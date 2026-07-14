'স্পেনই ফেভারিট', শেষ চারে নামার আগে মাইন্ড গেম ফরাসি কোচের
ইউরো এবং নেশনস লিগে শেষ দু'টি সাক্ষাতে ফ্রান্সকে হারিয়েছে স্পেন ৷
Published : July 14, 2026 at 10:10 AM IST
ডালাস, 14 জুলাই: ফিফা ক্রমতালিকায় থাকা এক বনাম তিনের লড়াই বুধবার (ভারতীয় সময় রাত 12টা 30 মিনিট) বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে ৷ বিধ্বংসী ফর্মে থাকা গতবারের রানার্স ফ্রান্সের মুখোমুখি ইউরো জয়ী স্পেন ৷ কাঁটে কি টক্করের প্রতীক্ষায় ফুটবল বিশ্ব ৷ এমন সময় মনস্তাত্বিক গেমে মাতলেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ ৷ তাঁর দল ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থানে থাকলেও প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বজয়ী কোচ স্পেনকে পরিষ্কার এগিয়ে রাখলেন ৷
চলতি বিশ্বকাপে শুরু থেকেই দুর্ধর্ষ ফর্মে ফ্রান্স ৷ 16টি গোল করে ছ'ম্য়াচের সবক'টি জিতে নিয়েছে তারা ৷ অন্যদিকে নবাগত কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করলেও ধীরে ধীরে খেতাবের দাবিদার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে 'স্প্যানিশ আর্মাডা' ৷ প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে দেশঁ'র কথাতেও সেই ইঙ্গিত ৷ ফরাসি কোচ বলেন, "ভুলে যান কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচের কথা ৷ তারপর থেকে স্পেন নিজেদের ফেভারিট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে টুর্নামেন্টে ৷"
দেশঁ'র সংযোজন, "আমি লুইস (স্পেনের কোচ) এবং তাঁর টিমের উপর বাড়তি কোনও চাপ দিতে চাই না ৷ কিন্তু ওরা জানে দেশের মানুষের ওদের প্রতি প্রত্যাশার কথা ৷ ওরা খুব ভালো আক্রমণ করে, পাশাপাশি রক্ষণেও সিদ্ধহস্ত ৷ ছয়-সাত ম্যাচে চলতি টুর্নামেন্টে মাত্র একটি গোল হজম করেছে তারা ৷"
তবে দেশঁ তাঁর দলকে প্রথম সেমিফাইনালে ফেভারিট তকমা দেওয়ায় হেসে উড়িয়েছেন স্পেনের কোচ দে লা ফুয়েঁতে ৷ তিনি পাল্টা বলেন, "আমি শুরু থেকে বলে এসেছি সবাই আমাদের ফেভারিট তকমা দেবে, কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না ৷" তাঁর সংযোজন, "দুই শক্তিধর দেশ একে অপরের মুখোমুখি হচ্ছে ৷ যেমনটা অপর সেমিফাইনালেও হচ্ছে ৷ তাই আমরা ফেভারিট হিসেবে শুরু করলাম কি না, তাতে বাড়তি কোনও চাপ আসবে না ৷"
Dernière séance avant la demi-finale de demain face à l’Espagne ! ⏳ pic.twitter.com/xS3LjKxQKu— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 13, 2026
মুখোমুখি পরিসংখ্য়ানের কথা যদি ধরা যায় তাহলে দু'দলের শেষ দু'টি সাক্ষাতে বাজিমাত করেছে স্পেন ৷ 2024 ইউরো সেমিফাইনালে 2-1 গোলে জয়ের পর গতবছর নেশনস লিগের সেমিফাইনালেও রুদ্ধশ্বাস ম্য়াচ 5-4 গোলে জিতেছে 'লা-রোজা' ৷ দু'টি ম্য়াচেই স্কোরশিটে নাম তুলেছেন ল্যামিন ইয়ামাল ৷ এরমধ্যে নেশনস লিগে তো জোড়া গোল ছিল স্পেনের 'ওন্ডার কিডে'র নামের পাশে ৷
ফলত ইয়ামাল'কে নিয়ে বাড়তি কোনও পরিকল্পনা আছে কি না, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই যায় দেশঁ'র কাছে ৷ ফরাসি কোচ বলেন, "আমরা প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে অবগত ৷ আমাদেরও শক্তি রয়েছে ৷ তবে আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় ইয়ামালকে নিয়ে বাড়তি স্টাডি করেছি কি না ? তাহলে বলব হ্যাঁ ৷ কারণ ও এমন একজন ফুটবলার যে ফারাক গড়ে দিতে পারে ৷"