বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে ফ্রান্স, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি বনাম বার্সা ম্য়াচ নিয়ে বড় ঘোষণা

বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে ফ্রান্স, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি বনাম বার্সা ম্য়াচ নিয়ে বড় ঘোষণা
পিএসজি-র হোমগ্রাউন্ডে মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্য়াচ ঘিরে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করার ঘোষণা করেছে সেদেশের সরকার ৷
Published : October 20, 2026 at 3:49 PM IST
প্যারিস, 20 অক্টোবর: শিক্ষাব্যবস্থায় চরম সংকট এড়াতে যে প্রতিবাদের সূচনা হয়েছিল, সেই প্রতিবাদই নিয়েছে বিদ্রোহের চেহারা ৷ আর সেই বিদ্রোহের আগুনে ছারখার হচ্ছে ফ্রান্স ৷ শিক্ষাব্যবস্থার গণ্ডি ছাড়িয়ে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, সরকারি পরিষেবার মান খারাপ হওয়ার বিষয়গুলিও বিদ্রোহের নেপথ্য কারণ হয়ে উঠেছে ৷ প্যারিস-সহ দেশের বিভিন্ন শহর জ্বলছে ৷ ধ্বংস হচ্ছে সরকারি সম্পত্তি ৷ এমন সময় মঙ্গলবার রাতে প্যারিসে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের হাইভোল্টেজ ম্য়াচ নিয়ে সামনে এল বড় ঘোষণা ৷
আগামী বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বিভিন্ন ইস্যুতে দেশজুড়ে এই বিদ্রোহের ছবি কোনওভাবেই স্বস্তিতে রাখবে না ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে ৷ যদিও দেশব্য়াপী বিদ্রোহের এই আগুনে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ স্থগিত হওয়ার নয় ৷ মঙ্গলবার স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্য়াচে মুখোমুখি হওয়ার কথা ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন প্য়ারিস সাঁজাঁ-র ৷ কিন্তু সেই ম্য়াচ আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে উঠে গিয়েছিল বড়সড় প্রশ্ন ৷ কিন্তু আশঙ্কা উড়িয়ে সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লরেন্ট নুনেজ জানিয়ে দিলেন, সূচি মেনেই অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচ ৷
তিনি জানান, ম্য়াচটি স্থগিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ঠিকই ৷ কিন্তু সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে যে, পার্ক দে প্রিন্সেসে মঙ্গলবারের সূচি অপরিবর্তিত রাখা হবে ৷ সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে দু'হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বিভিন্ন জায়গায় জারি হয়েছে কারফিউ ৷
Paris vs Barcelona, Doué vs Lamine 🍿 #UCL https://t.co/JSiyuKSWDz— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2026
এমতাবস্থায় পিএসজি-র হোমগ্রাউন্ডে মঙ্গলবারের ম্য়াচ ঘিরে ফ্রান্স সরকার নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করার ঘোষণা করেছে ৷ উল্লেখ্য, দেশব্য়াপী প্রতিবাদের চেহারা হিংসাত্মক চেহারা ধারণ করায় দিনদু'য়েক আগে মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন নুনেজ ৷ কিন্তু প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর অনুরোধে থেকে যান তিনি ৷
সে যাইহোক, প্রথম দু'ম্যাচ জিতে আপাতত পয়েন্ট তালিকার প্রথম দু'টি স্থানে রয়েছে পিএসজি এবং বার্সেলোনা ৷ স্বাভাবিকভাবে তৃতীয় ম্য়াচেও জয়ের ধারা বজায় রেখে শীর্ষে থাকার প্রচেষ্টা জারি থাকবে দুই দলের ৷ ফ্রান্সজুড়ে বিক্ষোভের আঁচ এড়িয়ে কেমন হয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের হাইভোল্টেজ দ্বৈরথ, সেদিকেই তাকিয়ে অনুরাগীরা ৷