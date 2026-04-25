রোলাঁ গারো থেকে নাম তুললেন চ্য়াম্পিয়ন আলকারাজ

রোলাঁ গারো থেকে নাম তুললেন চ্য়াম্পিয়ন আলকারাজ
বর্গ ও নাদালকে ছুঁয়ে ওপেন এরার তৃতীয় প্লেয়ার হিসেবে ফরাসি ওপেন জয়ের হ্য়াটট্রিকের সুযোগ ছিল আলকারাজের সামনে ৷
Published : April 25, 2026 at 9:45 AM IST
মাদ্রিদ, 25 এপ্রিল: দিনকয়েক আগে লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ৷ সেই আশঙ্কাতেই সিলমোহর পড়ল শুক্রবার ৷ কব্জির চোটে আগামী মাসে শুরু হতে চলা প্রিয় ফরাসি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ ৷
বিয়ন বর্গ, রাফায়েল নাদালের নজির ছুঁয়ে এবার রোলাঁ গারোয় শিরোপা জয়ের হ্য়াটট্রিকের হাতছানি ছিল স্প্যানিশ তারকার সামনে ৷ কব্জির চোটে সেই সম্ভাবনা আর রইল না ৷ চলতি মাসের মাঝামাঝি বার্সেলোনা ওপেনের প্রথম রাউন্ডের ম্য়াচে কব্জিতে চোট পেয়েছিলেন সাতবারের মেজর জয়ী আলকারাজ ৷ চোট নিয়ে সেই ম্য়াচ জিতলেও পরবর্তীতে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ৷
স্ক্যানের রিপোর্টে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে যা মনে করা হয়েছিল, চোট তার তুলনায় অনেক বেশি গুরুতর ৷ পরবর্তীতে মাদ্রিদ ওপেন থেকেও নাম তুলে নেন বছর বাইশের তারকা ৷ তখন থেকেই সংশয় দেখা দিচ্ছিল আলকারাজের ফরাসি ওপেনে অংশগ্রহণ ঘিরে ৷ শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে লাল-সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্য়াম থেকে নাম প্রত্যাহারের ঘোষণায় রাফায়েল নাদালের দেশের তরুণ তুর্কি লেখেন, "আজ পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর রোম এবং রোলাঁ গারোয় অংশগ্রহণ না-করার বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি ৷ কবে কোর্টে ফিরব সেটা চোটের নিয়মিত মূল্যায়নের উপরেই নির্ভর করবে ৷ সবমিলিয়ে মুহূর্তটা ভীষণ জটিল আমার কাছে ৷ তবে আমি আরও শক্তিশালী হয়ে ফেরার বিষয়ে প্রত্যয়ী ৷"
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026
যা পরিস্থিতি তাতে চলতি বছরের শুরুতে কেরিয়ারের প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতা তারকা আগামী জুনে উইম্বলডনে প্রত্যাবর্তনকেই পাখির চোখ করবেন ৷ গতবছর ফরাসি ওপেনে খেতাব তো জিতেছিলেনই ৷ পাশাপাশি ক্লে-কোর্টের আরও দু'টি টুর্নামেন্ট- মন্টে কার্লো মাস্টার্স ও রোম ওপেনেও খেতাব জিতেছিলেন আলকারাজ ৷ বার্সেলোনায় রানার্স হয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ এবার কব্জির চোটের ক্লে-কোর্টের টুর্নামেন্টগুলোর অধিকাংশই মিস করতে চলেছেন তিনি ৷
Some heartbreaking news as Carlos Alcaraz, our 2024 and 2025 champion, will not be able to defend his title at Roland-Garros 2026 due to a wrist injury 💔— Roland-Garros (@rolandgarros) April 24, 2026
উল্লেখ্য, 2024 সালে আলেকাজান্ডার জেরেভকে হারিয়ে ফরাসি ওপেনে পয়লা খেতাব জিতেছিলেন কার্লোস আলকারাজ ৷ পাঁচ সেটের লড়াইয়ে বাজিমাত করেছিলেন তিনি ৷ এরপর গতবছর ফাইনালের প্রথম দু'সেট হেরে, তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট বাঁচিয়ে জ্যানিক সিনারের বিরুদ্ধে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তনে খেতাব জিতেছিলেন আলকারাজ ৷ ফরাসি ওপেনের পাশাপাশি উইম্বলডন ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেও দু'টি করে খেতাব রয়েছে আলকারাজের ৷ আর চলতি বছরের শুরুতে কেরিয়ারের সপ্তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছেন নাদালের উত্তরসূরি ৷