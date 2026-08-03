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'পরিকল্পনামাফিক ষড়যন্ত্র ছিল', যৌন হেনস্তার মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রতিক্রিয়া ব্রিজভূষণের

ব্রিজভূষণের পাশাপাশি কুস্তিগীরদের দায়ের করা যৌন হেনস্তার মামলা থেকে রেহাই পেলেন আরেক অভিযুক্ত বিনোদ তোমর-ও ৷

BRIJ BHUSHAN SINGH
ব্রিজভূষণ শরণ সিং (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 11:55 AM IST

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নয়াদিল্লি, 3 অগস্ট: মহিলা কুস্তিগীরদের দায়ের করা যৌন হেনস্তার মামলা থেকে বেকসুর খালাস হলেন ব্রিজভূষণ শরণ সিং ৷ দেশের কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ নির্দোষ বলে জানাল নয়াদিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট ৷ পাশাপাশি মামলা থেকে রেহাই পেলেন আরেক অভিযুক্ত বিনোদ তোমর-ও ৷

বছর তিনেক আগে তৎকালীন কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিং'য়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন দেশের মহিলা কুস্তিগীররা ৷ ব্রিজভূষণের গ্রেফতারি ও ফেডারেশন থেকে তাঁকে অপসারণের দাবি তুলে মহিলা কুস্তিগীররা সরব হওয়ায় উত্তাল হয়েছিল রাজধানী নয়াদিল্লি ৷ যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন ভিনেশ ফোগত, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া-সহ দেশের তাবড় পালোয়ানরা ৷

যন্তর-মন্তরে প্রায় একমাসব্যাপী বিক্ষোভ চলাকালীন সংসদ ভবন অভিযানেরও ডাক দিয়েছিলেন কুস্তিগীররা ৷ কিন্তু সংসদ ভবন অভিযানের সময় মহিলা কুস্তিগীর-সহ আন্দোলনকারীদের পুলিশি ধরপাকড়ের ঘটনা ঘটে ৷ যা প্রবল সমালোচিত হয় ৷ পরবর্তীতে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিং কুস্তি ফেডারেশন থেকে সরলেও তাঁর বিরুদ্ধে মহিলা কুস্তিগীরদের দায়ের হওয়া মামলা চলছিল ৷ যা ভারতীয় খেলাধুলোর অন্যতম চর্চিত আইনি লড়াইও বটে ৷ 2023 সালেই ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছিল দিল্লি পুলিশ ৷ যৌন হেনস্তা, হেনস্তা, ভয় দেখানোর অভিযোগে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ৷ তিনবছর পর শেষমেশ দিল্লির আদালতে সোমবার সেই মামলার নিষ্পত্তি হল বলা চলে ৷

2023 সালের জুনে প্রাপ্তবয়স্ক কুস্তিগীরদের দায়ের করা মামলায় যেমন ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশ চার্জশিট পেশ করে, তেমনই অভিযোগকারিনীদের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় তৎকালীন ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে পকসো আইনেও মামলা হয়েছিল ৷ 2024 সালের মে মাসে ব্রিজভূষণ ও বিনোদ আদালতে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন ৷ গত কয়েকবছর ধরে শুনানি প্রক্রিয়ায় 32 জন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান নেওয়া হয় ৷ পকসো মামলা থেকে গতবছর মে মাসেই রেহাই মিলেছিল ব্রিজভূষণের ৷ আরেকটি মামলার চূড়ান্ত শুনানি ছিল চলতি বছরের 2 জুলাই ৷

সে সময় দিল্লির আদালত জানিয়ে দিয়েছিল ব্রিজভূষণ মামলার রায় ঘোষণা হবে 3 অগস্ট ৷ সেইমতো সোমবার মামলার রায় জানাল আদালত ৷ নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় ব্রিজভূষণ জানান, এই ঘটনা তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পনামাফিক চক্রান্ত ছাড়া কিছুই নয় ৷ তাঁর কথায়, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এটা পরিককল্পনামাফিক একটা ষড়যন্ত্র ৷ কেবল কুস্তিগীররা নন, এর পিছনে একাধিক রাজনৈতিক দল এবং নেতাদেরও মদত ছিল ৷ প্রথমদিন থেকেই বলে এসেছি, আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হলে আমি শাস্তি মাথা পেতে নেব ৷ নিজের প্রতি সবসময় বিশ্বাস ছিল ৷ আমার মনে হয় আমার কথাই সত্য়ি বলে প্রমাণিত হয়েছে ৷"

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