ভয়ানক স্মৃতি উসকে ফের মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন এরিকসেন, পরিত্যক্ত ম্যাচ; কেমন আছেন ড্যানিশ তারকা ?

ভয়ানক স্মৃতি উসকে ফের মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন এরিকসেন, পরিত্যক্ত ম্যাচ; কেমন আছেন ড্যানিশ তারকা ?
2021 ইউরোয় ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্য়াচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এরিকসেন ৷ যে ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল ফুটবল বিশ্বকে ৷
Published : June 8, 2026 at 10:03 AM IST
ওদেনসে (ডেনমার্ক), 8 জুন: বিশ্বকাপ ফুটবল ঘিরে সাজো-সাজো রব ৷ ফুটবলের মহাযজ্ঞ শুরু হতে আর পাঁচদিনও বাকি নেই ৷ এমন সময় রবিবার প্রীতি ম্যাচে ঘটে গেল এক অনাকাঙ্খিত ঘটনা ৷ যাকে পাঁচবছর আগের পুনরাবৃত্তিও বলা যায় ৷ ওদেনসে স্টেডিয়ামে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন ফের মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ডেনমার্ক তারকা ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন ৷
পাঁচ বছর আগে ইউরো কাপে ফিনল্য়ান্ড ম্য়াচ চলাকালীন সাময়িক হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন এরিকসেন ৷ মাঠেই সিপিআর দিয়ে প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন সতীর্থ সিমন জায়ের ও দলের চিকিৎসকেরা ৷ পরবর্তীতে হৃদযন্ত্রে পেসমেকার বসিয়ে চিকিৎসকের অনুমতি নিয়ে মাঠে ফিরেছেন ড্যানিশ তারকা ৷ কিন্তু দুঃসহ সেই ফিরে এল রবিবার ৷
Momentos que hacen que el fut pase a segundo plano 💔— AS USA Latino (@US_diarioas) June 7, 2026
Eriksen volvió a desvanecerse durante un partido con Dinamarca, provocando la suspensión inmediata del encuentro ante Ucrania 🚨
(La Federación Danesa confirma que el futbolista está consciente, estable y bajo observación… pic.twitter.com/T1RePVlKgo
বছর চৌত্রিশের মিডফিল্ডার এদিন ইউক্রেন ম্য়াচের 65 মিনিটে আচমকা বুকে হাত দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৷ মেডিক্য়াল স্টাফেরা দ্রুত মাঠে ছুটে আসেন ৷ উদ্বিগ্ন দু'দলের ফুটবলাররা শুশ্রূষা চলাকালীন মাঠে ঘিরে ফেলেন এরিকসেনকে ৷ প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ফুটবলারদের ঘেরাটোপে ৷ ঘটনার গভীরতা অনুমান করে ম্য়াচ ওখানেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় ৷ সেসময় ম্য়াচে 2-1 গোলে এগিয়ে ছিল ডেনমার্ক ৷
Everybody at Manchester United is encouraged by Denmark’s update on Christian Eriksen following today’s abandoned friendly against Ukraine.— Manchester United (@ManUtd) June 7, 2026
The club is sending strength and love to Christian and the Eriksen family as we await further news.
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ড্য়ানিশ তারকার শারীরিক অবস্থার আপডেট জানানো হয় সেদেশের ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ৷ যা দেখে আশ্বস্ত হতে পারেন অনুরাগীরা ৷ দলের চিকিৎসক মর্তেন বোয়েসেন'কে উদ্ধৃত করে সোশাল মিডিয়ায় তারা লেখে, "ক্রিশ্চিয়ান আপাতত সুস্থ রয়েছে এবং পায়ে হেঁটে মাঠ ছেড়েছে ৷ আমি যা দেখেছি তাতে পেসমেকারও সঠিকভাবেই কাজ করছে ৷ খুবই কম সময়ের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল সে ৷ কিন্তু দ্রুত জ্ঞান ফিরে আসায় আমরা ওর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি ৷" চিকিৎসকের সংযোজন, "ক্রিশ্চিয়ান আমাকে জানিয়েছে সকল ফুটবলারদের কৃতজ্ঞতা দেওয়ার জন্য এবং জানিয়ে দিতে যে সে সুস্থ রয়েছে ৷" তবে ঠিক কী কারণে ফের একই ঘটনার সম্মুখীন হলেন এরিকসেন, তা জানতে হাসপাতালে আপাতত বেশ কিছু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাঁকে ৷
June 7, 2026
এরিকসেনের লুটিয়ে পড়ার ঘটনার আকস্মিকতায় রবিবার সাময়িক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল স্টেডিয়াম ৷ পরে অবশ্য ফুটবলারের সুস্থতা কামনায় "এরিকসেন, এরিকসেন" ধ্বনিতে প্রার্থনা শুরু করেন অনুরাগীরা ৷ ম্য়াচ পরিত্যক্ত ঘোষণা হওয়ার পর দু'দলের ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফেরা অভিবাদন জ্ঞাপন করেন অনুরাগীদের ৷ এখন দেখার সুস্থ হয়ে এরিকসেন কবে মাঠে ফিরতে পারেন ৷ আসন্ন বিশ্বকাপের মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জনে অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে ডেনমার্ক ৷ সোশাল মিডিয়ায় এরিকসেনের সুস্থতা কামনা করেছে তাঁর ক্লাব উলফসবার্গ, প্রাক্তন ক্লাব ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও ব্রেন্টফোর্ড ৷