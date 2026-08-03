'পরিকল্পনামাফিক ষড়যন্ত্র ছিল', যৌন হেনস্তার মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রতিক্রিয়া ব্রিজভূষণের

'পরিকল্পনামাফিক ষড়যন্ত্র ছিল', যৌন হেনস্তার মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রতিক্রিয়া ব্রিজভূষণের
ব্রিজভূষণের পাশাপাশি কুস্তিগীরদের দায়ের করা যৌন হেনস্তার মামলা থেকে রেহাই পেলেন আরেক অভিযুক্ত বিনোদ তোমর-ও ৷
Published : August 3, 2026 at 11:55 AM IST
নয়াদিল্লি, 3 অগস্ট: মহিলা কুস্তিগীরদের দায়ের করা যৌন হেনস্তার মামলা থেকে বেকসুর খালাস হলেন ব্রিজভূষণ শরণ সিং ৷ দেশের কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ নির্দোষ বলে জানাল নয়াদিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট ৷ পাশাপাশি মামলা থেকে রেহাই পেলেন আরেক অভিযুক্ত বিনোদ তোমর-ও ৷
বছর তিনেক আগে তৎকালীন কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিং'য়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন দেশের মহিলা কুস্তিগীররা ৷ ব্রিজভূষণের গ্রেফতারি ও ফেডারেশন থেকে তাঁকে অপসারণের দাবি তুলে মহিলা কুস্তিগীররা সরব হওয়ায় উত্তাল হয়েছিল রাজধানী নয়াদিল্লি ৷ যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন ভিনেশ ফোগত, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া-সহ দেশের তাবড় পালোয়ানরা ৷
যন্তর-মন্তরে প্রায় একমাসব্যাপী বিক্ষোভ চলাকালীন সংসদ ভবন অভিযানেরও ডাক দিয়েছিলেন কুস্তিগীররা ৷ কিন্তু সংসদ ভবন অভিযানের সময় মহিলা কুস্তিগীর-সহ আন্দোলনকারীদের পুলিশি ধরপাকড়ের ঘটনা ঘটে ৷ যা প্রবল সমালোচিত হয় ৷ পরবর্তীতে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিং কুস্তি ফেডারেশন থেকে সরলেও তাঁর বিরুদ্ধে মহিলা কুস্তিগীরদের দায়ের হওয়া মামলা চলছিল ৷ যা ভারতীয় খেলাধুলোর অন্যতম চর্চিত আইনি লড়াইও বটে ৷ 2023 সালেই ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছিল দিল্লি পুলিশ ৷ যৌন হেনস্তা, হেনস্তা, ভয় দেখানোর অভিযোগে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ৷ তিনবছর পর শেষমেশ দিল্লির আদালতে সোমবার সেই মামলার নিষ্পত্তি হল বলা চলে ৷
#WATCH | Delhi | Brij Bhushan Sharan Singh showered with flower petals as he reached his residence after he was acquitted by Rouse Avenue Court in the women wrestlers alleged sexual harassment case. https://t.co/6O1R8HjBeD pic.twitter.com/xtFkbLnLdr— ANI (@ANI) August 3, 2026
2023 সালের জুনে প্রাপ্তবয়স্ক কুস্তিগীরদের দায়ের করা মামলায় যেমন ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশ চার্জশিট পেশ করে, তেমনই অভিযোগকারিনীদের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় তৎকালীন ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে পকসো আইনেও মামলা হয়েছিল ৷ 2024 সালের মে মাসে ব্রিজভূষণ ও বিনোদ আদালতে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন ৷ গত কয়েকবছর ধরে শুনানি প্রক্রিয়ায় 32 জন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান নেওয়া হয় ৷ পকসো মামলা থেকে গতবছর মে মাসেই রেহাই মিলেছিল ব্রিজভূষণের ৷ আরেকটি মামলার চূড়ান্ত শুনানি ছিল চলতি বছরের 2 জুলাই ৷
সে সময় দিল্লির আদালত জানিয়ে দিয়েছিল ব্রিজভূষণ মামলার রায় ঘোষণা হবে 3 অগস্ট ৷ সেইমতো সোমবার মামলার রায় জানাল আদালত ৷ নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় ব্রিজভূষণ জানান, এই ঘটনা তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পনামাফিক চক্রান্ত ছাড়া কিছুই নয় ৷ তাঁর কথায়, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এটা পরিককল্পনামাফিক একটা ষড়যন্ত্র ৷ কেবল কুস্তিগীররা নন, এর পিছনে একাধিক রাজনৈতিক দল এবং নেতাদেরও মদত ছিল ৷ প্রথমদিন থেকেই বলে এসেছি, আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হলে আমি শাস্তি মাথা পেতে নেব ৷ নিজের প্রতি সবসময় বিশ্বাস ছিল ৷ আমার মনে হয় আমার কথাই সত্য়ি বলে প্রমাণিত হয়েছে ৷"