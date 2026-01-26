বন্ধুর কাছে হেরে অজি ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কিজ

বন্ধুর কাছে হেরে অজি ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কিজ
চতুর্থ রাউন্ডে ধাক্কা খেল গতবারের চ্য়াম্পিয়নের খেতাব ধরে রাখার স্বপ্ন ৷
Published : January 26, 2026 at 10:51 AM IST
মেলবোর্ন, 26 জানুয়ারি: অনুরাগীদের চমকে দিয়ে গতবছর দৌড় থামিয়েছিলেন আরিনা সাবালেঙ্কার ৷ বেলারুশ তারকার খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিক আটকে কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব তিনি জিতে নিয়েছিলেন এই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেই ৷ কিন্তু চলতি বছর মেলবোর্ন পার্কে লম্বা হল না ম্য়াডিসন কিজের সফর ৷ চতুর্থ রাউন্ডে স্বদেশী জেসিকা পেগুলার কাছে হেরে খেতাব ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেন মার্কিন তরুণী ৷
এমনিতে কোর্টের বাইরে পেগুলার খুব কাছের বন্ধু কিজ ৷ সোমবার কোর্টের লড়াইয়ে কাছের বন্ধুর কাছে হেরেই খেতাব ধরে রাখার স্বপ্নভঙ্গ হল কিজের ৷ এক ঘণ্টা 18 মিনিটের লড়াইয়ে স্ট্রেট সেটে বিশ্বের ছ'নম্বর পেগুলার কাছে হারলেন বিশ্বের ন'নম্বর ৷ পেগুলার পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-3, 6-4 ৷ অর্থাৎ, ফলাফলেই পরিষ্কার সাম্প্রতিক অতীতে বিলি জিন কিং কাপের সতীর্থের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এদিন কোনওভাবেই এঁটে উঠতে পারেননি কিজ ৷
সারা ম্য়াচে এদিন 28টি আনফোর্সড এরর করে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাজে আরও সুবিধা করে দেন গতবারের চ্য়াম্পিয়ন ৷ ম্য়াচে এদিন ছ'টি ডাবল-ফল্টও করেন তিনি ৷ অন্য়দিকে সার্ভিসে বৈচিত্র্য এনে বাজিমাত করে যান পেগুলা ৷ ম্য়াচ জিতে ষষ্ঠ বাছাই বলেন, "চলতি টুর্নামেন্টে আমি ভালোই খেলছি ৷ আমি ওর (কিজ) খেলার দু'টো বিষয় আঁচ করে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম ৷ শুরুর দিকে দ্রুত জোড়া পয়েন্ট সুবিধা করে দিয়েছিল ৷ লিড নিয়ে নেওয়ার পর যতটা বেশি সময় সম্ভব আমি ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম ৷"
Jessica Pegula moves past defending champion Madison Keys with a convincing performance! 👏 #AO26 pic.twitter.com/7NyIVDheMR— Tennis Channel (@TennisChannel) January 26, 2026
বন্ধু কিজকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে কোনও সেট না-খুইয়ে অজি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলেন প্রথম মেজর জয়ের লক্ষ্যে থাকা পেগুলা ৷ এই নিয়ে চারবার প্রতিযোগিতার শেষ আটে পৌঁছলেও এখনও খেতাব জেতা হয়নি তাঁর ৷ আরও ভালো করে বললে মেলবোর্ন পার্কে এখন কোয়ার্টার পেরিয়ে সেমিতে পা রাখতে পারেননি পেগুলা ৷
A statement on RLA 🗣️— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026
Jessica Pegula defeats defending champion Madison Keys 6-3 6-4 to reach her fourth #AusOpen quarterfinal. She remains perfect in AO fourth rounds.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/WlCp7ZwJje
এবার গাঁট ভেঙে শেষ চারে জায়গা করে নিতে কোয়ার্টারে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য ৷ আগামিকাল শেষ আটে তাঁর সামনে বিশ্বের চার নম্বর তথা আরেক স্বদেশী অ্যামান্ডা আনিসিমোভা ৷ গতবছর উইম্বলডন এবং যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনাল খেলা অ্য়ামান্ডা তৃতীয় রাউন্ডে চিনের ওয়াং শিনজু'কে হারালেন 7-6(4), 6-4 সেটে ৷