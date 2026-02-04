গুজরাত 'বধ' করে টানা চতুর্থবার ফাইনালে দিল্লি, খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি মন্ধনা-জেমিমা

গুজরাত 'বধ' করে টানা চতুর্থবার ফাইনালে দিল্লি, খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি মন্ধনা-জেমিমা
26 বল বাকি থাকতে সাত উইকেটে এলিমিনেটর জিতল জেমিমা রড্রিগেজ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Published : February 4, 2026 at 1:17 AM IST
ভদোদারা, 4 ফেব্রুয়ারি: লিগ শীর্ষে থেকে ফাইনাল আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ কিন্তু ফাইনালে স্মৃতি মন্ধনা ব্রিগেডের মুখোমুখি কারা ? তা নির্ধারণে মঙ্গলবার ভদোদারায় এলিমিনেটরে মুখোমুখি হয়েছিল গুজরাত জায়ান্টস ও দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ যে ম্যাচে গুজরাতকে হেলায় হারিয়ে টানা চতুর্থবার ফাইনাল পাকা করল দিল্লি ৷ 26 বল বাকি থাকতে সাত উইকেটে ম্যাচ জিতল জেমিমা রড্রিগেজ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ব্যাট হাতে সেই জয়ে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়িকা নিজেই ৷
টস জিতে এদিন গুজরাতকে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় দিল্লি ৷ চলতি মরশুমে প্রথম ব্যাটিং করে পাঁচ ম্যাচের সবক'টি জেতা গুজরাতের শুরুটা এদিন ভালো হয়নি ৷ দ্বিতীয় ওভারে ছ'রানে ফেরেন ওপেনার সোফি ডিভাইন ৷ আরেক ওপেনার বেথ মুনি একদিক আগলে রাখলেও ব্যর্থ গুজরাতের টপ-অর্ডার ৷ অধিনায়িকা অ্যাশলে গার্ডনার ফেরেন শূন্য রানে ৷ মাত্র 59 রানে চার উইকেট হারানো গুজরাতের হয়ে পঞ্চম উইকেটে ঢাল হয়ে দাঁড়ান মুনি ও জর্জিয়া ওয়ারেহাম ৷ পঞ্চম উইকেটে যোগ হয় 61 রান ৷
25 বলে 35 রানের ইনিংস খেলে ওয়ারেহাম আউট হলেও হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে অপরাজিত রয়ে যান ওপেনার মুনি ৷ তাঁর 51 বলে 62 রানের ইনিংসে দেড়শো পেরোয় গুজরাত জায়ান্টস ৷ মুনি মারেন ছ'টি চার ৷ শেষদিকে কাশ্বী গৌতমের 10 বলে 18 রানে ভর করে 20 ওভারে সাত উইকেটে 168 রান তোলে গুজরাত ৷ 35 রানে তিন উইকট নেন পেসার শিনেল হেনরি ৷
জবাবে লিজেল লি ও শেফালি বর্মার ঝোড়ো ওপেনিং জুটিতে জয়ের গন্ধ পেয়ে যায় রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি ৷ মাত্র 7.1 ওভারে ওপেনিং জুটিতে 89 রান তুলে ব্যক্তিগত 43 রানে ফেরেন প্রোটিয়া ওপেনার লি ৷ তাঁর 24 বলের ইনিংসে ছিল আটটি চার ও একটি ছক্কা ৷ 21 বলে 31 রান করে পরপরই ফেরেন শেফালিও ৷ কিন্তু জয় আটকায়নি দিল্লির ৷ লরা উলভার্ডটকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে 68 রানের জুটি বেঁধে দলকে সহজ জয় এনে দেন জেমিমা ৷
দিল্লিকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে 41 রানে আউট হন তিনি ৷ তাঁর 23 বলের ইনিংস ছিল চারটি চার ও একটি ছক্কা ৷ ম্যাচের সেরাও তিনি ৷ 24 বলে 32 রানে অপরাজিত থেকে যান উলভার্ডট ৷ চার রানে অপরাজিত থাকা মারিজেন কেপের ব্যাট থেকে আসে উইনিং স্ট্রোক ৷ তিন উইকেট হারিয়ে মাত্র 15.4 ওভারে 169 রান তুলে ফাইনালে প্রবেশ করে দিল্লি ৷ আগামী 5 ফেব্রুয়ারি ভদোদারাতেই আরসিবি'র মুখোমুখি তাঁরা ৷