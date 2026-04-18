প্রায়শ্চিত্ত করে ক্যাপিটালসকে জেতালেন মিলার, চিন্নাস্বামীতে শততম ম্য়াচে হার আরসিবি'র

প্রায়শ্চিত্ত করে ক্যাপিটালসকে জেতালেন মিলার, চিন্নাস্বামীতে শততম ম্য়াচে হার আরসিবি'র
তৃতীয় জয়ে লিগ টেবলে চারে উঠে এল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ হেরে শীর্ষে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷
Published : April 18, 2026 at 8:33 PM IST
বেঙ্গালুরু, 18 এপ্রিল: জিতলে পঞ্জাব কিংসকে টপকে ফের লিগ টেবলে শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ ছিল ৷ ঘরের মাঠে সেই সুযোগ হারাল রয়্যাল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ চিন্নাস্বামীতে শনিবার নিজেদের শততম ম্য়াচে এক বল বাকি থাকতে হারল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ অন্যদিকে আরসিবি'কে ছয় উইকেটে হারিয়ে প্রথম চারে ঢুকে পড়ল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷
ওপেনার কেএল রাহুল ও ট্রিস্টান স্টাবস হাফসেঞ্চুরি করলেন বটে ৷ তবে শেষ ওভারে জোড়া ছয় ও একটি চার মেরে ক্য়াপিটালসকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিলেন ডেভিড মিলার ৷ গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে সিঙ্গল না-নেওয়ায় এক রানে হেরেছিল দল ৷ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ এদিন জিতিয়ে যেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন প্রোটিয়া ব্যাটার ৷ মিলারের 10 বলে 22 রানের ক্যামিয়ো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল দিল্লির জয়ে ৷
টস জিতে এদিন চিন্নাস্বামীতে শততম ম্য়াচে আরসিবি'কে প্রথম ব্য়াটিংয়ে ডাকেন ক্য়াপিটালস অধিনায়ক অক্ষর প্য়াটেল ৷ পাঁচ ওভারে 52 রান তুলে শুরুটা ভালোই করেছিলেন চ্যাম্পিয়ন দলের দুই ওপেনার ফিল সল্ট ও বিরাট কোহলি ৷ তবে সল্ট হাফসেঞ্চুরি করলেও লম্বা হয়নি কোহলির ইনিংস ৷ 13 রানে 19 করেন তিনি ৷ আরসিবি'র হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান টিম ডেভিডের ৷ 17 বলে 26 রান করেন অজি ব্য়াটার ৷
ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং রান তোলে মূলত সল্টের ইনিংসে ভর করে ৷ ইংরেজ ওপেনার করেন 38 বলে 63 রান ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত 175 তোলে আরসিবি ৷ জবাবে 18 রানের মধ্যে ক্য়াপিটালসের তিন উইকেট তুলে নেন ভুবনেশ্বর কুমার ৷ বিপদ থেকে চতুর্থ উইকেটে দলকে টেনে তোলে কেএল রাহুল ও ট্রিস্টান স্টাবসের জুটি ৷ ছ'টি চার ও জোড়া ছ'য়ে 34 বলে 57 রানে আউট হন রাহুল ৷ কিন্তু অপরাজিত অর্ধশতরানে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন স্টাবস ৷ 47 বলে 60 রানে নটআউট থেকে ম্য়াচ সেরা প্রোটিয়া ব্যাটার ৷ মারেন চারটি চার ও একটি ছয় ৷
অক্ষর প্য়াটেল 26 রানে আহত ও অবসৃত হয়ে মাঠ ছাড়ায় ক্রিজে স্টাবসকে সঙ্গ দেন স্বদেশি মিলার ৷ অন্তিম ওভারে চাপের প্রেসার কুকারে থেকেও ম্য়াচ বের করে আনেন তিনি ৷ মিলার এদিন মারেন একটি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ এক বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে 179 রান তুলে নেয় ক্যাপিটালস ৷ যা চলতি আইপিএলে তৃতীয় জয় তাদের ৷ কাজে এল না চার ওভারে 26 রান দিয়ে ভুবির দুরন্ত স্পেল ৷