আইএসএলের পথে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার এফসি, চাই আর দু'পয়েন্ট

আইএসএলের পথে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার এফসি, চাই আর দু'পয়েন্ট
গতবছর দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগ জিতেছিল ডিএইচএফসি ৷ এবছর আইএফএল জিতলে ইতিহাস গড়বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দল ৷
Published : May 9, 2026 at 2:00 PM IST
কলকাতা, 9 মে: বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয়ে রাজ্যে পতন হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ৷ শনিবারই শপথ নিয়েছে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার ৷ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হারের কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা অনেকাংশেই দায়ী করছনে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পতনের পর প্রশ্নের মুখে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার মডেলও ৷ তবে ফুটবল মাঠে কিন্তু দাপট অব্য়াহত তাঁর দলের ৷ শুক্রবার কল্য়াণীতে রাজস্থান ইউনাইটেডকে হারিয়ে আগামী মরশুমে আইএসএলে যোগ্যতা অর্জনের দোরগোড়ায় অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷
এদিন ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের (IFL) চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের ম্য়াচে জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত জয় তুলে নিল কিবু ভিকুনা প্রশিক্ষণাধীন দল ৷ যা পরিস্থিতি তাতে বাকি দু'ম্য়াচ থেকে দু'পয়েন্ট তুলে নিতে পারলেই আইএফএল চ্যাম্পিয়ন হবে তারা ৷ একইসঙ্গে 2026-27 মরশুমে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের সঙ্গে আইএসএলে দেখা যাবে ডুরান্ড কাপের রানার্সদের (মহামেডান স্পোর্টিং আইএসএলে অবনমনের মুখে দাঁড়িয়ে) ৷
ডায়মন্ডহারবারের হয়ে এদিন জোড়া গোল করলেন হুগো দিয়াজ রড্রিগেজ ও কেভিন আদেমোলা ৷ একটি গোল ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী ওয়াহেংবাম আঙ্গৌসানার ৷ তবে কল্য়াণীতে এদিন শুরু থেকে চাপ বাড়িয়েও জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল গত মরশুমে দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগ জিতে চলতি মরশুমে আইএফএলে প্রবেশ করা বাংলার ক্লাবটি ৷
FULLTIME — 5️⃣-2️⃣. A statement win from DHFC. ⚽🔥— DHFC (@dhfootballclub) May 8, 2026
DHFC | Diamond Harbour FC | Indian Football League | #DHFC #DumdaarHarBaarDiamondHarbour #IndianFootballLeague pic.twitter.com/k7frleq2xA
কিবুর দলের প্রেসিং ফুটবলের সুযোগ নিয়ে প্রতি-আক্রমণে 5 মিনিট এবং 27 মিনিটে গোল করে জেরার্ড আর্টিগাস এগিয়ে দেন সফরকারী দলকে ৷ কিন্তু ম্য়াচের বাকি সময়টাতে ভেঙে পড়ে রাজস্থান ইউনাইটেডের রক্ষণ ৷ প্রথমার্ধেই দু'গোলের ব্যবধান মুছে ম্য়াচে সমতা ফেরায় ডায়মন্ডহারবার এফসি ৷ 40 মিনিটে দিয়াজ রড্রিগেজের ভাসানো সেন্টার জবি জাস্টিন হেড করে নামিয়ে দিলে তা গোল পাঠান আদেমোলা ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে স্কোরশিটে নাম তুলে ম্য়াচে সমতা ফেরান দিয়াজ নিজে ৷
দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে দাপট শুধুই ডায়মন্ড হারবারের ৷ 53 মিনিটে জবির পাস থেকে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন আদেমোলা ৷ ওখানেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায় অভিষেকের দলের ৷ তবু 89 ও 90 মিনিটে আরও দু'টি গোল করেন যথাক্রমে আঙ্গৌসানা ও দিয়াজ ৷ জয়ের ফলে 12 ম্য়াচে 28 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ডায়মন্ড হারবার ৷ দ্বিতীয় এবং তৃতীয়স্থানে থাকা শিলং লাজং এবং শ্রীনিধি ডেকানের ঝুলিতে রয়েছে 11 ম্য়াচে 21 পয়েন্ট ৷ সবমিলিয়ে বাকি দু'ম্য়াচে দু'পয়েন্ট আইএসএলে তুলে আনবে ডায়মন্ড হারবার'কে ৷