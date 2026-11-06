সৌরভের ব্যক্তিত্বের অধিকার লঙ্ঘন, প্রদর্শন বন্ধ না-করলেও 'দুসরা' নির্মাতাদের কড়া নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের
প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে না-দেওয়ার যে আবেদন করেছিলেন, তা নাকচ করল দিল্লি হাইকোর্ট ৷
Published : November 6, 2026 at 8:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 নভেম্বর: বন্ধ করা হচ্ছে না প্রেক্ষাগৃহে ছবির প্রদর্শন ৷ তবে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'দুসরা' ছবির নির্মাতাদের দু'কোটি টাকা নিঃশর্ত ব্যাঙ্ক গ্য়ারান্টি জমা রাখার নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট ৷ এক্ষেত্রে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ব্যক্তিত্বের অধিকার এবং তাঁকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহারের যে অধিকার, তা লঙ্ঘিত হয়েছে বলেই জানিয়েছে আদালত ৷
সংশ্লিষ্ট মামলার পর্যবেক্ষণে বিচারপতি তেজস কারিয়া জানিয়েছেন, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বর্তমান সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ব্যক্তিত্বের অধিকার এবং তাঁর বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহারের অধিকার ছবিটির সঙ্গে এতটাই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে যে, আপত্তিকর দৃশ্যগুলি ছবি থেকে ছেঁটে ফেলা কোনওভাবেই সম্ভব নয় ৷ এমনকী আদালতের কাছে 'মহারাজ' ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে না-দেওয়ার যে আবেদন করেছিলেন, সেই আবেদনও নাকচ করেছে দিল্লি হাইকোর্ট ৷
অর্থাৎ, যথাসময়েই সিনেমাহলে মুক্তি পাবে অভিনয় দেও পরিচালিত ছবিটি ৷ যা নির্মিত হয়েছে 2002 সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের ন্য়াটওয়েস্ট ট্রফিজয়ের কাহিনীকে কেন্দ্র করে ৷ বার অ্যান্ড বেঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী ছবির নির্মাতা রমেশ দেও প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেডকে দু'সপ্তাহের মধ্যে দু'কোটির ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, ছবির শুরু এবং শেষে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ হিসেবে সৌরভের বিনা অনুমতিতে ছবি তৈরির বিষয়টি প্রযোজকদের উল্লেখ করার বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ যা উল্লেখিত হবে হিন্দি ও ইংরেজি দু'টি ভাষায় ৷
উল্লেখ্য, সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের বায়োপিক 'দাদা'র শুভমুক্তি আগামী বছর মে মাসে ৷ আর তাঁর বায়োপিক তৈরির জন্য 2021 সালে প্রযোজনা সংস্থা লাভ ফিল্মসের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ সেই চুক্তি মোতাবেক চলচ্চিত্রে সৌরভের উপর কন্টেন্ট তৈরি এবং তাঁকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের অধিকার একমাত্র রয়েছে লাভ ফিল্মসের ৷
বায়োপিক তৈরি এবং চুক্তির ব্যাপারে তারা বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করেছে বলেও আদালতে দাবি করেছিল লাভ ফিল্মস ৷ স্বাভাবিকভাবেই 'দুসরা' ছবি বিনা অনুমতিতে লর্ডসের ব্য়ালকনিতে সৌরভের জার্সি খুলে ওড়ানোর মতো দুর্লভ সব মুহুর্ত ব্যবহার করায় সৌরভের সঙ্গে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তারাও ৷ কারণ এর ফলে তাদের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে এক্সক্লুসিভ চুক্তির অধিকার, তা লঙ্ঘিত হয়েছে বলে আদালতকে জানিয়েছিল লাভ ফিল্মস ৷