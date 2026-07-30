গেমস রেকর্ড গড়ে প্যারা-অ্যাথলেটিক্সে ফের সোনা আনলেন গাভিত, রুপো শ্রীশঙ্করের; পদক তালিকায় আটে ভারত

গেমস রেকর্ড গড়ে প্যারা-অ্যাথলেটিক্সে ফের সোনা আনলেন গাভিত, রুপো শ্রীশঙ্করের; পদক তালিকায় আটে ভারত
তিনটি সোনা-সহ 15টি পদক জিতে পদক তালিকায় আটে উঠে এল ভারত ৷
Published : July 30, 2026 at 4:06 PM IST
গ্লাসগো, 30 জুলাই: চলতি কমনওয়েলথ গেমসের প্যারা-অ্যাথলেটিক্সের শেষটা স্মরণীয় করে রাখলেন ভারতীয় অ্য়াথলিটরা ৷ 100মিটার T-47 ইভেন্টে একইসঙ্গে সোনা ও রুপো জিতল ভারত ৷ সেই সঙ্গে গেমসের সপ্তমদিন পদক তালিকায় আটে শেষ করল ভারত ৷ 100মিটার T-47 ইভেন্টে ভারতকে চলতি গেমসের তৃতীয় সোনাটি দিলেন দিলীপ মাহাদু গাভিত ৷ একই ইভেন্টে রুপো আনলেন মহম্মদ বাসিল মোরসিঙ্গানাকাথি ৷
- গেমস রেকর্ড গড়লেন গাভিত: এদিন সোনা জয়ের পথে মহারাষ্ট্রের গাভিত সময় নিলেন 10.71 সেকেন্ড ৷ যা গেমস রেকর্ড এবং একইসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সও বটে ৷ আর রুপো জয়ের পথে বাসিল দৌড় শেষ করলেন 10.83 সেকেন্ডে ৷ একই প্যারা-ইভেন্টে দুই ভারতীয় অ্যাথলিটের প্রথম এবং দ্বিতীয়স্থানে শেষ করার বিষয়টিও ঐতিহাসিক ৷ 100মিটার T-47 ইভেন্টে ইংল্যান্ডের কেভিন স্যান্টস জিতে নিলেন ব্রোঞ্জ ৷ তিনি দৌড় শেষ করলেন 10.85 সেকেন্ডে ৷
- মীরাবাই-শর্মিলার সঙ্গে একাসনে: দেশকে তৃতীয় সোনা দিয়ে ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু ও প্যারা-শট পুটার শর্মিলা ধনখড়ের সঙ্গে একাসনে বসলেন গাভিত ৷ সবমিলিয়ে গাভিত ও বাসিলের একই ইভেন্ট থেকে সোনা ও রুপো জয় প্যারা-অ্য়াথলেটিক্সে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচয় ৷
Sprinting to glory! 🥇🥈— Team India (@WeAreTeamIndia) July 29, 2026
Dilip Mahadu Gavit struck gold, while Mohammed Basil completed a memorable Indian one-two by claiming silver in the Men’s 100m T47. A brilliant outing on the track for the Indian duo!
Let’s #Cheer4Bharat! 🇮🇳#WeAreTeamIndia | #TogetherWeDream pic.twitter.com/vfdAG3E4y6
- প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন: সোশাল মিডিয়ায় গাভিত'কে দেওয়া অভিনন্দন-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "দিলীপ মাহাদু গাভিতের অসাধারণ পারফরম্য়ান্স ৷ উল্লেখযোগ্য টাইমিং'য়ের সঙ্গে পুরুষদের 100 মিটার T-47 ইভেন্টে সোনা জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন ৷ যা তাঁর মরশুমের সেরা পারফরম্যান্স এবং একইসঙ্গে গোমস রেকর্ড ৷ ওর গতি, একাগ্রতা পুরো দেশকে গর্বিত করেছে ৷ তাঁর আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল ৷"
A phenomenal performance by Dilip Mahadu Gavit!— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
Congratulations to him on winning the Gold Medal in the Men’s 100m T47 event with a remarkable timing, setting a new Games Record and achieving his Season Best. His speed, determination and dedication have made our nation proud.…
- পদকতালিকায় আটে উঠল ভারত: গাভিতের সোনা জয় কমনওয়েলথ গেমসের পদক তালিকায় ভারতের অবস্থানও উন্নত করল ৷ নিউজিল্যান্ডকে টপকে আটে উঠে এল ভারত ৷ তিনটি সোনা এবং তিনটি ব্রোঞ্জের পাশাপাশি গেমসে এখনও পর্যন্ত ন'টি রুপো জিতেছে ভারত ৷ সবমিলিয়ে অষ্টমস্থানে থাকা ভারতের ঝুলিতে আপাতত 15টি সোনা ৷ 47টি সোনা-সহ 103টি পদক নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া ৷
Every leap counts. This one brings silver! 🥈🇮🇳— Team India (@WeAreTeamIndia) July 29, 2026
Murali Sreeshankar soars to silver in the Men’s Long Jump. Replicates his silver from 2022 with a near identical jump. Good to see him back in action on the biggest stages and among the medals!
Let’s #Cheer4Bharat! 🇮🇳… pic.twitter.com/VyUJqxqOza
- শ্রীশঙ্করের ঐতিহাসিক রুপো: একই ইভেন্টে গাভিত ও বাসিলের পদক জয়ের পাশাপাশি পুরুষদের লং-জাম্পে ভারতকে এদিন ঐতিহাসিক রুপো এনে দিলেন মুরলি শ্রীশঙ্কর ৷ 2022 বার্মিংহ্যাম গেমসের পর গ্লাসগোতেও রৌপ্যপদক ধরে রাখলেন কেরলের এই অ্যাথলিট ৷ 8.09 মিটার লাফিয়ে এদিন ভারতকে চলতি গেমসে নবম রৌপ্য পদকটি এনে দেন শ্রীশঙ্কর ৷