সেঞ্চুরিতে ঐতিহাসিক টেস্ট স্মরণীয় রাখলেন পারিক্কল, বৃষ্টি এড়িয়ে বড় রানের পথে ভারত

সেঞ্চুরিতে ঐতিহাসিক টেস্ট স্মরণীয় রাখলেন পারিক্কল, বৃষ্টি এড়িয়ে বড় রানের পথে ভারত
প্রথম ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে স্বাধীনতা দিবসে টেস্ট সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন পারিক্কল ৷ প্রথমদিনের শেষে ভারতের রান 288/2 ৷
Published : August 15, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 7:15 PM IST
গল (শ্রীলঙ্কা), 15 অগস্ট: তিনদিনের অনুশীলন ম্য়াচে দলের প্রথম সারির ব্য়াটাররা যখন দাগ কাটতে ব্যর্থ, তখন সেঞ্চুরিতে উজ্জ্বল ছিলেন তিনি ৷ অনুশীলন ম্য়াচে শতরানের রেশ ধরে রেখে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টেও সেঞ্চুরি হাঁকালেন দেবদূত পারিক্কল ৷ গলে প্রথম টেস্টের প্রথমদিন তৃতীয় সেশনের শুরুতেই আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন বাঁ-হাতি ব্য়াটার ৷ একইসঙ্গে সাই সুদর্শনের পরিবর্ত হিসেবে সুযোগ পেয়ে টেস্ট দলে জায়গা পাকা করার দাবি জোরালো করলেন ৷
গলে এদিন 600তম টেস্ট ম্য়াচে নামল টিম ইন্ডিয়া ৷ টস জিতে ঐতিহাসিক সেই টেস্টে প্রথম ব্য়াটিং'য়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব ও মানব সুতার-দুই বিশেষজ্ঞ স্পিনারকে রেখে প্রথম টেস্টের একাদশ ঘোষণা করে অতিথি দল ৷ ব্যাট হাতে লম্বা হয়নি ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের ইনিংস ৷ 37 বলে 32 করে রানআউটের শিকার হন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ তবে শ্রীলঙ্কা বোলিংকে সাধারণ স্তরে নামিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ভারতকে বড় রানের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যান দেবদূত পারিক্কল ও কেএল রাহুল ৷ প্রথম সেশনে এক উইকেটে 101 তোলা ভারতীয় দল দ্বিতীয় সেশনে কোনও উইকেট হারায়নি ৷ যদিও বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় সেশনের খেলা বেশ খানিকটা দেরিতে শুরু হয় ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে এই সেশনে দলের রান দু'শোর দোরগোড়ায় নিয়ে যান রাহুল ও পারিক্কল ৷
MAIDEN TEST HUNDRED! 💯— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
A special moment on a special day for Devdutt Padikkal in Galle 🥳
Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/8x1HcYeFbA
এক উইকেটে 197 রান তুলে চা-বিরতিতে যায় টিম ইন্ডিয়া ৷ সে সময় 84 রানে ক্রিজে ছিলেন পারিক্কল ৷ তবে দ্বিতীয় সেশন শেষ হওয়ার সঙ্গেই আহত ও অবসৃত হয়ে মাঠ ছাড়তে হয় রাহুলকে ৷ 162 বলে তাঁর 77 রানের মন্থর ইনিংস সাজানো ন'টি চার ও একটি ছক্কায় ৷ রাহুল মাঠ ছাড়ায় অধিনায়ক শুভমন গিল'কে সঙ্গী তৃতীয় সেশনের শুরুতে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ফেলেন পারিক্কল ৷ ন'টি চার ও একটি ছয়ে 134 বলে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে প্রথম তিন অঙ্কের রানে পৌঁছন কর্ণাটক ব্য়াটার ৷ উল্টোদিকে অবশ্য লম্বা হয়নি শুভমন গিলের ইনিংস ৷ পারিক্কল সেঞ্চুরি পূর্ণ করার অনতিপরেই 16 রানে ফেরেন ভারত অধিনায়ক ৷
Devdutt Padikkal's maiden Test 💯 and KL Rahul's patient knock powered India on Day 1 in Galle 👌#WTC27 | 📝: https://t.co/liWlnTP6ej pic.twitter.com/R8QLXHm0zz— ICC (@ICC) August 15, 2026
গিলের 28 বলের ইনিংসে ছিল দু'টি বাউন্ডারি ৷ বাঁ-হাতি স্পিনার প্রবথ জয়সূর্যর শিকার হন তিনি ৷ এরপর ক্রিজে আসেন স্টাম্পার-ব্যাটার ঋষভ পন্ত ৷ তৃতীয় সেশনের খেলায় ফের বিঘ্ন ঘটায় বৃষ্টি ৷ ম্য়াচ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে ৷ তবে খেলা শুরু হলে দিনের বাকি সময়টা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেন পারিক্কল ও পন্ত ৷ 73 ওভার ব্য়াটিং করে দিনের শেষে দুই উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ড 288 রান তুলেছে সফরকারী টিম ইন্ডিয়া ৷ 12টি চার ও একটি ছয় মেরে 131 রান করে ক্রিজে রয়েছেন পারিক্কল ৷ অন্যদিকে 36 বলে 27 রানে অপরাজিত পন্ত ৷