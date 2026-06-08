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ভয়ানক স্মৃতি উসকে ফের মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন এরিকসেন, পরিত্যক্ত ম্যাচ; কেমন আছেন ড্যানিশ তারকা ?

2021 ইউরোয় ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্য়াচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এরিকসেন ৷ যে ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল ফুটবল বিশ্বকে ৷

CHRISTIAN ERIKSEN COLLAPSES AGAIN
ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 10:03 AM IST

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ওদেনসে (ডেনমার্ক), 8 জুন: বিশ্বকাপ ফুটবল ঘিরে সাজো-সাজো রব ৷ ফুটবলের মহাযজ্ঞ শুরু হতে আর পাঁচদিনও বাকি নেই ৷ এমন সময় রবিবার প্রীতি ম্যাচে ঘটে গেল এক অনাকাঙ্খিত ঘটনা ৷ যাকে পাঁচবছর আগের পুনরাবৃত্তিও বলা যায় ৷ ওদেনসে স্টেডিয়ামে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন ফের মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ডেনমার্ক তারকা ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন ৷

পাঁচ বছর আগে ইউরো কাপে ফিনল্য়ান্ড ম্য়াচ চলাকালীন সাময়িক হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন এরিকসেন ৷ মাঠেই সিপিআর দিয়ে প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন সতীর্থ সিমন জায়ের ও দলের চিকিৎসকেরা ৷ পরবর্তীতে হৃদযন্ত্রে পেসমেকার বসিয়ে চিকিৎসকের অনুমতি নিয়ে মাঠে ফিরেছেন ড্যানিশ তারকা ৷ কিন্তু দুঃসহ সেই ফিরে এল রবিবার ৷

বছর চৌত্রিশের মিডফিল্ডার এদিন ইউক্রেন ম্য়াচের 65 মিনিটে আচমকা বুকে হাত দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৷ মেডিক্য়াল স্টাফেরা দ্রুত মাঠে ছুটে আসেন ৷ উদ্বিগ্ন দু'দলের ফুটবলাররা শুশ্রূষা চলাকালীন মাঠে ঘিরে ফেলেন এরিকসেনকে ৷ প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ফুটবলারদের ঘেরাটোপে ৷ ঘটনার গভীরতা অনুমান করে ম্য়াচ ওখানেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় ৷ সেসময় ম্য়াচে 2-1 গোলে এগিয়ে ছিল ডেনমার্ক ৷

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ড্য়ানিশ তারকার শারীরিক অবস্থার আপডেট জানানো হয় সেদেশের ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ৷ যা দেখে আশ্বস্ত হতে পারেন অনুরাগীরা ৷ দলের চিকিৎসক মর্তেন বোয়েসেন'কে উদ্ধৃত করে সোশাল মিডিয়ায় তারা লেখে, "ক্রিশ্চিয়ান আপাতত সুস্থ রয়েছে এবং পায়ে হেঁটে মাঠ ছেড়েছে ৷ আমি যা দেখেছি তাতে পেসমেকারও সঠিকভাবেই কাজ করছে ৷ খুবই কম সময়ের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল সে ৷ কিন্তু দ্রুত জ্ঞান ফিরে আসায় আমরা ওর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি ৷" চিকিৎসকের সংযোজন, "ক্রিশ্চিয়ান আমাকে জানিয়েছে সকল ফুটবলারদের কৃতজ্ঞতা দেওয়ার জন্য এবং জানিয়ে দিতে যে সে সুস্থ রয়েছে ৷" তবে ঠিক কী কারণে ফের একই ঘটনার সম্মুখীন হলেন এরিকসেন, তা জানতে হাসপাতালে আপাতত বেশ কিছু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাঁকে ৷

এরিকসেনের লুটিয়ে পড়ার ঘটনার আকস্মিকতায় রবিবার সাময়িক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল স্টেডিয়াম ৷ পরে অবশ্য ফুটবলারের সুস্থতা কামনায় "এরিকসেন, এরিকসেন" ধ্বনিতে প্রার্থনা শুরু করেন অনুরাগীরা ৷ ম্য়াচ পরিত্যক্ত ঘোষণা হওয়ার পর দু'দলের ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফেরা অভিবাদন জ্ঞাপন করেন অনুরাগীদের ৷ এখন দেখার সুস্থ হয়ে এরিকসেন কবে মাঠে ফিরতে পারেন ৷ আসন্ন বিশ্বকাপের মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জনে অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে ডেনমার্ক ৷ সোশাল মিডিয়ায় এরিকসেনের সুস্থতা কামনা করেছে তাঁর ক্লাব উলফসবার্গ, প্রাক্তন ক্লাব ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও ব্রেন্টফোর্ড ৷

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CHRISTIAN ERIKSEN COLLAPSES AGAIN

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