শেষ বলে রুদ্ধশ্বাস জয় পেল ক্য়াপিটালস, ডব্লিউপিএলে হারের হ্যাটট্রিক হার্লিনদের

শেষ বলে রুদ্ধশ্বাস জয় পেল ক্য়াপিটালস, ডব্লিউপিএলে হারের হ্যাটট্রিক হার্লিনদের
36 বলে 47 রানে ক্রিজে থাকা হার্লিন দেওলকে এদিন ডাগআউটে ডেকে নেন কোচ ৷ যে সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে ফেরে ওয়ারিয়র্সের জন্য ৷
মুম্বই, 15 জানুয়ারি: তৃতীয় উইকেটে অধিনায়িকা মেগ ল্য়ানিংয়ের সঙ্গে 85 রানের জুটি বাঁধার পর তখন ব্যক্তিগত 47 রানে ব্য়াট করছেন হার্লিন দেওল ৷ তাঁর 36 বলের ইনিংসে এসেছে সাতটি চার ৷ ইউপি ওয়ারিয়র্সের রান সেই মুহূর্তে 17 ওভারে 141 ৷ হাফসেঞ্চুরির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা হার্লিনকে আচমকা ডেকে নিলেন কোচ অভিষেক নায়ার ৷ 130.55 স্ট্রাইক-রেটে ব্যাট করা ভারতীয় ব্য়াটার তখন নিজেও অবাক ৷ কোচের ডাকে রিটায়ার্ড আউট হয়ে মাঠ ছাড়েন হার্লিন ৷ বাকি তিন ওভারে মাত্র 13 রান তোলা ওয়ারিয়র্স বুধবার ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে হারল সাত উইকেটে ৷ যা চলতি ডব্লিউপিএলে তাঁদের হারের হ্য়াটট্রিক ৷
কোচ অভিষেক নায়ারের এমন একটা সিদ্ধান্তের পর হয়তো হারই প্রাপ্য ওয়ারিয়র্সের ৷ তবে 154 রানের পুঁজি নিয়ে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই চালাল মেগ ল্যানিং অ্যান্ড কোম্পানি ৷ শেষ বলে প্রয়োজন ছিল মাত্র এক রান ৷ চার মেরে দিল্লি ক্য়াপিটালসে প্রথম জয় এনে দিলেন লরা উলভার্ডট ৷ 24 বলে 25 রানে অপরাজিত থেকে যান তিনি ৷ তবে এদিন ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ক্যাপিটালসের জয়ের নায়ক লিজিলি লি ৷ 44 বলে প্রোটিয়া ওপেনারের ব্য়াট থেকে এলে ঝোড়ো 67 রানের ইনিংস ৷
আরেক ওপেনার শেফালি বর্মা করেন 32 বলে 36 রান ৷ দু'জনের 94 রানের জুটিই এদিন জয়ের ভিত গড়ে দেয় ক্যাপিটালসের ৷ লি'র ইনিংসে ছিল আটটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ শেফালি মারেন ছ'টি চার ৷ আশা শোভানা ও শিখ পাণ্ডের আঁটোসাঁটো বোলিং শেষ বল পর্যন্ত ম্যাচে রাখে ওয়ারিয়র্সকে ৷ প্রথমজন চার ওভারে মাত্র 20 রান খরচ করে নেন একটি উইকেট ৷ শিখা উইকেট না-পেলেও চার ওভারে দেন মাত্র 22 রান ৷
ব্য়াট হাতে 36 রানের পাশাপাশি বল হাতে জোড়া উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা শেফালি ৷ এছাড়া দিল্লির হয়ে এদিন জোড়া হয়ে উইকেট মারিজেন কেপের ৷ টস হেরে প্রথম ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পাওয়া ইউপি ওয়ারিয়র্স এদিন দেড়শো পেরোয় অধিনায়ক মেগ ল্যানিংয়ের 38 বলে 54 রান ও হার্লিন দেওলের 36 বলে 47 রানেই ৷ 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 154 রান তোলে তাঁরা ৷
টানা তিন ম্যাচে হারের ফলে প্লে-অফের দৌড়ে যে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল মেগ ল্যানিংয়ের দল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ অন্যদিকে রুদ্ধশ্বাস জয়ে চলতি ডব্লিউপিএলের প্রথম পয়েন্ট এল জেমিমাদের ঝুলিতে ৷ তিন ম্য়াচে তাঁদের পয়েন্ট দুই ৷