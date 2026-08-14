ঘোষিত ডুরান্ডের শেষ আটের সূচি, ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ভারতীয় সেনা; বাগান খেলবে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে

ঘোষিত ডুরান্ডের শেষ আটের সূচি, ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ভারতীয় সেনা; বাগান খেলবে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে
16 এবং 17 অগস্ট অনুষ্ঠিত হবে ডুরান্ডের চারটি কোয়ার্টার ফাইনালে ৷ কলকাতায় জোড়া ম্যাচের পাশাপাশি বাকি দু'টি ম্য়াচের আয়োজক রাঁচি ও শিলং ৷
Published : August 14, 2026 at 1:56 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্য়াচটি জিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ডুরান্ড কাপের শেষ আটে পৌঁছে গিয়েছিল আগেই ৷ অন্যদিকে ডার্বি হারলেও পরের দুই ম্য়াচে যথাক্রমে সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স ও সাউথ ইউনাইটেড'কে বড় ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল কার্যত নিশ্চিত ছিল ইস্টবেঙ্গলেরও ৷ তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ডুরান্ডের শেষ আটের ছাড়পত্র পেতে লাল-হলুদ'কে গ্রুপ পর্বের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল ৷ বৃহস্পতিবার গ্রুপ পর্বের শেষদিন ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও ডুরান্ড কাপের শেষ আট নিশ্চিত করল শিলং লাজং এফসি, ভারতীয় সেনা ও জামশেদপুর এফসি ৷ আট দল নিশ্চিত হতেই শেষ আটের সূচিও ঘোষণা করে দিল ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ ৷
ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান যোগ্যতা অর্জন করলেও ডুরান্ডের শেষ আটের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে কলকাতার তৃতীয় প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং ৷ ঘোষণা অনুযায়ী আগামী 16 অগস্ট ডুরান্ডের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে নামছে ইস্টবেঙ্গল ৷ রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ভারতীয় সেনা ৷ সেই ম্য়াচ জিতলে সেমিফাইনালে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা মুখোমুখি হবে এসসি দিল্লি বনাম এফসি রায়েংদাই ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী 19 অগস্ট ৷
অন্যদিকে গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের পর্বে পৌঁছলেও শেষ আটে সবুজ-মেরুনের অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি ৷ 17 অগস্ট বিকেল চারটে থেকে যুবভারতীতে সেই ম্য়াচ খেলবে প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস অ্যান্ড কোম্পানি ৷ মোহনবাগান যদি সেমিফাইনালে ওঠে, তা হলে শেষ চারে তাদের প্রতিপক্ষ হবে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড বনাম শিলং লাজং ম্যাচের বিজয়ী ৷ এমনকী সেমিফাইনালে পৌঁছলে সেই ম্য়াচ কলকাতায় খেলার সুযোগ পাচ্ছে না সবুজ-মেরুন ৷ তাদের খেলতে হবে শিলং'য়ে ৷
Quarter Final 2— Durand Cup (@thedurandcup) August 13, 2026
INDIAN ARMY FT 🆚 EAST BENGAL FC
A quarter-final clash with everything to play for!
Watch live on @SonySportsNetwk & @SonyLIV #135thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredbySBIandCIL #DeshKaCup #ManyChampionsOneLegacy pic.twitter.com/e3Be4U8nhs
অর্থাৎ, নকআউটের যে সূচি এদিন ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছে তাতে টুর্নামেন্টে ফের কলকাতা ডার্বির সম্ভাবনা থাকলেও সেটা ফাইনালের আগে হচ্ছে না ৷ কলকাতার দুই প্রধান প্রত্যাশামাফিক পারফর্ম করতে পারলে সেটা অসম্ভবেরও কিছু নয় ৷ প্রসঙ্গত, কলকাতা ডার্বি দিয়েই ডুরান্ড কাপের বল গড়ানো শুরু হয়েছিল ৷ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্য়াচে ইস্টবেঙ্গলকে 1-0 গোলে হারিয়েছিলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ সেই ম্য়াচ হারলেও পরবর্তী দু'ম্য়াচে যথাক্রমে সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স ও সাউথ ইউনাইটেডকে যথাক্রমে আট ও পাঁচ গোলে হারিয়েছে লাল-হলুদ ৷ জামশেদপুরের সঙ্গে সেরা দুই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল হিসাবে শেষ আটের যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা ৷
Quarter Final 3— Durand Cup (@thedurandcup) August 13, 2026
MOHUN BAGAN SUPER GIANT 🆚 JAMSHEDPUR FC
Two strong sides, one big quarter-final showdown.
Watch live on @SonySportsNetwk & @SonyLIV #135thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredbySBIandCIL #DeshKaCup #ManyChampionsOneLegacy pic.twitter.com/hcxZ5xrzgY
এর মধ্যে বুধবার এসিএল-টু'য়ের প্রিলিমিনারি রাউন্ডে কুয়েতের আল আরাবি'কে 4-1 গোলে হারিয়ে ডুরান্ড কোয়ার্টারের আগে আত্মবিশ্বাসী ইস্টবেঙ্গল ৷ তবে সেই ম্য়াচের পর দু'দিনের জন্য ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছেন হাবাস ৷ ফলত একদিনের প্রস্তুতিতে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে নামবে দল ৷ এদিকে বৃহস্পতিবার ক্লাবের ক্রীড়া দিবসে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, বিদেশি স্ট্রাইকার এফিয়ং'কে খুব দ্রুত কলকাতায় নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে ৷ তবে ডুরান্ডে হয়তো আর পাওয়া যাবে না নাইজেরিয়ান'কে। অন্যদিকে চোটগ্রস্ত স্প্যানিশ ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে'র বিষয়ে কোচের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
- একনজরে ডুরান্ডের শেষ আটের সূচি:
- 16 অগস্ট: এসসি দিল্লি বনাম এফসি রাংদেই, বিকেল 4টে (রাঁচি)
- 16 অগস্ট: ইস্টবেঙ্গল বনাম ভারতীয় সেনা, সন্ধ্যা 7টা (কলকাতা)
- 17 অগস্ট: মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বনাম জামশেদপুর এফসি, বিকেল 4টে (কলকাতা)
- 17 অগস্ট: শিলং লাজং বনাম নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, সন্ধ্যা 7টা (শিলং)