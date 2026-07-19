কোচের শহরে পা রাখার দিনে মোহনবাগানে যোগ দিলেন দ্র্যাজিচ-সাজি
একইদিনে জোড়া ফুটবলারের যোগদানের কথা ঘোষণা করল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ম্য়ানেজমেন্ট ৷
Published : July 19, 2026 at 5:09 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: শহরে চলে এলেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কোচ প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷ রবিবার সকালে তাঁর কলকাতায় পা রাখার কয়েকঘণ্টার মধ্যে নয়া বিদেশি ফুটবলারের নাম ঘোষণা করল সবুজ-মেরুন ৷ দু'বছরের চুক্তিতে মোহনবাগানে যোগ দিলেন দেজান দ্র্যাজিচ ৷ বুধবারই শহরে পা রাখছেন সার্বিয়ান ফরোয়ার্ড ৷ পাশাপাশি স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি থেকে ডিফেন্ডার অ্যালেক্স সাজিকেও তিনবছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করল কলকাতা জায়ান্টরা ৷ দুই ফুটবলারের দলে যোগ দেওয়ার অফিসিয়াল ঘোষণা সেরে ফেলল মোহনবাগান ৷
মরশুমের প্রথম বিদেশি ফুটবলার হিসেবে বুধবার শহরে পা রাখতে চলেছেন দ্র্যাজিচ ৷ আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার হলেও প্রয়োজনে লেফট উইং'য়েও খেলতে পারদর্শী বছর তিরিশের এই ফুটবলার ৷ মাঝমাঠে ব্রাজিলিয়ান মিগুয়েল ফিগেরার সঙ্গে জুটি বাঁধবেন এই সার্বিয়ান ৷ স্লোভাকিয়ান ক্লাবের হয়ে উয়েফা ইউরোপা লিগে পাঁচ ম্য়াচ খেলার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দ্র্য়াজিচ এফসি গোয়া থেকে এলেন কলকাতায় ৷ গত মরশুমে আইএসএলে ছ'টি গোলের পাশাপাশি জোড়া অ্যাসিস্ট রয়েছে বাগানের নয়া ফুটবলারের নামের পাশে ৷
Serbian spirit. Green and Maroon ambition 🔥😮💨— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) July 19, 2026
Welcome to the family, Dejan 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/2nqGSsiKmO
বাগানে যোগ দিয়ে দ্র্য়াজিচ বলেন, "মোহনবাগান এশিয়ার অন্যতম বড় ক্লাব ৷ ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং পরম্পরার পাশাপাশি এই ক্লাবের বিপুল ফ্যানবেস রয়েছে ৷ তাই যখন ক্লাব ম্যানেজমেন্টের থেকে প্রথম প্রস্তাব আসে তখন সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত দেরি করিনি ৷ কারণ এই ক্লাব দল তৈরি করে ট্রফি পাওয়ার জন্য, জেতার জন্য ৷ আমার মানসিকতার সঙ্গে বিষয়টি খাপ খায় ৷ এরকম ক্লাবে খেলেই আমি নিজেকে প্রমাণ করতে ভালোবাসি ৷" তাঁর সংযোজন, "যে কোনও প্রতিযোগিতায় আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা নিয়ে নামব ৷ ভারতে আসার আগে থেকেই কলকাতা ডার্বি সম্পর্কে শুনেছি ৷ এশিয়ার অন্যতম সেরা ডার্বি এটি ৷ আইএসএল খেলার সময় দেখেছি এই ম্যাচ নিয়ে ক্লাব সমর্থকদের আবেগ এবং উন্মাদনা ৷ এটা একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা হবে ৷ যে কোনও ফুটবলারের কাছেই স্বপ্ন থাকে এরকম ম্যাচ খেলার ৷ আমিও এই উত্তেজনা উপভোগ করতে চাই ৷ কলকাতা ডার্বির উত্তেজনা এবং পরিবেশ দেখার জন্য মুখিয়ে আছি ৷"
Fortifying our defense 🔥💪@ImAlexSaji has now arrived in Kolkata! 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/b4VPFZkGWA— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) July 19, 2026
এদিন দ্র্য়াজিচের সঙ্গেই সবুজ-মেরুনে এলেন অ্যালেক্স সাজি ৷ মেহতাব সিং, রাহুল ভেকে'র পাশে সাজির যোগদানে মোহনবাগান রক্ষণের শক্তি আরও বাড়ল নতুন মরশুমের আগে ৷ ভারতীয় যুব দলের অন্যতম ডিফেন্ডার গত কয়েকবছর স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি'র (পূর্বতন হায়দরাবাদ এফসি) হয়ে নজর কেড়েছেন ৷ 26 বছরের এই ফুটবলার গোকুলাম কেরালা, কেরালা ব্লাস্টার্স, নর্থ-ইস্ট ইউনাউটেডের মতো ক্লাবেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ৷ মূলত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি সেরেছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট ৷ ছ'ফুট দু'ইঞ্চি উচ্চতার সাজি ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতির জন্য সোমবারই শহরে চলে আসছেন ৷