ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির পথ দেখালেন, মঙ্গলে জয় চাইছেন ফোরলান

ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির পথ দেখালেন, মঙ্গলে জয় চাইছেন ফোরলান
Diego Forlan: ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মুম্বই সিটির হয়ে খেলেছিলেন। 10 বছর পর ফের ভারতে এলেন অতীতে বিশ্বকাপের সোনার বল জয়ী স্ট্রাইকার। তবে প্রশিক্ষক হিসেবে ।
Published : October 5, 2026 at 7:40 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: চার দশক পর ফের কলকাতায় উরুগুয়ের ফুটবল দল। 1982 সালে নেহেরু কাপের পর এবার আবার কলকাতায় খেলবে দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। সেবার ছিল টুর্নামেন্ট। এবার ফিফা ফ্রেন্ডলি। ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে উরুগুয়ের কোচ দিয়াগো ফোরলান স্মৃতির সরণিতে হাঁটলেন।
প্রায় 10 বছর পর ভারতে এসে খুব ভালো লাগছে তাঁর। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মুম্বই সিটির হয়ে খেলেছিলেন। কলকাতা, মুম্বই-সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে খেলার সুযোগ হয়েছিল সেবার। সেই সময় ভারতকে কাছ থেকে দেখেছিলেন । এখানকার ফুটবল, খেলোয়াড় ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন 2010 সালের বিশ্বকাপের সোনার বল জয়ী স্ট্রাইকার।
এবার অবশ্য অন্য ভূমিকায় —উরুগুয়ে জাতীয় দলের কোচের পদে। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতের খেলা দেখে হোমওয়ার্ক সেরেছেন। ভারতীয় দলে বেশকিছু খেলোয়াড়ের খেলা ভালো লেগেছে ফোরলানের। তাই ম্যাচটি সহজ হবে না বলে মনে করেন। "ফুটবলে কোনও ম্যাচই সহজ নয়। আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। ম্যাচটি উপভোগ করব," বলেছেন ফোরলান।
পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে জানেন ভারতে ক্রিকেট প্রধান খেলা। তবুও মনে করেন, "ভারতে বহু বছর ধরেই ফুটবল খেলা হচ্ছে। প্রচুর মানুষ ফুটবল ভালোবাসেন এবং অনেক তরুণ প্রতিভাবান খেলোয়াড়ও রয়েছে। ব্রাজিল বা উরুগুয়ের মতো দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার সুযোগ এবং শক্তিশালী একটি লিগ তরুণ ফুটবলারদের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে। ভবিষ্যতে ভারত আরও গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ম্যাচ খেলতে পারবে এবং সেখান থেকেই দল আরও উন্নতি করবে।"
উরুগুয়ের মতো দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের কোচ হিসেবে প্রত্যাশার অনেকটাই বেশি । সে কথা মেনে নিয়ে ফোরলান বলেছেন, "দলকে ভালো খেলাতে হবে, ম্যাচ জিততে হবে। আমাদের দেশের ফুটবলের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। একজন পেশাদার ফুটবলার বা কোচ হিসেবে এই চাপকে মেনে নিয়েই এগোতে হয়। এই চাপ পেশারই অংশ ।"
ফুটবলার এবং কোচ হিসেবে চাপের ধরন অবশ্য আলাদা। তিনি বলেন, "একজন খেলোয়াড় হিসেবে মূলত নিজের দিকে, নিজের খেলার দিকে এবং দলের সঙ্গে নিজের ভূমিকার দিকে নজর দিতে হয়। কিন্তু কোচ হিসেবে দায়িত্ব অনেক বড়। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি কোচিং স্টাফ, দলের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি—সব কিছুই দেখতে হয়। এক কথায়, কোচ হিসেবে আপনাকে সবটা নিয়ে ভাবতে হয়। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রস্তুতির সময়ও আমরা এই বিষয়গুলিই মাথায় রেখেছি় ।"
ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচটি দেখে হোমওয়ার্ক সেরেছেন ফোরলান। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে তিন বছর খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন । প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপ জেতার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের মতো একজন অসাধারণ কোচ এবং মানুষকে কাছ থেকে দেখেছেন । তাঁর মতে, ভারতের মতো একটি দেশকে ফুটবলে উন্নতি করতে হলে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। অ্যাকাডেমি তৈরি করতে হবে, ছোটদের ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং তাদের নিয়মিত খেলার সুযোগ দিতে হবে।