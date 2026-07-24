শুধু ডার্বি নয়, কলকাতায় ডুরান্ডের সব ম্য়াচই দেখা যাবে M-টিকিটে; জানাল ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ

শুধু ডার্বি নয়, কলকাতায় ডুরান্ডের সব ম্য়াচই দেখা যাবে M-টিকিটে; জানাল ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ
রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ'য়ের উদ্যোগে আর ঝক্কি পোহাতে হবে না অনলাইনে টিকিট কেনা অনুরাগীদের ৷ বড় ঘোষণা ডুরান্ড কমিটির ৷
Published : July 24, 2026 at 3:51 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: ক্রীড়ামন্ত্রীর ঘোষণার পরেও আগামী শনিবার ডুরান্ডের কলকাতা ডার্বির টিকিট নিয়ে রয়ে গিয়েছিল ধোঁয়াশা ৷ বিশেষ করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের এক ঘোষণায় ৷ রাতের দিকে সেই ধোঁয়াশা সরিয়ে ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের প্রেস রিলিজ শেয়ার করে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশ্চিত করলেন, অনলাইন টিকিট রিডিম করার প্রয়োজন নেই অনুরাগীদের ৷
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আচমকা ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ সোশাল মিডিয়ায় জানায়, অনলাইনে টিকিট কাটলেও সেই টিকিট সশরীরে গিয়ে রিডিম করতে হবে অনুরাগীদের ৷ অথচ বুধবার কলকাতায় ডুরান্ডের প্রাক-টুর্নামেন্ট সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ জানিয়েছিলেন, অনলাইন টিকিট যাঁরা কেটেছেন তাঁদের সশরীরে গিয়ে রিডিমের প্রয়োজন নেই ৷ অর্থাৎ, বড় ম্য়াচের জন্য পেপারলেস টিকিটের ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ৷ কিন্তু ডুরান্ডের ঘোষণায় তৈরি হয়েছিল ধোঁয়াশা ৷ পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার রাতে ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দূর হল সেই ধোঁয়াশা ৷ তাদের তরফে জানানো হল, কেবল ডার্বি নয়; কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা ডুরান্ডের কোনও ম্য়াচেই অনলাইনে টিকিট কেনা সমর্থকদের তা রিডিমের প্রয়োজন নেই ৷ রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এরপর সেই প্রেস রিলিজ শেয়ার করেন এক্স হ্যান্ডলে ৷
ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের প্রেস রিলিজ শেয়ার করে লেখেন, "যুবভারতীর ফুটবলপ্রেমীদের জন্য পেপারলেস টিকিট এখন বাস্তব ৷ 24 জুলাই ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের প্রথম ডার্বি থেকেই যা চালু হচ্ছে ৷ অর্থাৎ, যাঁরা অনলাইনে টিকিট কেটেছেন তাঁদের অফলাইন রিডেম্পশনের প্রয়োজন নেই ৷" ডুরান্ডের তরফে রিলিজে বলা হয়েছে, 135তম ডুরান্ড কাপে কলকাতা লেগের ম্য়াচগুলো যে সকল অনুরাগীরা দেখবেন তাঁদের টিকিটের অভিজ্ঞতা সুখের হতে চলেছে ৷ পুরো বিষয়টি যে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাস্তবায়িত হয়েছে, তাও নিশ্চিত করা হয়েছে ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
#Paperless tickets are now a reality for #football lovers in Yuva Bharati Krirangan. Right from this season's first #derby between East Bengal and Mohun Bagan on July 24. No need for offline redemption of match tickets bought online.— Dr.Indranil Khan (@IndranilKhan) July 23, 2026
Fans purchasing tickets online from July 24… pic.twitter.com/Oy7RHVAY6I
তবে সেনাবাহিনী অর্থাৎ, ডুরান্ড আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে এই সুবিধা পাবেন 24 জুলাই বা তার পরবর্তী সময়ে যে সকল অনুরাগীরা অনলাইনে টিকিট কিনবেন, তাঁদের জন্য ৷ এন্ট্রি গেটে কেবল M-টিকিট দেখালেই স্টেডিয়ামে দর্শকরা প্রবেশ করতে পারবেন বলে নিশ্চিত করা হয়েছে প্রেস রিলিজে ৷
এর আগে ডুরান্ডের টিকিট অনলাইনে কিনলেও ম্য়াচের আগে সুনির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সশরীরে হাজির থেকে সেগুলি রিডিম করাতে হত অনুরাগীদের ৷ রাজ্যের নয়া ক্রীড়ামন্ত্রীর উদ্যোগে ঝক্কি কমল অনুরাগীদের ৷ যাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন দু'দলের সমর্থকরা ৷