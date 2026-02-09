সহায় দক্ষিণেশ্বর, শক্তিশালী ডাচ'দের হারিয়ে ডেভিস কাপে অঘটন ভারতের

সহায় দক্ষিণেশ্বর, শক্তিশালী ডাচ'দের হারিয়ে ডেভিস কাপে অঘটন ভারতের
সিঙ্গলস ম্য়াচে প্রায় তিনশো ধাপ উপরে থাকা আউডেনকে হারিয়ে চমকে দিলেন দক্ষিণেশ্বর সুরেশ ৷
Published : February 9, 2026 at 3:49 PM IST
বেঙ্গালুরু, 9 ফেব্রুয়ারি: গার্ডেন সিটির এসএম কৃষ্ণা টেনিস স্টেডিয়ামে ডেভিস কাপে অঘটন ভারতের ৷ বিশ্বের ছ'নম্বর নেদারল্যান্ডস হারিয়ে ভারতকে অভিজাত প্রতিযোগিতার কোয়ালিফায়ারের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে দিলেন দক্ষিণেশ্বর সুরেশ ৷ রবিবার দু'নম্বর ডাচ তারকা গাই ডেন আউডেনকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ভারতকে 3-2 ব্যবধানের রোমহর্ষক জয় এনে দিলেন মাদুরাইয়ের বছর পঁচিশের প্লেয়ার ৷
ব়্যাংকিংয়ে প্রায় তিনশো ধাপ উপরে থাকা আউডেনকে সিঙ্গলস ম্য়াচে এদিন 6-4, 7-6(4) ব্যবধানে হারালেন দক্ষিণেশ্বর ৷ ভারতকে প্রথম কোয়ালিফায়ার রাউন্ডের ম্যাচ জিতিয়ে একটি রেকর্ডেও নাম তুললেন দক্ষিণী প্লেয়ার ৷ লিয়েন্ডার পেজের 22 বছর পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে ডেভিস কাপের একটি টাইয়ে তিন ম্যাচ জেতার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি ৷ এই জয়ের ফলে আগামী সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করল ভারত ৷ যেখানে আট দলীয় ডেভিস কাপ ফাইনালসে যোগ্যতা আদায় করে নেওয়ার জন্য খেলবে ভারতীয় দল ৷
1-1 ফলাফলে একই মেরুতে দাঁড়িয়ে থেকে রবিবার মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল ৷ প্রথম ম্য়াচে ইয়ুকি ভাম্বরিরর সঙ্গে জুটি বেঁধে ডাবলসে উত্তেজক জয় এনে দেন দক্ষিণেশ্বর ৷ শ্রীরাম বালাজিকে সরিয়ে তিনি ভাম্বরির সঙ্গে জুটি বাঁধায় কম চর্চা হয়নি ৷ শেষ পর্যন্ত নিন্দুকদের জবাব দিলেন মাদুরাই প্লেয়ার ৷ ভারতীয় জুটির পক্ষে ম্য়াচের ফল 7-6(0), 3-6, 7-6(1) ৷
Scenes from an historic win for India on home soil as they beat Netherlands 3-2 in an epic encounter 🇮🇳🫡— Davis Cup (@DavisCup) February 8, 2026
Dhakshineswar Suresh beats Guy Ouden 6-4, 7-6 (4) to help his nation progress to Qualifiers 2nd Round 👏#DavisCup pic.twitter.com/8f5hhZ4KlD
1-2 ব্যবধানে পিছিয়ে পড়া ডাচদের লড়াইয়ে ফেরান জেসপার ডি জং ৷ পিছিয়ে পড়েও সিঙ্গলসে ভারতীয় তারকা সুমিত লাগালকে হারিয়ে দেন তিনি ৷ ম্যাচের ফল নাগালের বিপক্ষে 5-7, 6-1, 6-4 ৷ এর ফলে পাঁচ নম্বরে ডাবলস ম্যাচ নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায় ৷ যে ম্য়াচ জিতে ভারতকে স্মরণীয় জয় এবং একইসঙ্গে পরের পর্বের টিকিট এনে দেন ভাম্বরি-দক্ষিণশ্বর জুটি ৷ নির্ণায়ক ম্যাচে 15টি এস মেরে চাপের মুখে পার্থক্য গড়ে দেন দক্ষিণেশ্বর ৷ দ্বিতীয় সেট টাইব্রেকারে গড়ালে সেখানেও ফারাক গড়ে দেন ছয় ফুট ছয় ইঞ্চির প্লেয়ার ৷
ভারত অধিনায়ক রোহিত রাজপাল বলেন, "ও (দক্ষিণেশ্বর) তো আমার ট্রাম্প কার্ড ৷ যখনই বের করি এই কার্ড আমার কার্যসিদ্ধি করে ৷" অন্যদিকে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে স্মরণীয় জয় এনে দিয়ে দক্ষিণেশ্বর সুরেশ বলেন, "উচ্চতাটাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম ৷ আমার শক্তিগুলোর প্রয়োগ করতে অনেক পরিশ্রম করেছি ৷ যার অধিকাংশই কাজে দিয়েছে ৷"