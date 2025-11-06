'মার্শাল অ্যাটাকে' কিস্তিমাত, রুশ তারকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপে অঘটন বাংলার দীপ্তায়নের

'মার্শাল অ্যাটাকে' কিস্তিমাত, রুশ তারকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপে অঘটন বাংলার দীপ্তায়নের
ব্লিৎজ দাবায় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে মার্শাল অ্য়াটাক ওপেনিংয়ে কিস্তিমাত বাংলার গ্র্যান্ডমাস্টারের ৷ প্রথম গেম ড্রয়ের পর কালো ঘুঁটিতে বাজিমাত দীপ্তায়নের ৷
Published : November 6, 2025 at 2:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: দ্বিতীয় রাউন্ডের দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ, বুধবার সবচেয়ে বড় অঘটনের সাক্ষী রইল চলতি দাবা বিশ্বকাপ ৷ সৈকত রাজ্য গোয়ায় রাশিয়ার ইয়ান নেপোমনিয়াচ্চিকে হারিয়ে চমকে দিলেন বাংলার গ্র্যান্ডমাস্টার দীপ্তায়ন ঘোষ ৷ কালো ঘুঁটিতে দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ চ্যালেঞ্জার নেপোমনিয়াচ্চিকে ধরাশায়ী করলেন তিনি ৷ ব্লিৎজ দাবায় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে মার্শাল অ্য়াটাক ওপেনিংয়ে কিস্তিমাত বাংলার গ্র্যান্ডমাস্টারের ৷
ভারতীয় দাবার বর্তমানে চলছে তারুণ্যের জোয়ার ৷ বিশ্বস্তরে একের পর এক সাফল্য আনছেন দেশের দাবাড়ুরা ৷ বুধবার গোয়ার সম্ভবত তারই স্বাদ পেলেন 35 বছরের রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ 2573 এলো রেটিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাঙালি গ্র্যান্ডমাস্টার দীপ্তায়ন চলতি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছেন অবাছাই হিসেবে ৷ স্বাভাবিকভাবেই এলো রেটিংয়ে (2732) অনেকটা এগিয়ে থাকা প্রতিযোগিতার দ্বাদশ বাছাই নেপোমনিয়াচ্চিকে হারিয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি ৷ জানালেন, এটাই তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় জয় ৷
🚨 UPSET ALERT— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 5, 2025
Ian Nepomniachtchi (2732) loses to 🇮🇳 Diptayan Ghosh (2573) in Game 2 and is eliminated from the #FIDEWorldCup! pic.twitter.com/Ar2z3fWjpm
ব্যাঙ্কের চাকরি ফেলে দু'বছর পর 64 খোপের বোর্ডে ফেরা বাঙালি গ্র্যান্ডমাস্টার দীপ্তায়ন এদিন সাদা ঘুঁটি নিয়ে প্রথম গেম ড্র করেন ৷ কালো ঘুঁটিতে তিনি দ্বিতীয় গেম শুরু করেন মার্শাল অ্যাটাক দিয়ে ৷ রুশ তারকার ছোটখাটো ভুলভ্রান্তির সুযোগ কাজে লাগিয়ে 47 চালে বাজিমাত করে যান 27 বছরের দীপ্তায়ন ৷ বড় জয়ের পর টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে তিনি বলেন, "এটা আমার কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় জয় ৷ স্বাভাবিকভাবেই এই জয় অমূল্য ৷ এই জয় দাবার বোর্ডে আরও বেশি করে মনোনিবেশ করতে আমায় সাহায্য করবে ৷ 2700 এলো রেটিংয়ের ঘরে থাকা বেশ কিছু প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখোমুখি এর আগে হয়েছি আমি ৷ তবে এই ম্যাচ জয় আমার কাছে বিরাট প্রাপ্তি ৷"
সবমিলিয়ে দীপ্তায়নের তৃতীয় রাউন্ডে উন্নীত হওয়ার দিনে প্রতিযোগিতা থেকে ছুটি হয়ে গেল নেপোমনিয়াচ্চির ৷ এর আগে প্রথম ভারতীয় হিসেবে বুধবার বিশ্বকাপের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যান পেন্তালা হরিকৃষ্ণ ৷ নিখুঁত পারফরম্যান্সে আরেক রুশ গ্র্যান্ডমাস্টার আর্সেনি নেস্তেরভকে ছিটকে দেন তিনি ৷ পরবর্তী রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশও ৷
দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম গেমে বুধবার সাদা ঘুঁটি নিয়ে ড্র করেন চেন্নাইয়ের দাবাড়ু ৷ এরপর দ্বিতীয় গেমে কালো ঘুঁটি নিয়ে কাজাখস্তানের জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কাজিবেক নোগারবেককে পরাজিত করেন তিনি ৷ 59 চালে কিস্তিমাত করেন গুকেশ ৷ তবে বুলগেরিয়ার মার্টিন পেত্রোভকে জোড়া গেমে হারিয়ে পুরো পয়েন্ট পকেটে পুরে নেন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই অর্জুন এরিগাইসি ৷