থেকে যাচ্ছেন অক্ষর, ট্রেডের জল্পনা উড়িয়ে জানাল ক্যাপিটালস

থেকে যাচ্ছেন অক্ষর, ট্রেডের জল্পনা উড়িয়ে জানাল ক্যাপিটালস
দিল্লিতে থেকে গেলেও অক্ষরের হাতে নেতৃত্বের ব্যাটন থাকবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে ৷
Published : November 10, 2026 at 4:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: 2027 আইপিএল রিটেনশনের ডেডলাইন যত এগোচ্ছে তত জোরালো হচ্ছে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে একাধিক তারকা ক্রিকেটারের ট্রেড সংক্রান্ত খবর ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে চর্চায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং পঞ্জাব কিংসের মধ্যে হার্দিক পান্ডিয়া ও আর্শদীপ সিংয়ের সোয়্য়াপ-ডিল ৷ পাশাপাশি গত কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল দিল্লি ক্যাপিটালস ছেড়ে ট্রেড উইন্ডোয় চেন্নাইয়ে পাড়ি দিচ্ছেন গত দু'মরশুমের অধিনায়ক অক্ষর প্য়াটেল ৷ কিন্তু সেই সম্ভাবনা পত্রপাঠ খারিজ করল ক্য়াপিটালস কর্তৃপক্ষ ৷
অক্ষরের পাশাপাশি মারকুটে ব্য়াটার আশুতোষ শর্মাও ট্রেড উইন্ডোয় অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যাচ্ছেন বলে গুঞ্জন ছিল ৷ সেই জল্পনাও উড়িয়ে দিয়েছে দিল্লি ক্য়াপিটালস ৷ ইন্ডিয়া ট্যুডে-র রিপোর্ট অনুযায়ী রিটেনশন ডেডলাইনের আগে নাকি আর কোনও ক্রিকেটার দেওয়া-নেওয়ার পথে হাঁটবে না রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷
এ বিষয়ে ইন্ডিয়া ট্যুডে-কে এক সূত্র বলেছে, "রিটেনশন ডেডলাইনের আগে দিল্লি ক্যাপিটালস আর কোনও ট্রেডের পথে হাঁটবে না ৷" সূত্রের তরফে এই খবর নিশ্চিত হওয়ায় অক্ষর এবং আশুতোষের পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে জল্পনার আর কোনও অবকাশ রইল না ৷ তবে যেটা রইল সেটা হল আসন্ন মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়কত্ব জল্পনা ৷
লখনউ সুপার জায়ান্ট ছেড়ে তারকা স্টাম্পার-ব্য়াটার ঋষভ পন্ত ক্যাপিটালসে প্রত্যাবর্তন করায় আগামী মরশুমে অধিনায়ক হওয়ার দাবিদার তিনিও ৷ এমনিতে বিগত দুই মরশুমে প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে দিল্লি ৷ পাশাপাশি অধিনায়ক হিসেবে গত মরশুমে অক্ষরের পারফরম্যান্সও আতস কাচের নীচে ৷ 14 ম্য়াচে 19.22 ব্য়াটিং-গড়ে বাঁ-হাতি অলরাউন্ডের সংগ্রহে ছিল মাত্র 173 রান ৷ বল হাতে অবশ্য 11টি শিকার ছিল তাঁর ঝুলিতে ৷ তাছাড়া নেতৃত্বে বিকল্প হিসেবে কেএল রাহুলও রয়েছেন বিবেচনার আওতায় ৷ সবমিলিয়ে অধিনাকত্বের গুরুভার কে সামলাবেন, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি ক্যাপিটালস ৷ এ বিষয়ে নয়া কোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যে শেষ কথা বলবেন, এমনটা ধরে নেওয়া যেতে পারে ৷
আগামী 17 নভেম্বর আসন্ন আইপিএলের আগে প্লেয়ার ধরে রাখার শেষ দিন ৷ তার আগে ইতিমধ্যেই দিল্লি ক্যাপিটালস ট্রেড উইন্ডোয় খানিকটা ঘর গুছিয়ে নিয়েছে ৷ চায়নাম্যান কুলদীপ যাদবকে লখনউয়ে পাঠিয়ে পন্তকে ঘরে ফিরিয়েছে তারা ৷ পাশাপাশি বাঁ-হাতি পেসার টি নটরাজনকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে পাঠিয়ে লেগ-স্পিনার জিশান আনসারিকে দলে নিয়েছে ক্যাপিটালস ৷ ইতিমধ্যে চেন্নাই সুপার কিংস এবং সানরাইজার্সের মধ্যে আরও দু'জন করে ক্রিকেটারের ট্রেড সম্পন্ন হয়েছে ৷ ইংরেজ ক্রিকেটার লিয়াম লিভিংস্টোন ও অজি পেসার জ্যাক এডওয়ার্ডস যোগ দিয়েছেন চেন্নাইয়ে ৷ পরিবর্তে খলিল আহমেদ ও ন্যাথন এলিসকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছে সানরাইজার্স ৷