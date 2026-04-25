রোলাঁ গারো থেকে নাম তুললেন চ্য়াম্পিয়ন আলকারাজ

বর্গ ও নাদালকে ছুঁয়ে ওপেন এরার তৃতীয় প্লেয়ার হিসেবে ফরাসি ওপেন জয়ের হ্য়াটট্রিকের সুযোগ ছিল আলকারাজের সামনে ৷

ALCARAZ WITHDRAWS FROM ROLAND GARROS
ফরাসি ওপেনে নেই আলকারাজ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 25, 2026 at 9:45 AM IST

মাদ্রিদ, 25 এপ্রিল: দিনকয়েক আগে লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ৷ সেই আশঙ্কাতেই সিলমোহর পড়ল শুক্রবার ৷ কব্জির চোটে আগামী মাসে শুরু হতে চলা প্রিয় ফরাসি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ

বিয়ন বর্গ, রাফায়েল নাদালের নজির ছুঁয়ে এবার রোলাঁ গারোয় শিরোপা জয়ের হ্য়াটট্রিকের হাতছানি ছিল স্প্যানিশ তারকার সামনে ৷ কব্জির চোটে সেই সম্ভাবনা আর রইল না ৷ চলতি মাসের মাঝামাঝি বার্সেলোনা ওপেনের প্রথম রাউন্ডের ম্য়াচে কব্জিতে চোট পেয়েছিলেন সাতবারের মেজর জয়ী আলকারাজ ৷ চোট নিয়ে সেই ম্য়াচ জিতলেও পরবর্তীতে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ৷

স্ক্যানের রিপোর্টে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে যা মনে করা হয়েছিল, চোট তার তুলনায় অনেক বেশি গুরুতর ৷ পরবর্তীতে মাদ্রিদ ওপেন থেকেও নাম তুলে নেন বছর বাইশের তারকা ৷ তখন থেকেই সংশয় দেখা দিচ্ছিল আলকারাজের ফরাসি ওপেনে অংশগ্রহণ ঘিরে ৷ শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে লাল-সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্য়াম থেকে নাম প্রত্যাহারের ঘোষণায় রাফায়েল নাদালের দেশের তরুণ তুর্কি লেখেন, "আজ পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর রোম এবং রোলাঁ গারোয় অংশগ্রহণ না-করার বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি ৷ কবে কোর্টে ফিরব সেটা চোটের নিয়মিত মূল্যায়নের উপরেই নির্ভর করবে ৷ সবমিলিয়ে মুহূর্তটা ভীষণ জটিল আমার কাছে ৷ তবে আমি আরও শক্তিশালী হয়ে ফেরার বিষয়ে প্রত্যয়ী ৷"

যা পরিস্থিতি তাতে চলতি বছরের শুরুতে কেরিয়ারের প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতা তারকা আগামী জুনে উইম্বলডনে প্রত্যাবর্তনকেই পাখির চোখ করবেন ৷ গতবছর ফরাসি ওপেনে খেতাব তো জিতেছিলেনই ৷ পাশাপাশি ক্লে-কোর্টের আরও দু'টি টুর্নামেন্ট- মন্টে কার্লো মাস্টার্স ও রোম ওপেনেও খেতাব জিতেছিলেন আলকারাজ ৷ বার্সেলোনায় রানার্স হয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ এবার কব্জির চোটের ক্লে-কোর্টের টুর্নামেন্টগুলোর অধিকাংশই মিস করতে চলেছেন তিনি ৷

উল্লেখ্য, 2024 সালে আলেকাজান্ডার জেরেভকে হারিয়ে ফরাসি ওপেনে পয়লা খেতাব জিতেছিলেন কার্লোস আলকারাজ ৷ পাঁচ সেটের লড়াইয়ে বাজিমাত করেছিলেন তিনি ৷ এরপর গতবছর ফাইনালের প্রথম দু'সেট হেরে, তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট বাঁচিয়ে জ্যানিক সিনারের বিরুদ্ধে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তনে খেতাব জিতেছিলেন আলকারাজ ৷ ফরাসি ওপেনের পাশাপাশি উইম্বলডন ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেও দু'টি করে খেতাব রয়েছে আলকারাজের ৷ আর চলতি বছরের শুরুতে কেরিয়ারের সপ্তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছেন নাদালের উত্তরসূরি ৷

