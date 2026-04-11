ফিরছেন ব্রেভিস, তবে ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেও ধোনিহীন সুপার কিংস !
ধোনির মতো প্রথম তিন ম্য়াচে ব্রেভিসকেও পায়নি চেন্নাই সুপার কিংস ৷ প্রোটিয়া ক্রিকেটারের প্রত্যাবর্তনে কি জয়ে ফিরবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ?
Published : April 11, 2026 at 12:06 PM IST
চেন্নাই, 11 এপ্রিল: প্রথম তিন ম্য়াচে হারের হ্য়াটট্রিক ৷ শনিবার ঘরের মাঠে প্রত্যাবর্তনে চলতি আইপিএলে পয়লা জয়ের খোঁজ চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে ৷ সামনে লিগ টেবলে চারে থাকা দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ ঘরের মাঠে চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় ম্য়াচেও মহেন্দ্র সিং ধোনিকে পাচ্ছে না চেন্নাই সুপার কিংস ৷ তবে সব ঠিক থাকলে চলতি টুর্নামেন্টের প্রথম ম্য়াচটি খেলতে নামছেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ৷
আইপিএল শুরুর আগেই অনুরাগীদের বড় ধাক্কা দিয়েছিল সিএসকে ৷ চোটের কারণে ধোনি যে দু'সপ্তাহ খেলবেন না, সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷ সেক্ষেত্রে আগামী 14 এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্য়াচে একাদশে তাঁকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে ৷ যদিও দিল্লি ম্য়াচের আগেও নেটে দীর্ঘ সময় কাটালেন পাঁচবারের আইপিএল জয়ী অধিনায়ক ৷ তবে চতুর্থ ম্য়াচেও একাদশে ফেরা হচ্ছে না তেতাল্লিশের মাহির ৷
তবে প্রোটিয়া ব্যাটার ডেওয়াল্ড সাইড স্ট্রেন সারিয়ে সুস্থ ৷ তাঁকে যে পাওয়া যাবে সে ব্য়াপারে নিশ্চয়তা দিলেন সিএসকে কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং ৷ ফলত ব্রেভিসের প্রত্যাবর্তনের কারণে বেঞ্চে বসতে হবে কার্তিক শর্মা কিংবা প্রশান্ত বীরের মধ্যে একজনকে ৷ স্কোয়াডের ভারসাম্য বুঝে সে বিষয়ে অবশ্য টসের আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
এদিকে গত ম্য়াচে এক রানে হেরে জয়ের হ্যাটট্রিক হাতছাড়া হয়েছে দিল্লি ক্যাপিটলসের ৷ ফলত চতুর্থ ম্য়াচে ফের জয়ের সরণিতে ফিরতে বদ্ধপরিকর অক্ষর প্য়াটেল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে ক্যাপিটালস শিবিরে চিন্তা বাড়িয়েছে নীতীশ রানার অফ-ফর্ম ৷ যাঁকে চার কোটিরও বেশি দামে ট্রেড উইন্ডোয় এবার দলে নিয়েছে ক্য়াপিটালস ৷ পরিবর্তে সুপার কিংসের বিরুদ্ধে আশুতোষ শর্মাকে খেলানোর ভাবনায় ক্যাপিটালস ৷
- দু'দলের মুখোমুখি সাক্ষাত: আইপিএলে দু'দলের মুখোমুখি সাক্ষাত হয়েছে 31 বার ৷ এর মধ্যে 19 ম্যাচ জিতে পাল্লা ভারী সিএসকে'র ৷ ক্য়াপিটালস জিতেছে 12টি ম্য়াচ ৷ চিপকে এর আগে ন'বারের সাক্ষাতে মাত্র একটিই জিতেছে ক্যাপিটালস ৷ গত মরশুমে চিপকে প্রথম জয় পেয়েছিল তারা ৷