ইংল্যান্ডের কাছে হার, বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন নিউজিল্যান্ড

ইংল্যান্ডের কাছে হার, বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন নিউজিল্যান্ড
বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন দল হিসেবে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিল কিউয়ি'রা ৷
Published : June 28, 2026 at 3:38 PM IST
লন্ডন, 28 জুন: ওয়েস্ট ইন্ডিজ'কে হারিয়ে বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের প্রথম জয়ে লাইফলাইন পেলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ নিউজিল্যান্ড ৷ শনিবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে মহিলাদের টি-20 বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ অন্যদিকে'ব্ল্যাক-ক্যাপস'কে নয় উইকেটে ধরাশায়ী করে গ্রুপ পর্বের সবক'টি ম্য়াচ জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷
হারের ফলে পাঁচ ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে চারে শেষ করল নিউজিল্যান্ড ৷ ফলত গ্রুপ-বি থেকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে পরের পর্বে গেল ক্যারিবিয়ানরাই ৷ আর বিশ্বকাপ থেকে নিউজিল্যান্ডের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে যবনিকা পড়ল তিন কিউয়ি তারকা সুজি বেটস, সোফি ডিভাইন ও লিয়া তাহুহু'র ৷ ঝোড়ো ইনিংস খেলে দ্য ওভালে এদিন ইংল্য়ান্ডকে জেতালেন ড্য়ানি ওয়েট-হজ ৷ 16 বল বাকি থাকতে 164 রানের টার্গেট তাড়া করল আয়োজকরা ৷
টস জিতে শনিবার কেনিংটন ওভালে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ ওপেনিং জুটিতে অ্যামিলিয়া কের ও ইসাবেলা গেজ জুটি 72 রান যোগ করায় শুরুটা ভালোই হয়েছিল কিউয়িদের ৷ কিন্তু পাঁচ বলের মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে আচমকা চাপে পড়ে যায় নিউজিল্যান্ড ৷ 34 বলে 42 রান করে আউট হন অধিনায়ক কের ৷ 27 বলে 28 রান করেন ইসাবেলা ৷ কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ইনিংসে 14 বলে ঝোড়ো 30 রান করে আউট হন ডিভাইন ৷
England secure a comprehensive win over New Zealand to cap off their group stage at #T20WorldCup 2026 💪— ICC (@ICC) June 27, 2026
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লিনসে স্মিথ, লরেন বেল, সোফি এক্লেস্টনদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং ছয় উইকেটে 164 রানে বেঁধে রাখে ইংল্য়ান্ড ৷ জোড়া উইকেট নেন ড্য়ানি গিবসন ৷ জবাবে শুরুতে অ্য়ামি জোন্সের (17 রান) উইকেট হারালেও দ্বিতীয় উইকেটে ওয়েট-হজ ও সোফিয়া ডাঙ্কলে'র অবিভক্ত জুটি জয় এনে দেয় ইংল্য়ান্ডকে ৷ দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 128 রান ৷ 15টি চার ও একটি ছ'য়ে 53 বলে 89 রানে অপরাজিত থাকেন ম্য়াচের সেরা হজ ৷ ন'টি চারের সাহায্যে 38 বলে 49 রানে নটআউট থাকেন ডাঙ্কলে ৷
England land a knockout punch to New Zealand as Group B action wraps up at the #T20WorldCup 👊— ICC (@ICC) June 27, 2026
Watch the match highlights 🎥https://t.co/L0FUd0OCOt
17.2 ওভারে এক উইকেট হারিয়েই লক্ষ্য়মাত্রায় পৌঁছে যায় আয়োজকরা ৷ সেইসঙ্গে 2018 সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দ্বিতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয় নিউজিল্যান্ড ৷