স্পেনের পর উরুগুয়েকে রুখে নকআউটের হাতছানি, মুগ্ধ করছে নবাগত কেপ ভের্দে

স্পেনের পর উরুগুয়েকে রুখে নকআউটের হাতছানি, মুগ্ধ করছে নবাগত কেপ ভের্দে
শেষ ম্যাচে কেপ ভের্দে মুখোমুখি হবে গ্রুপে এই মুহূর্তে সবচেয়ে নীচে থাকা সৌদি আরবের ৷ অন্যদিকে উরুগুয়ে খেলবে স্পেনের বিরুদ্ধে ৷
Published : June 22, 2026 at 10:04 AM IST
মিয়ামি, 22 জুন: কেবল অংশগ্রহণেই সীমাবদ্ধ রাখা নয় ৷ প্রথমবার বিশ্বকাপে যোগ্যতা-অর্জনকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর কেপ ভের্দে ৷ প্রথম ম্য়াচ তেকাঠির নীচে ভোজিনহার বিশ্বস্ত দস্তনা রুখে দিয়েছিল স্পেনের সব প্রতিরোধ ৷ ড্র করে বিশ্বকাপের প্রথম পয়েন্ট অর্জন করেছিল সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপরাষ্ট্র ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে বিশ্বকাপে প্রথম গোলের স্বাদ এবং সেইসঙ্গে উরুগুয়েকে রুখে এখন নকআউটের স্বপ্ন দেখছে কেপ ভের্দে ৷
স্পেনের পর সোমবার (ভারতীয় সময়) বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে উরুগুয়েকে জিততে দিল না বিশ্বকাপের নবাগতরা ৷ 2-2 গোলে ড্র হল উরুগুয়ে বনাম কেপ ভের্দে ম্য়াচ ৷ শেষ ম্য়াচে সৌদির বিরুদ্ধে পয়েন্ট পেলে বিশ্বকাপে পরবর্তী পর্বের দরজা খুলে যেতে পারে ভোজিনহা'দের ৷
ফিফা ব়্যাংকিংয়ে এই মুহূর্তে 19তম স্থানে প্রথম দু'বারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে ৷ অন্যদিকে কেপ ভের্দের ব়্যাংকিং 63 ৷ ব়্যাংকিং'য়ের সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে লাতিন আমেরিকার দেশটির বিরুদ্ধে এদিন প্রথমে গোল তুলে নেয় পশ্চিম আফ্রিকার ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র ৷ ম্য়াচের 21 মিনিটে 25-30 গজ দূর থেকে কেভিন পিনার নেওয়া ফ্রি-কিক জালে প্রবেশ করলে এগিয়ে যায় কেপ ভের্দে ৷
এরপর অবশ্য বিপক্ষ রক্ষণে চাপ বাড়িয়ে ম্য়াচে ফেরে উরুগুয়ে ৷ 44 মিনিটে ম্য়ানুয়েল উগার্তে'র হেডার পোস্টে প্রতিহত হলে ফিরতি বল হেডে জালে রাখেন ম্য়াক্সিমিলিয়ানো আরাউজো ৷ সংযুক্তি সময়ে অগাস্টিন ক্যানোবিয়ো এগিয়ে দেন উরুগুয়েকে ৷ উগার্তে'র ফ্রি-কিক এক্ষেত্রে বক্সের মধ্যে হেড করে ফ্লুমিনেন্স মিডফিল্ডারের জন্য সাজিয়ে দেন আরাউজো ৷
Cabo Verde secure their second point in the #FIFAWorldCup! 💪— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
তবে বিশ্বকাপে প্রথমবার পিছিয়ে পড়ে দমে যাওয়া নয় ৷ বরং নাছোড় লড়াইয়ে 61 মিনিটে সমতা ফেরায় কেপ ভের্দে ৷ ম্যাথিয়াস অলিভেরার মারাত্মক ভুলের সুযোগ নিয়ে 2-2 করেন হেলিয়ো ভারেলা ৷ অলিভেরার ক্রসফিল্ড পাস ছো মেরে প্রথমে নিজের দখলে নেন ভারেলা ৷ এরপর বিপক্ষ শট-স্টপার বক্সের বাইরে বেরিয়ে আসায় ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দেন তিনি ৷
Cabo Verde are unbeaten at the #FIFAWorldCup 🇨🇻 pic.twitter.com/ZHIhfcNl1F— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
এরপর সুযোগ এসেছিল দু'দলের সামনেই ৷ কিন্তু স্কোরলাইন আর পরিবর্তন হয়নি ৷ ফলত এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে দুই দল ৷ দু'ম্য়াচে চার পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্ত গ্রুপ-এইচের শীর্ষে স্পেন ৷ দু'ম্য়াচে দু'পয়েন্ট উরুগুয়ে ও কেপ ভের্দের কাছে ৷ একটি গোল বেশি করার সুবাদে দু'য়ে লাতিন আমেরিকার দেশটি ৷ তিনে কেপ ভের্দে ৷ শেষ ম্য়াচে উরুগুয়ে খেলবে স্পেনের বিরুদ্ধে ৷
অন্যদিকে কেপ ভের্দে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নামবে ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে ৷ এক পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্ত চতুর্থস্থানে সৌদি ৷ এদিন ম্য়াচের পর কেপ ভের্দে কোচ বুবিস্তা বলেন, "আমরা এখানে এসেছি পরবর্তী রাউন্ডে যোগ্যতা অর্জনের নয়া স্বপ্ন নিয়ে ৷ এই মুহূর্তে সেই স্বপ্নটা দেখা বোধহয় অন্য়ায় কিছু নয় ৷"