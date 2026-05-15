সৌহার্দ্যের মঞ্চে চোখ মেলালেন না বিপিন-ম্যাকলারেনরা, তুঙ্গে ডার্বির পারদ
মধ্য কলকাতার এক হোটেলে দুই দলের পৃষ্ঠপোষকতায় শুক্রবার সৌজন্য সাক্ষাত করলেন ম্য়াকলারেন-বিপিনরা ৷
Published : May 15, 2026 at 4:59 PM IST
কলকাতা, 15 মে: বড় ম্য়াচ ঘিরে বাঙালির আবেগ চিরন্তন ৷ আর সেই ম্য়াচ যদি ভারতসেরার নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তো কথাই নেই ৷ বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবল বহু বছর পর সাক্ষী থাকতে চলেছে তেমনই এক লড়াইয়ের ৷ আগামী রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ম্য়াচই নির্ণায়ক হতে চলেছে এবারের আইএসএলের ৷ বড় ম্য়াচ যে জিতবে, খেতাব তার ৷
সেই হাইভোল্টেজ ম্য়াচের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে একমঞ্চে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ফুটবলাররা ৷ মধ্য কলকাতার একটি হোটেলে দুই দলের পৃষ্ঠপোষকতায় মুখোমুখি হয়েছিল লাল-হলুদ এবং সবুজ-মেরুন ৷ তবে সৌহার্দ্যের মঞ্চেও চড়ল ডার্বির পারদ ৷
ইতিমধ্যে 63 হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছে বড় ম্য়াচের ৷ টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে ৷ স্বাভাবিকভাবেই এমতাবস্থায় দু'দলের ফুটবলারদের মুখোমুখি হওয়া মানে উত্তেজনার পারদ চড়ে যাওয়া ৷ ইস্টবেঙ্গলের তরফে বিপিন সিং, এডমুন্ড লালরিনডিকা ও অ্যান্টন সোবার্গ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ৷ মোহনবাগানের তরফে জেমি ম্যাকলারেন,শুভাশিস বসু,বিশাল কাইথ যোগ দিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে ৷ দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ মুখোমুখি । স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলারদের গরমাগরম বক্তব্যে পারদ চড়বে এটাই ছিল আশা ৷
কিন্তু দু'দলের মোট ছয় ফুটবলার সেই পথে হাঁটলেনই না ৷ কোনও বাক্য বিনিময় নেই। ফটোগ্রাফারদের অনুরোধে বল নিয়ে একটি ছবি তুললেন তাঁরা ৷ পরে করমর্দনও হল দায়সারা ভাবে ৷ আসলে দু'দলের ফুটবলাররাই জল মাপছেন। প্রত্যেকেই জানেন ছোট ভুলে বড় ক্ষতির শঙ্কা রয়েছে ৷ তাই ভাবনাচিন্তার জগতে শুধুই ডার্বি।
ইতিমধ্যে চলতি মরশুমে ডুরান্ড, আইএফএ শিল্ড ও সুপার কাপে মুখোমুখি হয়েছে দুই প্রধান। একটি করে ম্যাচ জিতেছে দু'পক্ষ ৷ সুপার কাপের ম্য়াচ ড্র হয়েছে ৷ শিল্ডের ফয়সালা হয়েছিল টাই ভেঙে ৷ জয় পেয়েছিল মোহনবাগান ৷ অর্থাৎ নব্বই মিনিটের লড়াইয়ে হারেনি ইস্টবেঙ্গল ৷ এবার আইএসএল ডার্বি। দু'দলই সমসংখ্যক ম্যাচে সমান পয়েন্টে দাঁড়িয়ে ফলে পারদ চড়ছে। তাই ফুটবলাররা বিবৃতির যুদ্ধে না গিয়ে মেপে নিলেন এবং সেটা সৌজন্য বিনিময়ের মঞ্চে ৷