আগামীর সোমা-সুস্মিতাদের খোঁজে জীবনের প্ল্যাটিনাম জুবিলিতেও অক্লান্ত 'দ্রোণাচার্য' কুন্তল
54 কাঠা জমির উপর গড়ে ওঠা গুরুকুলে ভবিষ্যতের অলিম্পিয়ান খুঁজে চলেছেন সপুত্র কুন্তল রায় ৷ সোদপুর থেকে সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন ৷
Published : November 22, 2026 at 8:40 PM IST
সোদপুর (উঃ 24 পরগনা), 22 নভেম্বর: জীবনের প্ল্যাটিনাম জুবিলিতেও আগামীর অলিম্পিয়ানের খোঁজে অক্লান্ত ডাঃ কুন্তল রায় ৷ হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন ৷ দ্রোণাচার্য কুন্তল রায় এখনও বাংলার আগামীর অলিম্পিয়ান তৈরিতে মগ্ন ৷ যাঁর জুহুরির চোখ একসময় খুঁজে নিয়েছিল সঞ্জয় কুমার রাই, সোমা বিশ্বাস, সুস্মিতা সিংহ রায়দের মতো অলিম্পিয়ান তথা বঙ্গ অ্যাথলেটিক্সের দিকপালদের ৷
দ্রোণাচার্য বিজয়ী বাংলার একমাত্র অ্যাথলেটিক্স কোচ সত্তরোর্ধ্ব কুন্তল রায় ৷ অবসরোত্তর জীবনে হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারতেন ৷ কিন্তু কুন্তল আজও নতুন প্রতিভার অন্বেষণ এবং তাদের গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত ৷ সোদপুরে চুয়ান্ন কাঠা জমিতে গড়ে তুলেছেন অ্যাথলেটিক্সের গুরুকুল ৷ দু'শো শিক্ষার্থী সেখানে নিয়মিত অ্যাথলেটিক্সের পাঠ নিয়ে জাতীয় আসরে পদক জিতছে ৷ গুরুকুলের সমস্ত আধুনিক পরিকাঠামো দ্রোণাচার্য গড়ে তুলেছেন নিজের অর্থে ৷ সম্প্রতি গড়েছেন ছাত্রাবাসও। ছ'জনের কোচিং ব্রিগেড নিয়ে সকাল সাতটা থেকে সারাদিন চলে দ্রোণাচার্য কুন্তল রায়ের গুরুকুল ৷ আর সেখানে অ্যাথলিট হওয়ার পাঠ পাওয়া সম্ভব মাত্র তিনশো টাকায় ৷ সবমিলিয়ে শহরের কেকোফেনির মধ্যে এ যেন এক অন্য জগত ৷
সোদপুর স্টেশন থেকে হাঁটাপথে কুন্তল রায়ের গুরুকুলের দূরত্ব মিনিটসাতেক ৷ এরাজ্যের ক্রমহ্রাসমান খেলোয়াড়ি শিক্ষার আবর্তে দ্রোণাচার্যের এই গুরুকুল দশকের পর দশক ধরে জারি রেখেছে দাপট ৷ সকাল-বিকেল নিজেদের নিঙড়ে দেওয়া শদু'য়েক শিক্ষার্থীকে সেখানে সঠিক দিশায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিরামহীন পঁচাত্তরের কুন্তল রায় ও রুদ্র প্রতীম রায়ের নেতৃত্বাধীন ছয় কোচের প্যানেল ৷ সকলের চেষ্টা যে বৃথা নয়, সেটা ফলাফলেই প্রমাণিত ৷ চলতি বছরের রাজ্য মিটে 65টি পদক এসেছে গুরুকুলের ঝুলিতে ৷ প্রসঙ্গত এসিসি ট্রেনিং স্কুল সরাসরি রাজ্য মিটে অংশ নিতে পারে না নিয়মের জটিলতায় ৷ তবে এখানকার অ্যাথলিটদের রাজ্য মিটে দেখা যায় ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান কিংবা এরিয়ানের মতো প্রথিতযশা ক্লাবের জার্সিতে ৷
গোটা ব্যবস্থাপনা নিয়ে কুন্তল রায় বলছেন, "জীবনে একটা লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলে তা পূরণ করা সম্ভব ৷ আমিও অ্যাথলিট হতে চেয়েছিলাম ৷ অলিম্পিকে অংশগ্রহণের স্বপ্ন আমারও ছিল ৷ কিন্তু চোটের কারণে তা পূরণ হয়নি ৷ 22 বছর বয়সে কোচ হয়ে গিয়েছিলাম ৷ আমার কোচিংয়ে সোমা বিশ্বাস, সুস্মিতা সিংহ রায়, সঞ্জয় রাইয়ের মত অলিম্পিয়ানরা বেরিয়েছে ৷ আমার স্বপ্নপূরণ ওদের মধ্যে দিয়েই হয়েছে ৷" পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠা-পরিচিতি অর্জনের পর সমাজকে প্রতিদানে কিছু দেওয়ার থাকে ৷ সেই ভাবনা থেকেই সোদপুরে এসিসি গড়ে তুলেছেন তিনি ৷
কুন্তল রায়ের সংযোজন, "আমি জার্মানি থেকে স্পোর্টস সায়েন্সে ডক্টরেট করেছি ৷ টেকনিক্যাল জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এখানে দক্ষ ৷ পরিকাঠামোর দিক থেকেও আমরা বেশ উন্নত ৷" তবে উপযুক্ত স্বীকৃতি না-পাওয়ার প্রশ্ন উঠলে পঁচাত্তর বয়সি প্রশিক্ষক কোনও দোষারোপ বা অজুহাতের রাস্তায় হাঁটতে চাইলেন না ৷ বরং নিজেদের খামতি খুঁজে বের করাতেই স্বাচ্ছন্দ্য তিনি ৷ ইতিমধ্যে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা গাঁটছড়া বাঁধতে চেয়েছে। ফি বাড়িয়ে লাভজনক সংস্থায় পরিবর্তিত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ৷ বিরাট পরিকাঠামো চালাতে অর্থের যে প্রয়োজন, অস্বীকার করছেন না কুন্তল রায় ৷ তবে বাণিজ্যিকরন করতে গিয়ে দিগভ্রান্ত হতেও নারাজ ৷ যেমন ভুলতে নারাজ সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার অব্যক্ত আত্মপ্রতিশ্রুতি ৷
বাবার দেখানো পথেই রুদ্র প্রতীম রায় ৷ যিনি বাংলার একমাত্র লেভেল-থ্রি কোচ ৷ ফিটনেস পাঠ নিতে তাঁর কাছে আসেন আইএসএল খেলা একাধিক ফুটবলার ৷ রুদ্র প্রতীম নিজেও বেশ কয়েক বছর আগে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দলের ফিজিক্যাল ট্রেনার হিসেবে যুক্ত ছিলেন ৷ অথচ খেলাধুলো নিয়ে এতো ঢক্কানিনাদের মধ্যে তিনিও আড়ালেই রয়ে গিয়েছেন ৷ তবে আক্ষেপ না-করে নিমগ্ন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের শিক্ষার্থীরা রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য নিয়ে আসছে ৷ সাফল্যের হার যথেষ্ট ভালো ৷ তবে আত্মতুষ্টির জায়গা নেই ৷" কুন্তল রায়ের স্ত্রী শুভ্রা রায়ও ছোটদের গড়ে তোলার কাজে সংসার সামলে হাত লাগান ৷ সবমিলিয়ে সোদপুরে দ্রোণাচার্যের এই গুরুকুল হাজারো আঁধারের মাঝে আলোর পথযাত্রী ৷