শহর ছাড়ল ব্রাজিল, রবিবার দিনভর কলকাতা ঘুরল দিয়েগো ফোরলানের উরুগুয়ে

শহর ছাড়ল ব্রাজিল, রবিবার দিনভর কলকাতা ঘুরল দিয়েগো ফোরলানের উরুগুয়ে
Uruguay Football Team Toured Kolkata: বৃষ্টির কারণে বাতিল হল উরুগুয়ের প্র্যাকটিস ৷ ব্রাজিল ম্যাচ হারের ক্লান্তি কাটাতে ছুটিতে ব্লু টাইগার্স ৷
Published : October 4, 2026 at 8:38 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: তিন দিন কলকাতায় থেকে শহর ছাড়ল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল ৷ রবিবার সকাল সাতটা চল্লিশের বিমানে আন্সেলোত্তি এবং দলের বাকিরা শহর ছাড়েন ৷ তারও আগে শনিবার মধ্যরাতেই শহর ছাড়েন ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ তিনি যে ব্রাজিল দলের সঙ্গে ফিরতি বিমান ধরবেন-না, তা পূর্ব নির্ধারিত ছিল ৷
জানা গিয়েছে, ভিনি মাদ্রিদের বিমান ধরেছেন ৷ সেখানে পৌঁছে সরাসরি রিয়াল মাদ্রিদ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ভিনি জুনিয়র ৷ লা লিগা এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের ৷ তাই খেলা শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই বিমান ধরেন তিনি ৷ তবে, শনিবার রাতে 4-0 গোলে জিতলেও ব্রাজিলের খেলায় খুব একটা খুশি নয় ফুটবল প্রেমীরা ৷
কারণ এস্তেভাও, পেদ্রো, স্যামুয়েলিনো (জোড়া গোল) গোল করে নজর কেড়েছেন বটে ৷ কিন্তু যাঁকে ঘিরে যাবতীয় আগ্রহ, সেই ভিনি জুনিয়র তাঁর প্রত্যাশিত ছন্দ মেলে ধরতে পারেননি ৷ তবে, তুলনায় দুর্বল ভারতীয় ফুটবল দলের বিরুদ্ধে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের সেরাটা তুলে ধরেননি, নাকি সত্যিই ছন্দে ছিলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷
এদিকে ব্রাজিল ম্যাচের ভুল শুধরে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে আরও ভালো খেলতে মরিয়া ব্লু টাইগাররা ৷ ইতিমধ্যে, সমালোচনার কেন্দ্রে ভারতীয় দলের এক নম্বর গোলকিপার গুরপ্রীত সিং ৷ অভিযোগ করা হচ্ছে দু’টো গোল তাঁর ভুলেই হয়েছে ৷ কোচ খালিদ জামিল পাশে দাঁড়িয়েছেন গুরপ্রীতের ৷ তবে, মনঃসংযোগের অভাবেই গোল হজম করতে হয়েছে বলে মেনে নিয়েছেন কোচ খালিদ ৷
ব্রাজিল ম্যাচের ক্লান্তি কাটাতে রবিবার ভারতীয় দলের ছুটি ছিল ৷ তবে, উরুগুয়ের জাতীয় দল শহরে পৌঁছে অনুশীলন শুরু করে দেওয়ার কথা ছিল ৷ সেই মতো সব প্রস্তুতিও হয়ে গেছিল ৷ কিন্তু, বৃষ্টির কারণে সেই অনুশীলন বাতিল করে দেওয়া হয় ৷ তাই মঙ্গলবারের ম্যাচের 24 ঘণ্টা আগে অর্থাৎ, সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্র্যাকটিস করতে নামবে দিয়েগো ফোরলানের উরুগুয়ে ৷
প্র্যাকটিস বাতিল হয়ে যাওয়ায় রবিবার উরুগুয়ে দল সকালে কলকাতা ঘুরে দেখে ৷ ভিক্টোরিয়া, সেন্টপলস ক্যাথিড্রাল ঘুরে দেখেন ফুটবলাররা ৷ ক্রিকেটের নন্দন কানন ইডেন গার্ডেন্সেও ঢুঁ মারলেন তাঁরা ৷ স্টেডিয়াম ঘুরে দেখার পাশাপাশি, ব্যাট ও বল নিয়ে ক্রিকেট খেলতেও দেখা যায় তাঁদের ৷
এদিকে লিওনেল মেসির কলকাতা সফরে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার জেরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন যাঁরা মেসিকে দেখতে যুবভারতীর টিকিট কেটে ছিলেন, তাঁরা বিনামূল্যে ভারত বনাম উরুগুয়ে ম্যাচ দেখতে পারবেন ৷ শুভেন্দুর সেই ঘোষণার ব্যাপারে রবিবার ক্রীড়া দফতর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, সোমবার বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নির্দিষ্ট প্রমাণপত্র দেখিয়ে প্রতারিত সেই সকল ফুটবল প্রেমীরা উরুগুয়ে ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন ৷