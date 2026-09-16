সামনে আল-হুসেইন, এবার এশিয়ার মঞ্চে ছাপ ফেলতে চায় 'বদলে যাওয়া' ইস্টবেঙ্গল

সামনে আল-হুসেইন, এবার এশিয়ার মঞ্চে ছাপ ফেলতে চায় 'বদলে যাওয়া' ইস্টবেঙ্গল
East Bengal in AFC Champions League Two: তিন বিদেশি নিয়ে প্রতি আক্রমণের পরিকল্পনা কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ৷ গোলের নিচে ভরসা গিল ৷
Published : September 16, 2026 at 4:25 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: এবার এশিয়ার মঞ্চে ছাপ ফেলতে চায় বদলে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল ৷ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু’র গ্রুপ পর্বে আম্মানের মাটিতে বড় পরীক্ষা লাল-হলুদ শিবিরের ৷ তাদের সামনে জর্ডনের আল-হুসেইন ক্লাব ৷ বুধবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ন’টার সময় শুরু হবে খেলা ৷ অ্যাওয়ে ম্যাচে ঘর সামলে জয়ের অঙ্ক সাজাতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ কাউন্টার অ্যাটাক ফুটবলে বাজিমাত করার পরিকল্পনা তৈরি করছেন স্প্যানিশ কোচ ৷
এশিয়ার মঞ্চে প্রথমবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু’র গ্রুপ পর্বের ম্যাচ ৷ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জর্ডনে আল-হুসেইনের বিপক্ষে বুধবার সন্ধ্য়ায় ফিয়ারলেস ফুটবল খেলতে চান রশিদ, আনোয়ার, এডমুন্ডরা ৷ ম্যাচের আগে অবশ্য আত্মবিশ্বাসী হাবাস ৷ যার কারণ এএফসি এবং ডুরান্ড কাপের সাফল্য ৷ গত দু’মাসের সাফল্যের ধারাই এশিয়ার মঞ্চে ধরে রাখতে চান তিনি ৷
আন্তোনিও লোপেজ হাবাস বলছেন, "আমরা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু’র গ্রুপ পর্বে খেলতে পেরে উত্তেজিত ৷ এশিয়ার সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এটি একটি অনন্য সুযোগ ৷ ফুটবলারদের মধ্যেও একই মানসিকতা তৈরি করতে চাই ৷ গত দু’মাসে আমরা যে জয়ের ধারা তৈরি করেছি, তা ধরে রাখতে হবে ৷ আগামিকালের ম্যাচেও সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে চাই ৷"
তাঁর মতে, কোনও অজুহাত নয়, পাওয়া না-পাওয়ার তালিকা নিয়ে হিসেব কষতে বসা নয়, সামর্থ্য অনুযায়ী সেরাটা নিংড়ে দিতে হবে ৷ এটা সত্যিই যে, ইস্টবেঙ্গলের কাছে দীর্ঘদিন পর আন্তর্জাতিক ক্লাব ফুটবলের বড় মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ এসেছে ৷ গত মরশুমে আইএসএল জয়ের পর, এ বার ডুরান্ড কাপও জিতেছে তারা ৷ সেই সাফল্যই লাল-হলুদ শিবিরকে আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে ৷
কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসও আশাবাদী ৷ তিনি বলছেন, "এটি ভারতীয় ফুটবল এবং আমাদের জন্য একটি অনন্য সুযোগ ৷ আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ এসেছে ৷ আমার বিশ্বাস, এই পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো যথেষ্ট মান আমাদের রয়েছে ৷ আমরা গত দু’মাস ইতিবাচক ফল পেয়েছি ৷ ভারতের বাইরেও সেই জয়ের ধারা বজায় রাখতে চাই ৷"
আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে হাবাস পাচ্ছেন মাত্র তিন বিদেশি ফুটবলারকে ৷ জ্বরের জন্য জর্ডন যাননি ক্রিস ইকোনোমিডিস ৷ ভিসা সমস্যায় যেতে পারেননি লালচুংনুঙ্গা ৷ তবে স্বস্তির খবর হল, মহম্মদ রশিদ এই ম্যাচে খেলতে পারবেন ৷ দলের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা এতটাই, ইনজেকশন নিয়ে জর্ডন গিয়েছেন ৷ তবে তিনি কী শুরু থেকে খেলবেন ? জর্ডনে তিনি দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন ৷ তারপরেও তাঁকে শুরু করানোর ঝুঁকি যদি হাবাস না-নেন, সেক্ষেত্রে জিকসনের পাশে খেলতে পারেন রেনিয়ার ফার্নান্ডেজ ৷ কারণ, বড় নাম নয়, সবসময় সুস্থ ফুটবলার খেলানোর ব্যাপারে বিশ্বাসী হাবাস ৷
রশিদের অনুপস্থিতিতে কলকাতায় জিকসনের পাশে মহড়া সেরেছেন রেনিয়ার ৷ বাকি দল অনেকটা এরকম হতে পারে, গোলের নিচে গ্লাভস হাতে প্রভসুখন সিং গিল, রক্ষণে সন্দীপ মান্ডি, আনোয়ার আলি, দিয়েগো জিভুলিচ এবং হার্দিক ভাট ৷ দুই উইংয়ে জয় গুপ্তা এবং বিপিন সিং ৷ নাম্বার টেনের ভূমিকায় ডানি রামিরেজ ৷ সামনে এডমুন্ড লালরিন্ডিকা ৷
এই ম্যাচে হাবাসের ভরসা ভারতীয় ব্রিগেড ৷ রক্ষণ জমাট রেখে প্রতি আক্রমণে গোল করার পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন হাবাস ৷ ঠিক যেভাবে ডুরান্ড ফাইনালে বাজিমাত করেছিল লাল হলুদ ৷ তবে, এখানে বিপক্ষের উইং ফুটবল সমস্যায় ফেলতে পারে আনোয়ারদের ৷ এদিকে, কলকাতায় চলে এসেছেন আইভরির আকে আরনড লোবা ৷ এখানেই তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা হবে ৷ জর্ডন থেকে ইস্টবেঙ্গল দল ফিরলে, অনুশীলনে নামবেন তিনিও ৷
ইস্টবেঙ্গলের গোলপোস্টের ভরসা প্রভসুখন সিং গিলও ম্যাচ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ৷ গত তিন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে 90টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি ৷ এই সময়ে জিতেছেন সুপার কাপ, আইএসএল ও ডুরান্ড ৷ জুনে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আরও দু’টি মরশুমের চুক্তি বাড়িয়েছেন পঞ্জাবের এই গোলকিপার ৷ আল-হুসেইন ম্যাচ থেকে শুরু হচ্ছে তাঁর নতুন চ্যালেঞ্জ ৷
প্রভসুখন সিং গিল বলছেন, "আমরা খুব শক্তিশালী একটি দল ৷ বেশির ভাগ খেলোয়াড় কয়েকবছর ধরে একসঙ্গে খেলছে ৷ দলের বোঝাপড়া খুব ভালো ৷ জুলাই থেকেই আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি ৷ এএফসি চ্যাম্পিয়ন লিগ টু’তে নিজেদের সেরাটা দিয়ে সমর্থক এবং দেশকে গর্বিত করতে চাই ৷"
জাতীয় দলে ডাক পাওয়াও গিলের কাছে বড় সুযোগ ৷ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে হতে চলা পানামা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিপক্ষে আসন্ন প্রীতি ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তিনি ৷ এখনও সিনিয়র জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয়নি তাঁর ৷ তাই সুযোগ পেলে কাজে লাগাতে মরিয়া গিল ৷ তিনি বলেছেন, "জাতীয় দলের ডাক পাওয়া আমার কাছে সম্মানের ৷ ক্লাবের হয়ে যে পারফরম্যান্স করেছি, এ বার জাতীয় দলের হয়েও তা করতে চাই ৷ এটা বড় সুযোগ ৷ আমি এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাই ৷"
ইস্টবেঙ্গলের সামনে একসঙ্গে দু’টি লক্ষ্য ৷ ঘরোয়া সাফল্যের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এশিয়ার মঞ্চে নিজেদের পরিচয় তৈরি করা ৷ অন্যদিকে, আল-হুসেইন শক্তিশালী দল হলেও, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু’র অভিযানে নামার আগে কিছুটা বিপাকে তারা ৷ শেষ ম্যাচে 0-5 গোলে দল হারায় পদত্যাগ করেছেন কোচ আহমেদ হেইল ৷ চোটের জন্য অনুশীলন করতে পারেননি জর্ডনের বিশ্বকাপার আল মারদি ৷ তিনি এই ম্যাচ খেলার মতো জায়গাতে নেই ৷ কোচের পদত্যাগ এবং গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার না-থাকায় মোটিভেশনের অভাব হতে পারে আল-হুসেইনের ৷ এই সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইবে ইস্টবেঙ্গল ৷