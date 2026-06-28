উইসার জোড়া গোল, বিশ্বকাপে প্রথম জয়ে নকআউটে কঙ্গো

উইসার জোড়া গোল, বিশ্বকাপে প্রথম জয়ে নকআউটে কঙ্গো
52 বছর বাদে বিশ্বকাপ আবির্ভাবে নকআউটের যোগ্যতা অর্জন করল কঙ্গো ৷ উইসার জোড়া গোলে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম জয় পেল তারা ৷
Published : June 28, 2026 at 8:30 AM IST
আটলান্টা, 28 জুন: পাঁচ দশকেরও বেশি সময় বাদে বিশ্বকাপে আবির্ভাবটা স্মরণীয় রাখল কঙ্গো ৷ প্রথম ম্যাচে পর্তুগালকে আটকে দেওয়ার পর তৃতীয় ম্যাচে এসে উজবেকিস্তানকে হারাল তারা ৷ যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে তাদের প্রথম জয় ৷ আর 3-1 গোলে জয়ের সঙ্গেই গ্রুপ-কে'র তৃতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে নকআউটে প্রবেশ করল আফ্রিকার দেশটি ৷
1974 সালে বিশ্বকাপে প্রথম আবির্ভাবে তিন ম্যাচে 14 গোল হজম করে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল কঙ্গো (তৎকালীন জাইরে) ৷ সুতরাং চলতি বিশ্বকাপে নকআউটের ছাড়পত্র পাওয়া আফ্রিকার দেশটির জন্য এককথায় ঐতিহাসিক ৷ জোড়া গোল করে কঙ্গোর সেই ঐতিহাসিক কীর্তিকে তরান্বিত করলেন ইয়োয়ানে উইসা ৷ নিউক্যাসল ইউনাইটেডে খেলা ফরোয়ার্ডের জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়েও বাজিমাত করল কঙ্গো ৷
প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তানের নকআউটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না ৷ তবে ফুটবলের মহামঞ্চে পয়লা আবির্ভাবে অন্তত একটা জয়ের জন্য মরিয়া ছিল ফ্যাবিয়ো ক্যানাভারো প্রশিক্ষণাধীন এশিয়ার দেশটি ৷ পর্তুগালের কাছে পাঁচ গোল হজমের ধাক্কা সরিয়ে সেই লক্ষ্যে শুরুটা ভালোই হয়েছিল উজবেক'দের ৷ ম্যাচের 10 মিনিটে এলদোর সমুদোরভের দর্শনীয় গোলে এগিয়ে যায় তারা ৷ আকমল মোজগোভই'য়ের বাড়ানো বল ব্যাকহিলে বক্সের মধ্যে সাজিয়ে দেন আব্বসবেক ফয়জুল্লায়েভ ৷ দূরহ কোণ থেকে সেই বল বিপক্ষ গোলরক্ষকের মাথায় উপর দিয়ে জালে রাখেন সমুদোরভ ৷
🇨🇩 Congo DR have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
এক গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় উজবেকিস্তান ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধে জোরালো প্রত্যাবর্তন করে কঙ্গো ৷ উইসা'কে উজবেক ডিফেন্ডার আব্দুকোদির খুসানভ বক্সে ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় আফ্রিকার দেশটি ৷ 68 মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান উইসা-ই ৷ সমতায় ফিরে তিন-তিনটি পরিবর্তন আনেন কঙ্গো কোচ ৷ দশ মিনিটের মধ্যে দলকে দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন পরিবর্ত ফিস্টন মায়েলে ৷
A thrilling comeback from Congo DR to secure a spot in the knockouts! 🇨🇩#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
মেসচাক এলিয়ার একটি শট উজবেক রক্ষণে আংশিক প্রতিহত হলে বিপক্ষ রক্ষণ ও গোলরক্ষককে বোকা বানিয়ে আলতো টোকায় তা জালে রাখেন সুপার-সাব ৷ এই গোলের সঙ্গেই বিশ্বকাপে প্রথম জয় কার্যত নিশ্চিত হয় কঙ্গোর ৷ এরপর সংযুক্তি সময়ের প্রথম মিনিটে তা পুরোপুরি নিশ্চিত করেন উইসা ৷ বক্সের বাইরে থেকে তাঁর বাঁক খাওয়ানো মাটি ঘেঁষা শট জালে জড়াতেই কঙ্গো সমর্থকদের সেলিব্রেশন আরও জোরালো হয় ৷ পর্তুগাল ম্যাচেও দলের একমাত্র গোলটি করেছিলেন উইসা ৷ সবমিলিয়ে বিশ্বকাপে তিন গোল হয়ে গেল নিউক্যাসল ফরোয়ার্ডের ৷
Yoane Wissa in clutch mode for Congo DR 🦸♂️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gP7FUZEomi— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
নকআউটে সেবাস্টিয়ান দেসাব্রে প্রশিক্ষণাধীন কঙ্গো মুখোমুখি হবে শক্তিশালী ইংল্যান্ডের ৷ গ্রুপ-কে'র অন্য ম্যাচে এদিন মুখোমুখি হয়েছিল নকআউট আগেই নিশ্চিত করে ফেলা দুই দেশ কলম্বিয়া ও পর্তুগাল ৷ গোলশূন্য শেষ হয় সেই ম্যাচ ৷ ফলত তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের পর্বে গেল কলম্বিয়া ৷ পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করল পর্তুগাল ৷