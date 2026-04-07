ন'গোলের থ্রিলার জিতে শীর্ষস্থান মজবুত করল ডায়মন্ড হারবার এফসি

ন'গোলের থ্রিলার জিতে শীর্ষস্থান মজবুত করল ডায়মন্ড হারবার এফসি
সংযুক্তি সময়ে হালিচরণের গোলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ডায়মন্ড হারবার এফসি'র ৷ সাত ম্য়াচে কিবু ভিকুনার দলের পয়েন্ট 16 ৷
Published : April 7, 2026 at 1:42 PM IST
লুধিয়ানা, 7 এপ্রিল: মাঝমাঠে দুরন্ত আন্তোনিয়ো মোয়ানো ৷ নিজে একটি গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে তিনটি গোল করালেন স্প্য়ানিশ মিডফিল্ডার ৷ যাঁর পারফরম্য়ান্সের সৌজন্যে নামধারি এফসি'র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্য়াচে থ্রিলার জয় তুলে নিল ডায়মন্ড হারবার ৷ হালিচরণ নার্জারির করা সংযুক্তি সময়ের গোলে নামধারির বিরুদ্ধে 5-4 ব্যবধানে জিতল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দল ৷
সোমবার এই জয় ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের (পূর্বতন আই লিগ) শীর্ষে অবস্থান মজবুত করল ডায়মন্ড হারবারের ৷ আইএফএলে চ্য়াম্পিয়নের অর্থ আগামী বছর দেশের টপ-টিয়ার ফুটবল লিগ আইএসএলে জায়গা পাকা করা ৷ সেই লক্ষ্যে ভালোই এগোচ্ছে কিবু ভিকুনা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সাত ম্যাচে পাঁচ জয়-সহ 16 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে অবস্থান মজবুত করল তারা ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা শ্রীনিধি ডেকানের ঝুলিতে সমসংখ্যক ম্যাচে 12 পয়েন্ট ৷ সবমিলিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয়ে পরিষ্কার চার পয়েন্ট এগিয়ে গেল বাংলার দলটি ৷ যারা চলতি বছর রানার্স হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপে ৷
এদিন ম্য়াচে প্রথম গোল ডায়মন্ড হারবারের ৷ 23 মিনিটে মোয়ানোর মাপা ফ্রি-কিক থেকে 1-0 করেন অরক্ষিত সানডে আফোলাবি ৷ দু'মিনিট বাদে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লুকা মাচেন ৷ 30 মিনিটে ফ্রান্সেস নুয়ের আডো ফ্রি-কিক থেকে ব্যবধান কমালেও 2-1 গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ডিএইচএফসি ৷
যদিও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্য়াচে সমতা ফিরিয়ে আনে আয়োজকরা ৷ মনবীর সিং'য়ের দূরপাল্লার শট ধীরজ সিং'য়ের নাগাল এড়িয়ে জড়িয়ে যায় জালে ৷ 62 মিনিটে পিন্টু মাহাতোকে নামিয়ে ম্য়াচে পুনরায় লিড নেওয়ার চেষ্টা করেন কিবু ৷ 74 মিনিটে গোলের খুব কাছে চলে গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার ৷ কিন্তু জবি জাস্টিনের প্রয়াস দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় রক্ষা করেন বিপক্ষ গোলরক্ষক ৷
শেষমেশ মোয়ানো 82 মিনিটে ফের লিড এনে দিলেও ডায়মন্ড হারবার তা ধরে রাখতে পারেনি ৷ 85 মিনিটে 3-3 করে নামধারি ৷ দু'মিনিট বাদে মোয়ানোর ফ্রি-কিক থেকে হেডে ব্যবধান 4-3 করেন লালিয়ানসাঙ্গা রেন্থলেই ৷ ৷ এরপর সংযুক্তি সময়ের পঞ্চম মিনিটে হালিচরণের জোরালো ভলি জালে জড়াতেই ম্য়াচ পকেটে পুরে নেয় গতবার আই লিগ-টু'য়ের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ এরপর সংযুক্তি সময়ের সপ্তম মিনিটে অবশ্য ফের একটি গোলের ব্যবধান কমায় নামধারি ৷ কিন্তু ততক্ষণে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে কিবু ভিকুনা ব্রিগেডের ৷