𝐀𝐉𝐈. 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/zbmhJyMBug— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) July 21, 2026
রবিবার শহরে পৌঁছে কলকাতা লিগে মোহনবাগানের ম্য়াচ দেখেছেন নয়া হেডস্যর ৷ যে ম্য়াচে সিনিয়রদের মাঠে নামিয়ে দিয়েছিল ম্য়ানেজমেন্ট ৷ সব দেখেশুনে এবার নিজের মতো করে গড়ে তোলার কাজ শুরু পঞ্জাব এফসি'র প্রাক্তন কোচের ৷ প্রাক-মরশুম টুর্নামেন্ট হওয়ায় ডুরান্ডে সকল ফুটবলারকে নব্বই মিনিটের জন্য পাওয়া মুশকিল ৷ ফলত অঙ্ক কষেই দল সাজাতে হবে ডিম্পেরিস'কে ৷ হাবাসের মতো ফিটনেসে জোর দিচ্ছেন তিনিও ৷ প্রথমদিনের অনুশীলন শেষে সমর্থকদের সঙ্গে সেলফি তুললেন সুপার জায়ান্টের নয়া সারথী ৷ একইসঙ্গে ডার্বি জেতার আবদারও শুনলেন ডিম্পেরিস।