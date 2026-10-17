সৌরভ-যুবির পর ক্যাপিটালসের কোচিং প্যানেলে ভাস, ফাস্ট-বোলিং কোচ হলেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি
দিল্লি ক্যাপিটালসের ফাস্ট-বোলিং কোচ হিসেবে 16 বছর বাদে আইপিএলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে প্রাক্তন বাঁ-হাতি পেসারের ৷
Published : October 17, 2026 at 12:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 অক্টোবর: দেড় দশকেরও বেশি সময় বাদে আইপিএলে প্রত্য়াবর্তন হচ্ছে চামিন্ডা ভাসের ৷ 2008-2010 ডেকান চার্জার্সের হয়ে বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছিলেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি ৷ এরপর খেলোয়াড়, কোচ কিংবা কোচিং স্টাফের সদস্য; কোনও ভূমিকাতেই ভাসকে আর দেখা যায়নি কোটিপতি লিগে ৷ এবার দিল্লি ক্যাপিটালসের ফাস্ট-বোলিং কোচ হিসেবে 16 বছর বাদে আইপিএলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে প্রাক্তন বাঁ-হাতি পেসারের ৷ শনিবার এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় নয়া বোলিং কোচ হিসেবে ভাসের নাম ঘোষণা করল ক্য়াপিটালস ৷
চলতি মাসের শুরুতে হেমাঙ্গ বাদানির জুতোয় পা গলিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসের নতুন কোচ হয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সহকারি হিসেবে সৌরভেরই একদা সতীর্থ যুবরাজ সিংকে বেছে নিয়েছে সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ কোচিং প্যানেলে আমূল সংস্কারের পথে হাঁটা দিল্লি এবার জোরে বোলিং কোচ হিসেবে বেছে নিল আরেক প্রাক্তন তারকাকে ৷ যদিও তিনি পড়শি দেশের ৷ সবমিলিয়ে প্রথমবার ফ্র্যাঞ্চাইজিকে খেতাব এনে দিতে সৌরভের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বেন ভাস ৷
এর আগে দিল্লির জোরে বোলিং কোচ ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মুনাফ প্য়াটেল ৷ গত দু'বছর দায়িত্ব সামলানোর পর 2027 আইপিএলের আগে দায়িত্ব থেকে সরেছেন তিনি ৷ তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হলেন বছর বাহান্নর ভাস ৷ আইপিএলে কোচিং না-করালেও আন্তর্জাতিক স্তরে কোচিংয়ের উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা নিয়ে দিল্লি শিবিরে যোগ দিচ্ছেন তিনি ৷ তিন দফায় শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের হয়ে কাজ করেছেন ভাস ৷ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গেও একসময় চুক্তিবদ্ধ ছিলেন তিনি ৷ বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন আয়ারল্যান্ডেরও ৷
World Cup winner and Sri lanka's best ever 🔥 Welcome to Tiger Territory, coach 💙❤️ https://t.co/SuVQ9rGHuO— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 17, 2026
ক্রিকেটার হিসেবে ডেকান চার্জার্সের হয়ে আইপিএলে 13 ম্য়াচ খেলে 18টি উইকেট পেয়েছেন ভাস ৷ জাতীয় দলের হয়ে তাঁর টেস্ট এবং ওডিআই পরিসংখ্যান চমকপ্রদ ৷ যা ভাসকে তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলারের তকমা দিয়েছিল ৷ শ্রীলঙ্কার হয়ে 111টি টেস্ট এবং 322টি ওডিআই খেলা ভাস নিয়েছেন যথাক্রমে 355 এবং 400টি উইকেট ৷ সবমিলিয়ে নয়া কোচেদের হাত ধরে নতুন ভোরের অপেক্ষায় দিল্লি ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ট্রেড উইন্ডোয় ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাক্তন অধিনায়ক ঋষভ পন্তকে আগেই ফিরিয়ে এনেছে তারা ৷ সম্প্রতি প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হেডস্যরের দায়িত্ব নেওয়ার পর ট্রেড উইন্ডোয় আরও একটি বদল করে ফেলেছে তারা ৷ পেসার টি নটরাজনকে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফেরত পাঠিয়ে স্পিনার জিশান আনসারিকে দলে নিয়েছে দিল্লি ৷