জেমিমার ব্য়াটে 'মুম্বই জয়' দিল্লির, হারের হ্য়াটট্রিক হরমনপ্রীতদের

জেমিমার ব্য়াটে 'মুম্বই জয়' দিল্লির, হারের হ্য়াটট্রিক হরমনপ্রীতদের
কাজে এল না মুম্বই ব্য়াটার ন্যাট শিভার-ব্রান্টের রেকর্ড হাফসেঞ্চুরি ৷
Published : January 21, 2026 at 9:37 AM IST
ভদোদরা, 21 জানুয়ারি: হারের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া ছিল দু'দলই ৷ সেই সঙ্গে চোখ ছিল লিগ টেবলে অবস্থান উন্নতিতে ৷ ফলত চলতি ডব্লিউপিএলে ভদোদরা পর্বের দ্বিতীয় ম্য়াচ ঘিরে আগ্রহের শেষ ছিল না অনুরাগীদের ৷ সেই ম্য়াচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে সাত উইকেটে হারিয়ে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় জয় তুলে নিল দিল্লি ক্য়াপিটালস ৷ যে জয়ে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়িকা জেমিমা রড্রিগেজ ৷ 37 বলে 51 রানে অপরাজিত রইলেন তিনি ৷ অন্যদিকে হারের হ্যাটট্রিকের স্বাদ পেল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন মুম্বই ৷
টস জিতে এদিন মুম্বইকে ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান দিল্লি অধিনায়িকা জেমিমা ৷ 21 রানে দুই ওপেনারের উইকেট খুইয়ে চাপে পড়ে যাওয়া মুম্বই লড়াইয়ে ফেরে ন্য়াট শিভার-ব্রান্ট ও অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌরের ব্য়াটে ৷ তৃতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 78 রান ৷ হরমন 33 বলে 41 রান করে আউট হলেও অপরাজিত থেকে যান শিভার-ব্রান্ট ৷
মুম্বই অধিনায়িকার ইনিংসে ছিল সাতটি চার ৷ অন্যদিকে ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কায় 45 বলে 65* রান করেন ব্রান্ট ৷ সেইসঙ্গে একটি নজিরেও নাম তুলে ফেলেন ইংরেজ অলরাউন্ডার ৷ ডব্লিউপিএলে সর্বাধিক (11টি) হাফসেঞ্চুরির নিরিখে মেগ ল্য়ানিংয়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন তিনি ৷ 20 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 154 রান তোলে মুম্বই ৷ 33 রানে তিন উইকেট নেন শ্রী চরণি ৷ তবে একটি উইকেট পেলেও চার ওভারে মাত্র আট রান করে এদিন দিল্লির সবচেয়ে সফল বোলার মারিজেন কেপ ৷
জবাবে দিল্লির জয়ের রাস্তা সাফ করে দেয় শেফালি বর্মা ও লিজেল লি'র 63 রানের ওপেনিং জুটি ৷ শেফালি ফেরেন 29 রানে ৷ অল্পের জন্য হাফসেঞ্চুরি মিস করে 48 রানে আউট হন লি ৷ লরা উলভার্ডটের ইনিংস (17) এরপর লম্বা না-হলেও দলের জয় সহজ করে দেন জেমিমা ৷ মারিজেন ক্য়াপকে সঙ্গে নিয়ে এক ওভার বাকি থাকতে দিল্লিকে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় জয় এনে দেন তিনি ৷ পাঁচটি চার ও একটি ছক্কায় 37 বলে 51 রানে অপরাজিত থেকে যান তিনি ৷ বল হাতে দুরন্ত পারফরম্য়ান্সের পর 10 রানে অপরাজিত থেকে যান ক্যাপ ৷ ছক্কা হাঁকানো উইনিং স্ট্রোক আসে তাঁরই ব্য়াটে ৷
দু'জনের 37 রানে অবিভক্ত জুটিতে জয় দিল্লিকে লিগ টেবলে শেষ থেকে চারে তুলে আনে ৷ অবশ্য শীর্ষে থাকা রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বাদে বাকি চারটি দলই এই মুহূর্তে চার পয়েন্টে দাঁড়িয়ে ৷ 10 পয়েন্ট নিয়ে ইতিমধ্যে প্লে-অফে পা রেখেছে আরসিবি ৷