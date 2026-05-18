সর্বোচ্চ লিগ আইএসএলে ডায়মন্ড হারবার, IFL জিতল অভিষেকের দল

সর্বোচ্চ লিগ আইএসএলে ডায়মন্ড হারবার, IFL জিতল অভিষেকের দল
ডেম্পোর বিরুদ্ধে ড্র করে IFL খেতাব জিতে নিল ডিএইচএফসি ৷ সংযুক্তি সময়ে গোল দিয়াজের ৷
Published : May 18, 2026 at 10:47 AM IST
মারগাওঁ, 18 মে: ডায়মন্ড হারবার এফসি'র স্মরণীয় উত্থানের সাক্ষী রইল ভারতীয় ফুটবল ৷ গত দু'টি মরশুমে যথাক্রমে আই লিগ-3, আই লিগ-2 জয়ের পর 2025-26 মরশুমে আইএফএল (পূর্বতন আই লিগ) জিতে নিল তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালিকানাধীন দল ৷ সেইসঙ্গে আইএসএলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ডিএইচএফসি ৷ উল্লেখ্য, চলতি মরশুমে আইএসএল থেকে অবনমন হয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং'য়ের ৷ পরিবর্তে আগামী মরশুমে বাংলারই আরেক ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি'কে পেতে চলেছেন ফুটবল অনুরাগীরা ৷
খেতাব জয়ের জন্য রবিবার অ্য়াওয়ে ম্য়াচে ডেম্পোর বিরুদ্ধে ড্র করলেই চলত ৷ এদিন মারগাওঁয়ে নির্ধারিত 90 মিনিট 0-1 গোলে পিছিয়ে ছিল কিবু ভিকুনার প্রশিক্ষণাধীন ডায়মন্ড হারবার ৷ তবে সংযুক্তি সময়ে গোল করে ম্য়াচে সমতা ফেরান হুগো দিয়াজ ৷
স্প্য়ানিশ ফুটবলারের গোলে এক ম্য়াচ বাকি থাকতেই আইএফএল জয় নিশ্চিত করে বাংলার ক্লাবটি ৷ সেইসঙ্গে বাংলার চতুর্থ দল হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ লিগ আইএসএলে প্রবেশ করে ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ এই জয়ের ফলে 13 ম্য়াচ খেলে 29 পয়েন্টে পৌঁছলেন জবি জাস্টিনরা ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা শিলং লাজং এফসি'র সংগ্রহে সমসংখ্যক ম্য়াচে 25 পয়েন্ট ৷ অর্থাৎ শেষ ম্য়াচের ফলাফল যাই হোক না কেন, কিবুর দলকে আর ছুঁতে পারবে না পাহাড়ি দলটি ৷
বিশ্বাস, লড়াই, আবেগ শেষ পর্যন্ত আমরা চ্যাম্পিয়ন! 🔥🏆— DHFC (@dhfootballclub) May 17, 2026
মারগাওঁ'য়ে এদিন ম্য়াচের প্রথমার্ধ গোলশূন্যই ছিল ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল তুলে নিয়ে ম্য়াচে এগিয়ে যায় ডেম্পো ৷ ফ্রি-কিক থেকে গোল করে যান মার্কাস জোসেফ ৷ নির্ধারিত 90 মিনিটে শত চেষ্টাতেও সেই গোল শোধ করতে ব্যর্থ হয় ডায়মন্ড হারবার ৷ অবশেষে সংযুক্তি সময়ের প্রথম মিনিটে কাঙ্খিত গোলটি করে খেতাব নিশ্চিত করেন দিয়াজ ৷
The moments you play for, the emotions you live for! ❤️🏆— DHFC (@dhfootballclub) May 17, 2026
সবমিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের সঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ লিগে প্রতিনিধিত্ব করবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের স্বপ্নের 'প্রজেক্ট' ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যেও যা ভালো খবর সাংসদের জন্য ৷