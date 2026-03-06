জেমিমার হাফসেঞ্চুরি সত্ত্বেও অজিভূমে একমাত্র টেস্টে ব্যাকফুটে ভারত
টেস্ট ক্রিকেটে চতুর্থ হাফসেঞ্চুরিটি এদিন পারথে পূর্ণ করলেন অভিজ্ঞ জেমিমা ৷
Published : March 6, 2026 at 8:03 PM IST
পারথ, 6 মার্চ: পাঁচ বছর আগে বিদেশের মাটিতে শেষবার টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ 2021-22 মরশুমের পর পাঁচ বছর বাদে ফের বিদেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজ খেলছে দেশের প্রমিলা ব্রিগেড ৷ ভেন্যু সেই অস্ট্রেলিয়া ৷ ক্যাঙারুর দেশে সফরের একমাত্র সেই টেস্টে অবশ্য প্রথমদিনের শেষে বেকায়দায় ভারতীয় দল ৷ পারথে গোলাপি বল টেস্টের প্রথম ইনিংসে 198 রানে শেষ হল ভারতের ইনিংস ৷ জবাবে দিনের শেষে তিন উইকেট হারিয়ে 96 রান তুলে সুবিধাজনক জায়গায় অস্ট্রেলিয়া ৷
প্রতীকা রাওয়াল, ক্রান্তি গৌড়, কাশ্বী গৌতম এবং সায়ালি সাতঘরে ৷ ওয়াকা স্টেডিয়ামে (WACA) এদিন ভারতীয় দলের হয়ে ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় অভিষেক হল চার ক্রিকেটারের ৷ টস জিতে অতিথি দলকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে পাঠান অজি অধিনায়িকা আলিসা হিলি ৷ ভারতের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট খেলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন মিচেল স্টার্ক-পত্নী ৷ সে যাইহোক, টস হেরে প্রথম ব্য়াটিংয়ে নেমে ওয়াকায় এদিন বিপদে পড়ে ভারতীয় দল ৷ ওপেনার তথা দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ব্যাটার স্মৃতি মন্ধনা ফিরে যান শুরুতেই ৷ নবাগতা লুসি হ্যামিলটনের বলে মাত্র চার রানে ফেরেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ টেস্টে ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশে এদিন তিন উইকেট শিকার করলেন অস্ট্রেলিয়ার বছর উনিশের তন্বী ৷ এরপর 35 রান ফিরে যান আরেক ওপেনার শেফালি বর্মা ৷ আত্মপ্রকাশে 18 রানে আউট হন প্রতীকা রওয়াল ৷
107 রানে পাঁচ ব্য়াটারের উইকেট হারানো ভারতীয় দলকে ষষ্ঠ উইকেটে কিছুটা সাহারা দেয় জেমিমা রড্রিগেজ ও রিচা ঘোষ জুটি ৷ ভারতীয় ব্য়াটিং লাইন-আপের সার্বিক ব্যর্থতার মাঝে একমাত্র উজ্জ্বল প্রথমজন ৷ কেরিয়ারের চতুর্থ টেস্ট ম্য়াচে এদিন চতুর্থ হাফসেঞ্চুরি করে খানিকটা প্রতিরোধ গড়েন জেমিমা ৷ যদিও হাফসেঞ্চুরির পর লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ সাতটি চার মেরে 84 বলে 52 রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ রিচা ঘোষ করেন 11 রান ৷ অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর আউট হন মাত্র 19 রানে ৷
শেষদিকে অভিষেককারী কাশ্বী গৌতমের মূল্যবান অপরাজিত 34 রান দু'শোর দোরগোড়ায় নিয়ে যায় ভারতকে ৷ 62.4 ওভারে 198 রানে শেষ হয় ভারতের প্রথম ইনিংস ৷ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বাধিক চার উইকেট অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের ৷ তিন উইকেটে নজর টানলেন হ্যামিলটনও ৷
জবাবে জর্জিয়া ভলকে ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়া শিবিরকে শুরুতেই ধাক্কা দেন সায়ালি ৷ যা তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক টেস্ট উইকেটও বটে ৷ পরবর্তীতে আলিসা হিলিকেও (13) ফেরান নবাগতা ৷ ন'রানে ফোয়েব লিচফিল্ডকে আউট করেন আরেক নবাগতা ক্রান্তি গৌড় ৷ 58 রানে তিন উইকেট তুলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে পাল্টা চাপে রেখেছিল ভারত ৷ কিন্তু চতুর্থ উইকেটে এলিস পেরি এবং অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের অবিভক্ত 38 রানের জুটি দিনের শেষে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় ভারতকে ৷ তিন উইকেটে 96 রান তুলে প্রথমদিনের খেলা শেষ করে আয়োজকরা ৷ ক্রিজে 43 রানে অপরাজিত পেরি ৷ সাদারল্যান্ড ব্য়াট করছেন 20 রানে ৷